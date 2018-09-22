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Galaxy S10 model numaraları sızdırıldı. Üç farklı S10 tanıtılacak!

Samsung Galaxy S10 model numaraları sızdırıldı. Sızıntılara göre SM-G973, SM-G970 ve SM-G975 model numarasına sahip üç farklı Galaxy S10 tanıtılacak. Detaylar haberimizde.
8 ay
14,4b
1
29
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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 Samsung'un Galaxy S ailesinin yeni üyesi olacak S10 modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen sızıntılara göre üç farklı Galaxy S10 modeli tanıtılacak. Model numaraları sızdırılan cihazların henüz teknik özellikleri hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite

Samsung'un tanıtacağı üç farklı S10 modelinin isimlerinin Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite olması bekleniyor. Samsung'un S10 Lite modeli diğer modellerden daha uygun fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Samsung Galaxy S10 modelinin ise 5.8 inç büyüklüğünde kavisli ekran ve arka tarafta üç ön tarafında ise iki kameraya sahip olması bekleniyor. Galaxy S10 Lite'ın Galaxy S10 ile aynı büyüklükte bir ekrana sahip olması beklenirken, S10 Lite modelinde kavisli ekran yerine düz ekrana yer verilmesi ve arka tarafta da tek kameraya yer verilmesi bekleniyor.  Serinin en büyük modeli S10+ ise 6.44 inç büyüklüğünde kavisli ekranla tanıtılabilir. Beklentilerin ve sızıntıların doğru olup olmadığı ise henüz firma tarafından doğrulanmadı. 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S10-model-numbers_id109112 Yorum Yaz
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CWaRRioR 8 ay en beğenilen
Yorumlara bakıyorum da şaka gibi. Samsung'un yıllardır çıkardığı Sx, Sx Plus, Sx Active, Sx Mini gibi telefonları hiç duymadınız görmediniz; bu yıl Apple 3 model çıkarınca Samsung taklit ediyor oldu öyle mi? Komik olmayın.
Yorumlara bakıyorum da şaka gibi. Samsung'un yıllardır çıkardığı Sx, Sx Plus, Sx Active, Sx Mini gibi telefonları hiç duymadınız görmediniz; bu yıl Apple 3 mode...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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oray 8 ay
niye hep iphone naparsa bunlar da aynisini yapiyor? niye 3 telefon tanitiyorlar acaba?
3 Yanıt Yanıtla +20
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Xtrud 8 ay
O zaman buradaki 3. sınıf mantıkdan hareketle Apple'da Huawei taklit ediyor 3 telefon tanıtarak... Apple lansmanında aklınıza gelmedi tabi bu :) Tedavi şart.
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seckinar 8 ay
Maliyet odaklılık söz konusu olsa bile, Huawei lite modellerde artık 2 arka kamera koyarken Samsung neden tek arka kamera koyacakmış anlamak güç. Umarım Ram konusunda da 2-3 GB Ram koyup cimri davranmazlar.
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Johan Elmander 8 ay
Sony Z5/X/XZ1/XZ2, Z5/X/XZ1/XZ2 Compact, Z5/X/XZ/XZ2 Premium/Performans olarak; Huawei P9/P10/P20/Mate10/Mate20, P9/P10/P20/Mate10/Mate20 Lite, P9/P10/P20/Mate10/Mate20 Plus/Pro olarak; HTC U11, U11 Life, U11+ olarak; LG G5/G6/G7, G5SE/Q6/Q7, V20/V30/V40 olarak; Motorola X Style/Z, X/Z Play, X/Z Force olarak; Xiaomi Mi8, Mi Mix 2s, Mi 8 SE olarak; Meizu 15/16, 15 Lite/16X, 15/16 Plus olarak üst seviyeye 3 farklı model sundu/sunuyor. Buraya direk "aaa appledan çalmış zamzunk" demeniz komik.
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king56 8 ay
Dandroidçilerin gözü yaşlı
1 Yanıt Yanıtla +10
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edirneli86 7 ay king56
Hayırdır çürük elmacı ne oldu hayal aleminde misin?
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m_blue 8 ay
Apple fanatikleri burada sizinle ilgili haber yok gidip amerikanin kopekligini yapmaya devam edin.
1 Yanıt Yanıtla +2
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AbdullahL 8 ay m_blue
Evet Hocam Apple Kullandığım İçin Amerika’nın Köpeğiyim , Yönetime Bildireceğim.
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dr20mouse 8 ay
Ben demiştim bir 700 dolar seviyesinde ucuz model çıkaracaklar diye.
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MrKattchup 8 ay
Bazıları zamzung un avukatlığına soyunmuş da bahsedilen modellere ara verilmişti tek etkinlikte x serisinin tıpa tıp aynısı tanıtılması sizce de komik değil miş ulan bari tek kamera özelliğini çalmasaydınız lite için
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Guest-72BF5FF36 8 ay
Hahhaha Apple özentileri
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edirneli86 7 ay Guest-72BF5FF36
Beynini mi aldırdın Apple fan boyu. Samsung yılardır çoklu versiyon olarak telefon çıkartır.
Asil siz huawei özentisi olmayın.
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LittleMonster 8 ay
3 farklı model çıkaracak diye Apple'a mı özenmiş oluyor? Sizin gerçekten tedavi olmanız lazım
Yanıtla +5
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koyunsavar 8 ay
Samsung ile apple tekniloji olarak eşit değil Samsung çok ilerde bir teknoloji üreticisi.
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Ekrem71.5 8 ay
x kişisi : Ekranı biraz pempemsi yok 10 numara cihaz :D
fx57 : arkadaşlar ekran taş gibi çekim yaptığım kamerada sorun var!
y kişisi : keşke ekran pempemsi olmasaydı kesin alırdım :D:D:D:
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