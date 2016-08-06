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FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği FIFA 17'nin PC için sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. İhtiyaç duyulan donanım özelliklerine bakılırsa oyunun grafik kalitesi bir hayli yüksek olacak.
2 yıl
24b
1
36
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı
 
FIFA serisinin yeni üyesi FIFA 17 için geri sayım tüm hızıyla devam ederken oyun için gerekli sistem gereksinimleri de netlik kazandı. Geçtiğimiz sene kullanılan Ignite Engine motoru yerine Frostbite oyun motoruna geçiş yapan EA Sports’un bu hamlesi donanım özelliklerine de etki etmiş durumda. Üstelik FIFA 16'nin 15 GB depolama alanına ihtiyaç duymasına karşılık FIFA 17'nin bilgisayarınızdan tam 50 GB yer istemesi, oyunun grafik kalitesinin eskiye nazaran çok daha yüksek olacağı şeklinde yorumlandı.
Grafik özelliklerinin yanı sıra ayrıca oyun mekaniğinde de gerçeğe yakın şekilde önemli oranda iyileştirmelerin yapıldığı ve yapay zekanın daha tutarlı hale getirildiği kulislerde konuşuluyor. Peki bilgisayarınız oyunu kaldırır mı? İşte 29 Eylül’de piyasaya çıkacak FIFA 17'nin sistem gereksinimleri:
Minimum:
  • İşletim sistemi : Windows 7/8.1/10 - 64 Bit 
  • İşlemci : Intel Core i3-2100 @3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @3.4 GHz 
  • RAM : 8 GB 
  • Gerekli alan : 50 GB 
  • Grafik kartı : NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260 
  • DirectX : 11 
Tercih edilen:
  • İşletim sistemi : Windows 7/8.1/10 - 64 Bit 
  • İşlemci : Intel Core i5-3550K @3.4GHz ya da AMD FX 8150 @3.6 GHz 
  • RAM : 8 GB 
  • Gerekli alan : 50 GB 
  • Grafik kartı : NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270 
  • DirectX : 11 

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emre1393 2 yıl en beğenilen
Ulan bf4 bile 30gb,bunlar neyin kafasını yaşıyor
1 Yanıt Yanıtla +16
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forumlarabak 2 yıl bkaakco
bkaakco

Her şeyi anladım da 50 GB beni şaşırttı. GTA V 65 GB istiyor.


Statlara giderken takım otobüsü kullandırıyorlar galiba...
bkaakcoHer şeyi anladım da 50 GB beni şaşırttı. GTA V 65 GB istiyor.Statlara giderken takım otobüsü kulland...
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Kotaless 2 yıl
Artık oyun da indiremiyoruz AKK yüzünden...
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AkinTD 1 yıl
ekran kartı amd readon r7 250 gb gddr5
işlemci amd athlon x4 840
ram 4 gb
sıkıntısız oynuyorum acaba fifa 18 i de oynayabilirmiyim
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DH Misafiri 1 yıl
İ5-6400 16GB DDR4 RAM 1TB HDD ASUS DX12 2GB 128BİT kaldırırmı
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Mr.Unstoppable 2 yıl
50 GB alan istiyor wow
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DH Misafiri 2 yıl
ASUS GeForce GT710 DDR3 1GB 64Bit NVIDIA Ekran Kartı Fifa 17 yi kaldırır mı donma falan olur mu ?
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DH Misafiri 2 yıl
İşletim sistemi : Windows 10 - 64 Bit
İşlemci : Intel Core i5-3210 cpu @ 2.50ghz, 2501 mhz 2 çekirdek 4 mantıksal işlemci
RAM : 6 GB
Gerekli alan : 50 GB
Grafik kartı : NVIDIA geforce gt 635m (intel hd graphics 4000) hangisi olduğunu bilemedim
DirectX : 11.2
dondurur mu ?
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mehmetefe77 2 yıl
Selamün Aleyküm arkadaşlar benim sistem kötü şuan ama düzelticem alıcam sistem şöyleki;
Ekran Kartı(Şuanki ekran kartım)=Amd radeon hd 6670 2gb(ddr3)
Ram:8gb(şuan 4,8 yapıcam)(ddr3)
İşlemci:i5 520m 2.40GhZ (Turbo 2.93 Ghz)(şuan Intel core 2 duo :D)
SİTEMİM BÖYLE ARKADAŞLAR ASIL SORUM ŞÖYLEKİ EN BAŞTA YAZDIĞIM EKRAN KARTI MİNİMUMDA BİLE OLSA KALDIRIRMI ÇÜNKÜ O KALDIRIRSA HEPSİ KALDIRIYOR.Cevaplarınızı bekliyorum.Teşekkürler.
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DH Misafiri 2 yıl
4 gb ram, sanal bellek ile 16 ve de işlemci 4 çekirdekli intel i5 2.8ghz.Fifa 16 iyi çalışıyordu kasmadan.Fifa 17 açılır mı ondan bile emin deilim.Sizin fikirleriniz neler size açar mı?
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DH Misafiri 2 yıl
Oyunun hikaye modu olacağı için muhtemelen oyuncunun jubilesine kadar biz yöneteceğiz ve hikaye uzun soluklu olacaktır.O yüzden 50 gb olabilir.
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DH Misafiri 2 yıl
Ya bende herşey iyide ram 4gb ve fifa 16 kasmadan oynanıyordu bunu öğrenince sanal bellekle ramı 16gb ye çıkardım oyun açılıyor mı?
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Audi383848 2 yıl
Hayal artık şu akk yüzünden.3 gün pc açık tutarız.

50 gb yuh artık ne koydunuz da 50 gb oldu?



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