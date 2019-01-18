Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz?

Genel Yayın Yönetmeni
Finansal okuryazarlık 7'den 70'e herkese lazım. Ekonomi kanallarının sayısı artıyor, usta ekonomi yorumcuları youtube'da izlenme rekorları kırıyor. Peki biz ekonomi terimlerine ne kadar hakimiz?
Finansal okur yazarlık araştırması için adres:
https://bkm.com.tr/genclerde-finansal-okuryazarlik-arastirmasi-2018/
Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko ile Gençlerin Finansal Okuryazarlık konusundaki durumunu konuştuk. Her gün yeni bir ekonomi kanalı açılırken, youtube'da ekonomi yorumcuları izlenme rekorları kırarken biz finansal terimlere ne kadar hakimiz?
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Bakkala gelip ekmeği, tuzu, soğanı kısaca üç kuruşluk alışverişi dahi kredi kartı ile yapan insanlar görüyorum. Alışkanlık artık bağımlılığa dönüşüyor, bu insanlar için. Birey olarak baktığınızda "böylece işsizlik azalır, adalet sağlanır..." vb. mottosu ile çıktığınız yolda, günün sonunda birey olarak evdeki bulgurdan olmayasınız...
TÜİK'in 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre, taksit ödemeleri ve borçları olanların oranının vatandaşın yüzde 70'i olan, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının 2 milyon 485 bin kişiye ulaştığı ve bu bireysel kredi kartı borçlarının toplam 102400000000 tl'ye ulaştığı, 10 ayda 684 bin 360 kişinin kredi kartından takibe düştüğü bir durumdayız.
Bence harcamalar noktasında ayağını yorganına göre uzatmanın en kolay yolu mümkün mertebe nakitte kalmaktır. En başında para noktasında soyut olarak bir karttaki rakamlar yerine, paranın azaldığında dair o somut hissel ve görsel hissiyatı insan psikolojik olarak yaşamalıdır. Ki iki yakanız bir araya gelsin.
Ekonomi bir cebimizde dursun. Yanlış hatırlamıyorsam National Geographic People'da insanlar üzerinde yapılan bir deneyde ki bunu belgesel olarak yayınladılar. Yemek masasında iki grup insana sofra kuruyorlar tavuklu, etli vs. tüm şartlar aynı. Aradaki fark birinci grubun yediklerinin artıkları masadan sürekli alınıp masa sıfır görünümlü en başındaki temiz hali ile tutulurken, ikinci grubun masasına hiç dokunulmuyor, yedikleri yemeklerin artıklarını sürekli masada bırakıyorlar.
Kimin ihtiyacı kadar yiyip, kimin açık ara farkla şişene kadar yemeye devam ettiğini tahmin edebilirsiniz. Video noktasında gençleri bilinçlendirmek önemli ama reklama fazla kaçılmasın. İyi çalışmalar.