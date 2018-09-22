Galaxy S10 model numaraları sızdırıldı. Üç farklı S10 tanıtılacak!

Samsung'un Galaxy S ailesinin yeni üyesi olacak S10 modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen sızıntılara göre üç farklı Galaxy S10 modeli tanıtılacak. Model numaraları sızdırılan cihazların henüz teknik özellikleri hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite

Samsung'un tanıtacağı üç farklı S10 modelinin isimlerinin Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite olması bekleniyor. Samsung'un S10 Lite modeli diğer modellerden daha uygun fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Samsung Galaxy S10 modelinin ise 5.8 inç büyüklüğünde kavisli ekran ve arka tarafta üç ön tarafında ise iki kameraya sahip olması bekleniyor. Galaxy S10 Lite'ın Galaxy S10 ile aynı büyüklükte bir ekrana sahip olması beklenirken, S10 Lite modelinde kavisli ekran yerine düz ekrana yer verilmesi ve arka tarafta da tek kameraya yer verilmesi bekleniyor. Serinin en büyük modeli S10+ ise 6.44 inç büyüklüğünde kavisli ekranla tanıtılabilir. Beklentilerin ve sızıntıların doğru olup olmadığı ise henüz firma tarafından doğrulanmadı.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S10-model-numbers_id109112