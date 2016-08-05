"Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz

İngilizce’de "clickbait" olarak bilinen yöntem kişilerin paylaşılan içeriğe tıklamalarını sağlamak için merak uyandırıcı ve abartı başlık kullanımı anlamına geliyor. Örneğin "Galatasaray dünya devini alıyor!" haberine futbol takımından bahsedildiğini düşünerek tıkladığınızda aslında kürek takımıyla alakalı bir haberle karşılaşabiliyorsunuz ya da "Twitter’da efsane değişim" başlığının altından sadece ufak tasarım değişikliği çıkabiliyor.

Ne yazık ki ülkemizde de birçok web sitesi tarafından tercih edilen tuzak manşetler için harekete geçen Facebook artık sosyal ağda bu tür paylaşımların engelleneceğini duyurdu. Resmi blog üzerinden yapılan açıklamaya göre geliştirilen algoritma başlık ile içeriğin uyum oranını ölçecek. Üstelik belirlenen bazı kelime ve kelime gruplarıyla başlığın ne derece doğru olduğu tespit edilecek.

Açıklamada kullanıcıların büyük bölümünün tık tuzağı içeriklerden rahatsız oldukları ve daha önceki yöntemlerin engellemede yetersiz kaldığı söyleniyor. Ayrıca yenilikle birlikte sosyal ağda artık daha doğru ve güvenilir bilgilerin yer aldığı paylaşımların ön plana çıkarılacağı ifade ediliyor. İlk olarak İngilizce yayınlarda hayata geçirilen algoritmanın ilerleyen dönemlerde diğer dilleri de kapsaması bekleniyor.

http://newsroom.fb.com/news/2016/08/news-feed-fyi-further-reducing-clickbait-in-feed/