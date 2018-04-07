FinTech girişimleri için ödüllü yarışma

Finans teknolojileri ya da kısa adıyla FinTech geleceğine ne önemli trendlerinden birisi olarak görülüyor. Yatırımların giderek arttığı bu alanda girişimlerin de önünü açmak için çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Bunlardan birisi İstanbul’da.

Önemli yatırım

Amerikalı fon şirketi Village Capital ve Metlife Foundation, Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki BUBA iş birliği ile Türkiye’deki Fintech girişimlerine özel yatırım ödüllü bir yarışma düzenliyor. Bahse konu yarışma 30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18 içerisinde yer alacak.

Düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı ve başvurular 13 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye'deki düşük-orta gelirli ailelerin ve KOBİ'lerin finansal refahını iyileştirmek, kredi ve diğer kaynaklara erişimlerini arttırmak amaçlı ürünler geliştiren erken evre FinTech girişimlerinin başvurabileceği yarışmanın sonunda seçilen 2 finalist, toplamda 20.000$ değerinde ödül kazanacak.

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Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler ile seçilecek olan 12 adet girişim, 2 gün sürecek foruma katılacak. Tüm katılımcılara yapacakları sunumları sonrasında 12 finalist tekrar değerlendirilecek ve aralarından seçilen en başarılı 2 girişim, Metlife Foundation’ın sunduğu büyük ödüllerin sahibi olacak.

BUBA Türkiye’deki yerel girişimclik ekosistemi iş ortağı olarak, en iyi FinTech paydaşlarını bir araya getirme ve yarışmaya uygun girişimlerin başvuru ve eleme süreçlerini yönetme konularında destek veriyor.

Türkiye’de yapılan bu forum, Village Capital ve Metlife Foundation’ın Orta Doğu ve Mısır’da birlikte yürüttüğü 2 yıllık inisiyatifin bir parçası. Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan önceki etkinliklerde, dijital finansal yönetimden, dijital ödeme uygulamalarına kadar birçok konuda çözüm üreten FinTech girişimine yatırım ödülleri verildi.



