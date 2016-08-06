FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı

FIFA serisinin yeni üyesi FIFA 17 için geri sayım tüm hızıyla devam ederken oyun için gerekli sistem gereksinimleri de netlik kazandı. Geçtiğimiz sene kullanılan Ignite Engine motoru yerine Frostbite oyun motoruna geçiş yapan EA Sports’un bu hamlesi donanım özelliklerine de etki etmiş durumda. Üstelik FIFA 16'nin 15 GB depolama alanına ihtiyaç duymasına karşılık FIFA 17'nin bilgisayarınızdan tam 50 GB yer istemesi, oyunun grafik kalitesinin eskiye nazaran çok daha yüksek olacağı şeklinde yorumlandı.

Grafik özelliklerinin yanı sıra ayrıca oyun mekaniğinde de gerçeğe yakın şekilde önemli oranda iyileştirmelerin yapıldığı ve yapay zekanın daha tutarlı hale getirildiği kulislerde konuşuluyor. Peki bilgisayarınız oyunu kaldırır mı? İşte 29 Eylül’de piyasaya çıkacak FIFA 17'nin sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi : Windows 7/8.1/10 - 64 Bit

İşlemci : Intel Core i3-2100 @3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @3.4 GHz

RAM : 8 GB

Gerekli alan : 50 GB

Grafik kartı : NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260

DirectX : 11 Ayrıca Bkz. ""Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz" Tercih edilen: İşletim sistemi : Windows 7/8.1/10 - 64 Bit

İşlemci : Intel Core i5-3550K @3.4GHz ya da AMD FX 8150 @3.6 GHz

RAM : 8 GB

Gerekli alan : 50 GB

Grafik kartı : NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270

DirectX : 11