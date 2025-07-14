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    200 TB kapasiteli holografik şeritler, depolama alanında devrim yaratabilir

    İngiltere merkezli HoloMem, uzun vadeli veri depolama alanında devrim yaratma potansiyeline sahip holografik şerit teknolojisinin detaylarını paylaştı. Yeni teknoloji neler sunuyor?

    200 TB'lık holografik şeritler, depolamada devrim yaratabilir Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli bir girişim olan HoloMem, uzun vadeli veri depolama alanında devrim yaratma potansiyeline sahip holografik şerit teknolojisinin detaylarını paylaştı. Optik teknolojiye dayalı bir yaklaşım olan HoloMem, optik depolamanın sağladığı yüksek dayanıklılık ve veri yoğunluğu avantajlarını, esnek polimer şerit içeren bir kartuş formatıyla birleştiriyor. Bu sayede, mevcut LTO manyetik bant sistemlerinin yerini almayı planlıyor.

    HoloMem, yeni soğuk veri depolama teknolojisinin manyetik bantlara kıyasla çok daha yüksek kapasite, daha uzun raf ömrü ve sıfır enerji maliyetiyle veri saklama imkanı sunduğunu belirtiyor.

    11 kat fazla veri ve 10 kat uzun ömür

    200 TB'a kadar veri saklayabilen HoloMem kartuşları, LTO-10 manyetik bantlardan 11 kat daha fazla veri depolabiliyor. 50 yıl raf ömrüne sahip kartuşların, manyetik bantların 10 katı ömre sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, depolama sırasında aktif enerji tüketimine sahip olmadığı için düşük maliyetli ve çevreci bir çözüm sunuyor.

    HoloMem’in öne çıkan en büyük avantajlarından biri, mevcut bant tabanlı soğuk depolama sistemlerini kullanan kurumlar için geçiş sürecini kolaylaştırması. Firma, HoloDrive’ın mevcut sistemlere çok az donanım veya yazılım değişikliğiyle entegre edilebileceğini söylüyor. Bu da kullanıcıların sistemi kademeli olarak geçirmesine imkan tanıyor ve olası geçiş problemlerini azaltıyor. Ayrıca, HoloMem kartuşları LTO kartuşlarıyla aynı boyutta olduğu için, mevcut robotik taşıma sistemleri tarafından hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor.

    Ucuz ve kolay bulunabilen bileşenler kullanıyor

    HoloMem teknolojisi, büyük oranda ucuz ve kolay bulunabilen bileşenlere dayanıyor. Örneğin, okuma/yazma kafasında sadece 5 dolarlık sıradan bir lazer diyot kullanılıyor. Veri taşıma ortamı ise, seri üretimle elde edilen polimer tabakalar arasında yer alan 16 mikron kalınlığında ışığa duyarlı bir film içeriyor. Üretimi oldukça ucuz olan bu yapı, toplamda yaklaşık 120 mikron kalınlığında ve WORM (bir kere yaz, çok kez oku) formatında çalışıyor.

    200 TB'lık holografik şeritler, depolamada devrim yaratabilir Tam Boyutta Gör
    Hologramların şerit üzerinde çok katmanlı şekilde yazılabilmesi sayesinde, sadece 100 metre uzunluğunda bir şerit, 200 TB veri saklayabiliyor. Buna karşılık, LTO-10 manyetik bantları 18 TB veri saklamak için 1000 metre uzunluğa ihtiyaç duyuyor ve daha kırılgan bir yapıya sahip.

    Şirketin kurucusu Charlie Gale, daha önce Dyson şirketinde çalışmış; burada robot süpürgeler ve saç kurutma makineleri gibi ürünlerin geliştirilmesinde görev almış. Dyson’da çalışırken, firmanın çoklu hologram içeren güvenlik etiketleri üzerinde geliştirdiği çözümler, HoloMem fikrinin doğmasına yol açmış.

    HoloMem'in şu anda çalışan bir prototipi bulunuyor ve Intel Ignite ve Innovate UK gibi yatırımcıların desteğini almış durumda. Şirket, ilk saha testlerini TechRe danışmanlık firmasının Birleşik Krallık’taki veri merkezlerinde gerçekleştireceğini belirtiyor.

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