Fiber optik kablolar depremleri tespit edebilecek

Gelecekte depremleri tespit etmek için kapsamlı ağlara veya karmaşık teknik ekipmanlara gerek duyulmayacak. İnternet erişimini sağlayan hatlar, depremleri tahmin edebilecek. Araştırmacılar fiber optik kablolardaki sarsıntıdan sismik hareketleri ölçebilen bir teknoloji geliştirmeyi başardı. Fiber kablolar üzerine yerleştirilen lazer tetikçiler, fiber hatlardaki titreşimi izleyerek depremin büyüklüğü hakkında gerekli birimlere bilgi sağlıyor. Sistem yalnızca farklı sismik dalgaları saptamakla kalmayıp küçük ölçekli ve yerel depremleri de tespit edebiliyor.

Dağıtılmış akustik algılama (DAS) olarak bilinen bu teknoloji aslında yeni değil, petrol ve gaz endüstrisinde boru hatlarının ve kuyuların durumunu takip etmek için de kullanılıyor. Bu tür akustik algılamanın daha önce uygulanması, optik fiberlerin zemine temas etmesini en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek veri kalitesini garantilemek için optik elyafların bir yüzeye yapıştırılmasını veya çimentoya sarılmasını gerektiriyordu. Bu da oldukça maaliyetli bir işlem. Geliştirilen yeni yöntem ile beraber plastik borularda bulunan mevcut fiber hatları kullanılabiliyor. Yeni yöntem daha ucuz ve kolay bir şekilde uygulanabiliyor.

Ancak bu sistemin de birtakım zorlukları bulunuyor. Fiber ağı, boyutuna göre sınırlı kalıyor. Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen teknoloji şimdilik Stanford Üniversitesi çevresinde 4.8 km'lik bir alanda test edildi. Şimdilik bunlar bir sismik ağın geliştirilmesi yönündeki ilk adımlar olarak göze çarpıyor. Çalışmalar bu teknolojinin tüm şehir ve hatta ülke boyunca yaygınlaşabilmesi adına sürdürülüyor.

https://www.engadget.com/2017/10/22/fiber-optic-lines-double-as-earthquake-detectors/