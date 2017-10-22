Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiber optik kablolar depremleri tespit edebilecek

Bilim adamları depremleri tespit edebilmek adına yeni bir teknoloji geliştirdi. İnternet erişimini sağlamak için kullanılan fiber optik kablolar artık depremleri tespit edebilecek.
1 yıl
2,4b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gelecekte depremleri tespit etmek için kapsamlı ağlara veya karmaşık teknik ekipmanlara gerek duyulmayacak. İnternet erişimini sağlayan hatlar, depremleri tahmin edebilecek. Araştırmacılar fiber optik kablolardaki sarsıntıdan sismik hareketleri ölçebilen bir teknoloji geliştirmeyi başardı. Fiber kablolar üzerine yerleştirilen lazer tetikçiler, fiber hatlardaki titreşimi izleyerek depremin büyüklüğü hakkında gerekli birimlere bilgi sağlıyor. Sistem yalnızca farklı sismik dalgaları saptamakla kalmayıp küçük ölçekli ve yerel depremleri de tespit edebiliyor.
Dağıtılmış akustik algılama (DAS) olarak bilinen bu teknoloji aslında yeni değil, petrol ve gaz endüstrisinde boru hatlarının ve kuyuların durumunu takip etmek için de kullanılıyor. Bu tür akustik algılamanın daha önce uygulanması, optik fiberlerin zemine temas etmesini en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek veri kalitesini garantilemek için optik elyafların bir yüzeye  yapıştırılmasını veya çimentoya sarılmasını gerektiriyordu. Bu da oldukça maaliyetli bir işlem. Geliştirilen yeni yöntem ile beraber plastik borularda bulunan mevcut fiber hatları kullanılabiliyor. Yeni yöntem daha ucuz ve kolay bir şekilde uygulanabiliyor. 
Ancak bu sistemin de birtakım zorlukları bulunuyor. Fiber ağı, boyutuna göre sınırlı kalıyor. Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen teknoloji şimdilik Stanford Üniversitesi çevresinde 4.8 km'lik bir alanda test edildi. Şimdilik bunlar bir sismik ağın geliştirilmesi yönündeki ilk adımlar olarak göze çarpıyor. Çalışmalar bu teknolojinin tüm şehir ve hatta ülke boyunca yaygınlaşabilmesi adına sürdürülüyor.

https://www.engadget.com/2017/10/22/fiber-optic-lines-double-as-earthquake-detectors/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ÖzdalDoğru 1 yıl en beğenilen
Boş verin fiberi TT bakır kablo ile de halleder bu işi :)
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 yıl
sistemin nasıl çalıştığı hakkında 1 kelime net bir açıklama bile yok !
birde haber diye yayınlıyor ve sözde haberin etrafındaki reklamlar dan para kazanıyorsunuz ! iyi mi !? iyi valla ! :(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Stanford Üniversitesi hey gidi be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bu eğer olursa süper bir gelişme olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 1 yıl en beğenilen
Boş verin fiberi TT bakır kablo ile de halleder bu işi :)
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Oyun ve Eğlence Fuarı CNR Games Week İstanbul'da geri sayım başladı 1 yıl Alman otomobil devleri hakkında inceleme başlatıldı 1 yıl Opel Ampera E talebine yetişemiyor, Norveç'te satışlar durduruldu 1 yıl Google, Android'e DNS isteklerini gizleyecek bir özellik ekliyor 1 yıl Huawei Mate 10 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu 1 yıl Altay Tankı’nın yerli motoru için yeni hamle 1 yıl Tesla Model 3'ün otomatik park özelliği etkinleştirildi 1 yıl N11'in toptan alışveriş platformu: n11pro 1 yıl LG OLED televizyonlar sektörde ilk kez Dolby TrueHD kayıpsız ses sunacak 1 yıl Project Loon'un LTE balonları Porto Riko'da hizmete başladı 1 yıl Huawei de katlanabilir bir telefon hazırlığında 1 yıl iPhone 7 256GB modeli kaldırıldı 1 yıl Huawei ilk 5G baz istasyonu çözümünü tanıttı 1 yıl GeForce GTX 1070 Ti ön sipariş fiyatları can yakacak 1 yıl Tesla Çin'de ''tamamına sahip olduğu'' bir fabrika açacak 1 yıl Yerli siber güvenlik platformu: ATAR 1 yıl Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu 1 yıl PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimi başladı 1 yıl The Punisher'ın çıkış tarihi yayınlanan yeni fragman ile duyuruldu 1 yıl VW CEO'su Tesla'yı milyonlarca dolar kaybetmesi ve düşük araç satışları için eleştirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fiber optik kablolar depremleri tespit edebilecek Sonraki LTE destekli Surface Pro'nun çıkış tarihi ertelendi 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri ''yapay zekadan sorumlu bakan'' atadı 1 yıl MSI’dan fansız Cubi 3 mini PC serisi 1 yıl Cortana'lı akıllı hoparlör Harman Kardon Invoke satışa sunuldu 1 yıl Altın veren yerli atm gelecek yıl kullanıma sunulacak 1 yıl Yerli kamikaze İHA'nın seri üretimi başladı 1 yıl HTC U11 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl Japon teknoloji devi SoftBank 880 milyar dolarlık yatırım planlıyor 1 yıl Razer’dan ayarlanabilir LED ışıklı web kamera 1 yıl Samsung Galaxy Tab Active 2 resmiyet kazandı 1 yıl ABD Senatosu Apple'ın Çin'deki VPN yasağını araştırıyor 1 yıl Anlık Uygulamalar artık Google Play’de 1 yıl Push ile rahatlatıcı bir deneyim sizi bekliyor 1 yıl Vodafone’dan internet kazandıran Pokemon GO benzeri mobil oyun 1 yıl Araçlarda cam filmi yeniden yasaklandı 1 yıl Mitsubishi 2020'ye kadar 6 yeni model piyasaya sürecek 1 yıl Toyota'dan yeni hidrojen yakıtlı konsept: Fine-Comfort Ride 1 yıl Bakan Arslan, FSM’den çift yönlü geçiş ücreti iddiasını yanıtladı 1 yıl Bitcoin on günde yüzde 20 değer kazandı: Ticaret hacmi 100 milyar doları aştı 1 yıl OnePlus 5T çerçevesiz ekran modasına uyuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim