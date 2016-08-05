"Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz

Haber Editörü
İngilizce’de "clickbait" olarak bilinen yöntem kişilerin paylaşılan içeriğe tıklamalarını sağlamak için merak uyandırıcı ve abartı başlık kullanımı anlamına geliyor. Örneğin "Galatasaray dünya devini alıyor!" haberine futbol takımından bahsedildiğini düşünerek tıkladığınızda aslında kürek takımıyla alakalı bir haberle karşılaşabiliyorsunuz ya da "Twitter’da efsane değişim" başlığının altından sadece ufak tasarım değişikliği çıkabiliyor.
Ne yazık ki ülkemizde de birçok web sitesi tarafından tercih edilen tuzak manşetler için harekete geçen Facebook artık sosyal ağda bu tür paylaşımların engelleneceğini duyurdu. Resmi blog üzerinden yapılan açıklamaya göre geliştirilen algoritma başlık ile içeriğin uyum oranını ölçecek. Üstelik belirlenen bazı kelime ve kelime gruplarıyla başlığın ne derece doğru olduğu tespit edilecek.
Açıklamada kullanıcıların büyük bölümünün tık tuzağı içeriklerden rahatsız oldukları ve daha önceki yöntemlerin engellemede yetersiz kaldığı söyleniyor. Ayrıca yenilikle birlikte sosyal ağda artık daha doğru ve güvenilir bilgilerin yer aldığı paylaşımların ön plana çıkarılacağı ifade ediliyor. İlk olarak İngilizce yayınlarda hayata geçirilen algoritmanın ilerleyen dönemlerde diğer dilleri de kapsaması bekleniyor.
http://newsroom.fb.com/news/2016/08/news-feed-fyi-further-reducing-clickbait-in-feed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir video izleyeceğin. 2000 reklamlı siteye yönlendiriyor. Üstelik saçma sapan player kullanıyorlar.
En gıcık olduğum şeylerden bir tanesi de "...'yı seven beğensin, sevmeyen paylaşsın, seviyormuş gibi yapan yorum yapsın, 10 kişiyle paylaş duan kabul olsun. Beğenmeyen bizden değil. " zırvalıkları.
Hiçbir sayfa yönetici milli, dini değerler için hayrına sayfa yönetmez.
Amaç:
1- Sayfa popülerliğini ve üyesini arttırmak için; sürekli paylaşılıp, beğenebileceğiniz, yorum yapabileceğiniz ilginç içerikler yayınlar.
2- Üye ve popülerlik artınca kendi web sitesini açıp paylaşımlarını oraya yönlendirir. O sitede reklam satar. Küstürmemek için arada bir sayfada video, resim ve haber paylaşılır.
3- Daha fazla reklam için daha fazla üye, gerekir. Beğen, Paylaş, yorum yap anonsuna devam eder.
4- Daha fazla gelir için yukarıda bahsedilen haber paylaşım tekniği uygulanır.
5- Arada bir; ceza alıyoruz, kapatıyorlar hikayesiyle duygu sömürüsü yaparlar. Beğen, paylaş, yorum yap anonsları yapıp cezanın kalkacağını iddia ederler.
Halbuki üyelik sözleşmesini çiğneyen her şeye ceza verilir. Beğendiniz, yorum yaptınız, paylaştınız diye sayfanın cezası affedilmez.
-Kandırıldık!
+Haaaa, o zaman bütün suçlarını affettik, kandırıldıysan kanun maddeleri geçersizdir.
6- Facebook sayfa yöneticiliği ile ciddi gelir elde edenler var. Bu işe bir ticarethane gözüyle bakarlar.
Çoğu girdiğiniz sayfanın sahibi aynı kişilerdir.
Örneğin: A Partisini sevenler, C Partisini sevenler, M Partisini sevenler, G takımını sevenler, B takımını sevenler, DH'ı sevenler, DH'tan nefret edenler vs vs.
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