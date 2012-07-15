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Fiber İnternet'e geçişi tamamlayan Andorra Telecom, IPTV için AirTies'ı tercih etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Tüm abonelerine fiber internet hizmeti vermeye başlayarak Avrupa’da fiber geçişini tamamlayan Andorra Telecom, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan IPTV hizmetleri için ülkemizin önemli teknoloji firmalarından AirTies ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Air Ties ve Andorra Telecom, PVR özellikli yeni nesil set üstü kutusu Air7130’un geliştirilmesi ve dağıtımı için birlikte çalışacak.
Müşterilerine isteğe bağlı video dahil olmak üzere birçok IPTV servisi sunan Andorra Telecom, Air7130 ile müşterilerine yayınları kayıt ederek istedikleri zaman izleyebilme imkanı sunacak. Bugüne kadar Verimatrix Conditional Access, Orca Middleware sistemlerini kullanan Andorra Telecom, bu kararı ile yeni nesil set üstü kutularını hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.
Andorra Telecom ile yapılan işbirliğinin stratejik bir proje olduğunu belirten AirTies’ın tepe yöneticisi Bülent Çelebi, işbirliği ile ilgili yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:
 “Andorra Telekom, IPTV servisleri alanında en yüksek teknolojiyi sunma vizyonu ile değerlerimizin son derece örtüştüğü bir şirket. Andorra Telecom ileri görüşlü yaklaşımı ile müşterilerine her geçen gün daha çok gelişmiş hizmet sunmayı planlıyor. İnanıyorum ki uzun süre devam edecek bu işbirliği sayesinde AirTies olarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak güçlü bir iş ortağı olacağız.”  
Andorra Telecom’un teknolojiden sorumlu yöneticisi Jordi Sebastiá Cerqueda ise AirTies’ın teknik uzmanlığına vurgu yaparak, işbirliği hakkında şunları söyledi;
“AirTies ile işbirliği yapmış olmaktan son derece mutluyuz. Air7130, sektörün standartlarının çok üzerinde bir ürün. Özellikle hızı dikkat çekici… Mevcut ihtiyaçlarımızın yanı sıra planladığımız ve ilerleyen dönemde gelişebilecek hizmetlerimiz için açık ve işlevsel bir platform sunuyor.  Air7130 ile abonelerimiz için TV izlemeyi daha da keyifli hale getireceğiz. Önümüzdeki dönemde AirTies ile olan işbirliğimizin daha ileri noktalara gideceğine inanıyoruz.”
Andorra Telecom, Andorra Prensliği’nin kamuya bağlı operatörü olarak ülkedeki Sabit hat, mobil telefon, veri iletimi, internet ve destekleyici telekomünikasyon hizmetleri olmak üzere tüm iletişim faaliyetlerini yürütüyor.


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telliibrahim 6 yıl
Vay airties türk mu neden ismini yabancı koymuşlar ben yabancı zannediyordum
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bigdede 6 yıl
tebrikler bekliyoruz
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jovanovic 6 yıl
Futbolda her takimdan 8-10 gol yiyen Andorrra ile ayni ismi tasiyan bir sirket ilerde Turkiye'yi ttnet'den kurtarsa ne iyi olurdu...
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yogitech 6 yıl
Türk Telekom da fiber kablolarını döşüyor fakat hiç bir faaliyet yok, müşteri hizmetlerini aradığım da orada çalışma olup olmadığı bilinmiyor diyor, kablocunun yanına indim, telefon açıkken, adam fiber döşüyoruz diyor, adam hala bilmiyoruz diyor, adamların haberi yok kablo döşediklerinden
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MxFxOx 6 yıl
Airties Türk muhendisler Türkiye'de üretiyorlar ama ithal ürünlerden daha pahalı iç üreticiyi desteklemek için yapılıyor ama iç tüketicide ucuz ithal ürümlere yöneliyor :D Andorra Türkiye'ye gelse çok iyi olur koskoca ülkede bir tane internet sağlayıcı var rekapeti olmayan tek sektör ilerde devlet zoruyla 1mb netin üçretsiz verilmesini destekliyorum ^^ internet konusunda hala gerideyiz daha 10 sene evvel internet kafede sürüyorduk bir ara netsizlikten evdeki çanak antenle internete bağlanmaya çalışıyordum ama Türkiye'de böyle alt yapı yokmuş pc için pci kartı aldıktan sonra ögrendim bu 10 sene önceydi hala destek yok
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demo11 6 yıl
Ben türktelekom kullanmıyorum ve kullananlarada karşıyım gelipte buraya türktelekomu kötülemek yerine neden kapattırmıyorsunuz.?? koyun lafını kullananlar siz kendiniz türktelokomu kullanıpta herkeze koyun demenizi çok yanlış buluyorum!ve çocukca davranış bunlar.
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Mat35 6 yıl
Reklamları izlediniz.


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