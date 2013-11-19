FiftyThree, Paper çizim uygulaması için Pencil adlı stylus kalemini duyurdu

FiftyThree tarafından geliştirilen iPad uyumlu ücretsiz çizim uygulaması Paper'ın artık "Pencil" isimli kendine özel bir stylus kalem modeli de bulunuyor.

Aynı şekilde FiftyThree tarafından hazırlanan Pencil stylus, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad Mini ve Retina Ekranlı iPad Mini ile Bluetooth teknolojisi üzerinde kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Benzerlerine göre daha kalın bir uç ve gövde yapısıyla gelen ürün, arka tarafında da bir adet silgi taşıyor. Ahşap ve alüminyum olmak üzere iki farklı malzeme seçeneğiyle satın alınabilen Pencil, şarj edilebilir bataryasıyla normal kullanımda bir ay batarya ömrü ortaya koyabiliyor, adaptif "Palm Rejection" sistemiyle ekrana dokunmadan elin ve ucun nerede olduğu algılayabiliyor ve yaratıcılık noktasında faydalı olanaklar ile geliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Paper uygulamasına buradan ulaşabilir, ahşap Pencil modelini 60$, alüminyum modeli ise 50$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/19/fiftythree-launches-paper-stylus-bluetooth/?utm_medium=feed&utm_source=feedly