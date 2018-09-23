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Fiat 500L’e sportif dokunuş: S-Design

Fiat, SUV’lerin ve crossover’ların domine etmeye başladığı otomotiv pazarına cevap verdi. Fiat, 500L adlı MPV aracını S-Design adındaki yeni sportif bir versiyon ile güncellediğini duyurdu.
8 ay
3,6b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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MPV’ler, 2000’li yılların başında fazlasıyla popülerdi. Fakat SUV’lerin ve crossover’ların otomotiv sektörünü domine etmeye başladığı son birkaç yılda, MPV’lerin işi daha da zorlaştı. Bu yüzden Fiat, 500L adlı MPV aracını S-Design adındaki yeni sportif bir versiyon ile güncel tutmaya çalışıyor.

Parlak siyah gövde detaylar ile sportif bir görünüm 

S-Design tasarım dilini daha önce Avrupa’daki Fiat Egea’lar, 500X’ler ve 124 Spider’lar için de gördük. Yeni bir donanım seçeneği yerine özel bir versiyon olarak karşımıza çıkan bu versiyon, 500L’nin Cross donanımı üzerine geliştirilerek hazırlandı. Donetallo Bronze adındaki bronz renge sahip olan araçta siyah tavanın yanı sıra jantlar, ayna kapakları, kapı kolları ve daha birçok gövde parçası da yine parlak siyah renkte hazırlandı. Araç aynı zamanda karartılmış arka camları da standart donanım olarak sunmaya başladı.
500L S-Design’ın iç mekanında da dışındaki temanın devam ettiğini görüyoruz. Yani çeşitli kısımlarda siyah renkli detaylar yer alıyor. Aynı zamanda aracın koltuklarındaki renkli dikişler, 500 logoları gibi detaylar da şık birer görünüm katıyor. Konsol kısmında ise 7 inç’lik bir ekrana sahip olan Uconnect bilgi eğlence sistemini görüyoruz. Bu sistem, Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuyor. Ayrıca Bluetooth, AUX ve USB ile bağlantı da yapılabiliyor. Sistemde sesli komut özelliği de bulunuyor.
Avrupa pazarında yeni 500L S-Design, 1.4 litrelik ve 95 beygir gücündeki benzinli motor veya 1.3 litrelik 95 beygir gücündeki dizel motor ile satın alınabilir. Benzinli motor 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmişken, dizel motor robotize edilmiş otomatik şanzıman ile de alınabilecek. Bunlara ek olarak bir de 1.6 litrelik 120 beygir ve 320 Nm tork sunan MultiJet ünite de bulunuyor. Ancak bu motor 500L S-Design’da sadece 6 ileri manuel şanzıman ile alınabiliyor. 

Ülkemiz için güncel Fiat 500L fiyat ve donanım bilgisi

Fiat 500L Popstar 1.4 Fire 95 HP 116.900 TL
Fiat 500L Popstar 1.3 Multijet 95 HP 138.900 TL
Fiat 500L Popstar 1.3 Multijet 95 HP Dualogic 141.900 TL
Fiat 500L Cross 1.3 Multijet 95 HP Dualogic 155.900 TL
Fiat 500L Cross Plus 1.3 Multijet 95 HP Dualogic 163.900 TL 

https://www.automotiveworld.com/news-releases/fiat-500l-s-design/ Yorum Yaz
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lojistisyen 8 ay en beğenilen
Yeni ekonomik kalkınma planı bu galiba, fiyatları yarı yarıya yazma...
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suvari25 8 ay
Fiyat bilgileri yanlış girilmiş...
Fiat 500L Popstar 1.4 Fire 95 HP 116.900 TL
Fiat 500L Popstar 1.3 M.Jet 95 HP 138.900 TL
Fiat 500L Popstar 1.3 M.Jet 95 HP Dualogic 141.900 TL
Fiyat bilgileri yanlış girilmiş...Fiat 500L Popstar 1.4 Fire 95 HP116.900 TLFiat 500L Popstar 1.3 M.Jet 95 HP138.900 TLFiat 500...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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MrKattchup 8 ay
vergisiz fiyatları yazmanızın amacı nedir ?
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muaz1984 7 ay
Basma kalıp aynı görüntü. Devrim niteliğinde bir dış tasarım ve değişim göremedim.
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wtersad 8 ay
F-u½k
I- mitation
a- auto
T- rash
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yorumculuklar 8 ay
Fiat 500 serisinin tasarımını beğeniyorum fakat şanzıman ve motor kalitesine göre pahalı araçlar.
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aLLyC 8 ay
Eşek semer ilişkisi. Bazı tasarımlar kült olur. Dokunduğunda bozarsin.
Fiat 500 595 Abarth
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Dr. Ferdinand Porsche'nin VW fabrikasindan önce kendi ürettiği Porsche KDF-Wagen
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aLLyC 8 ay
Pininfarina tarafindan MS Paint ile araba tasarlandığı günleri unutmadık.
On çamurluk ve arka kelebek camı gercekten tasarım efsanesi, okullarda örnek olarak gosterilmeli.
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tahir40 8 ay
Ne kadar çirkin bişi. Gerçi fiat daha çirkin araba yapabilen nadide firmadır.
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erob 8 ay
Uyarı için teşekkürler, geçerli fiyat bilgisi eklenmiştir.
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rallier_61 8 ay
Tekmelogic şanzıman ile ne kadar sportif olabilirse
ceyrek dakikadan uzun suruyor 0-100ü..(gerçi cogu tek kavrama robotizeden daha az avanak; bendeki citroen c3e sevmedigim biri binince, bir on koltuga bir arka koltuga carpiyorum
)
Bir koyamadilar suna dct
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Krone 8 ay
Fiyatlar hatalı sanırım ?
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MrKattchup 8 ay
vergisiz fiyatları yazmanızın amacı nedir ?
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