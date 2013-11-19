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FiftyThree, Paper çizim uygulaması için Pencil adlı stylus kalemini duyurdu

5 yıl
2,1b
1
11
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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FiftyThree, Paper çizim uygulaması için Pencil adlı stylus kalemini duyurdu
FiftyThree tarafından geliştirilen iPad uyumlu ücretsiz çizim uygulaması Paper'ın artık "Pencil" isimli kendine özel bir stylus kalem modeli de bulunuyor.
Aynı şekilde FiftyThree tarafından hazırlanan Pencil stylus, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad Mini ve Retina Ekranlı iPad Mini ile Bluetooth teknolojisi üzerinde kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Benzerlerine göre daha kalın bir uç ve gövde yapısıyla gelen ürün, arka tarafında da bir adet silgi taşıyor. Ahşap ve alüminyum olmak üzere iki farklı malzeme seçeneğiyle satın alınabilen Pencil, şarj edilebilir bataryasıyla normal kullanımda bir ay batarya ömrü ortaya koyabiliyor, adaptif "Palm Rejection" sistemiyle ekrana dokunmadan elin ve ucun nerede olduğu algılayabiliyor ve yaratıcılık noktasında faydalı olanaklar ile geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Paper uygulamasına buradan ulaşabilir, ahşap Pencil modelini 60$, alüminyum modeli ise 50$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2013/11/19/fiftythree-launches-paper-stylus-bluetooth/?utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
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Phantoka 5 yıl
hatunlara özel sanırım?
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NedenAllahım 5 yıl
Hic ugrasmayin bunlarla mandalina kabuğunu alın uhuyla kullanmadığınız bi kaleme yapıştırın algılıyor canım sıkılınca mandalina kabuğuyla yapıyorum ben hazır kış mevsimindeyiz, deneyin derim :D
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mimleon 5 yıl
bir kaç skeç programı var ipad de
bunuda ekleyip
parayla eklenen palet seçeneklerini de aldım
ancak çok kaliteli değil uygulama
sketchbox daha iyi

işte ilk çalışmam

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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pekitkan 5 yıl
Kalemi iPad ile kullanilmasi icin uretiyorsun ama tasariminin iPad ile alakasi yok.
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levot 5 yıl
mandalina dilimini iphone, ipadler vs. için kalem olarak kullanabilirsiniz
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DH Misafiri 5 yıl
TheShadow
Hayır anlamıyorum, niye tüm kapasitif kalemler odun gibi kalın? İnadına ince kalem aradıkça neden bu kalınlık takıntısı? Utanmasalar televizyon kumandası kadar yapacaklar...

Bu konuya bir dönem kafasını takmış ve deli gibi araştırmış biri olarak ;
Ipad ekran yapısı nedeniyle ince uçlu kalem kullanılması imkansız,
Çünkü baskı alanı en az parmak ucumuzun baskı alanı kadar olmak zorunda
Bu ipad in ekran yapısından kaynaklanıyor,
Samsung Galaxy note tabletlerin ekran yapısı farklı, o yüzdende zaten fiyatları çok düşük değil
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aspirin_00 5 yıl
çok kalın 3-5 yaş kullanıcılarına hitap eder cinsten.
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djkubi 5 yıl
Adı da Yaratıcıymış
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TheShadow 5 yıl
Hayır anlamıyorum, niye tüm kapasitif kalemler odun gibi kalın? İnadına ince kalem aradıkça neden bu kalınlık takıntısı? Utanmasalar televizyon kumandası kadar yapacaklar...
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kain061 5 yıl
o nasil bir kalem ya.. cizim ile ugrasan biri olarak ince stylus kalemler ariyorum bunun yanindan gecmem
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seven44 5 yıl
maşallah çok küçükmüş
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