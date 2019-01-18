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Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz?

4 ay
7,6b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Finansal okuryazarlık 7'den 70'e herkese lazım. Ekonomi kanallarının sayısı artıyor, usta ekonomi yorumcuları youtube'da izlenme rekorları kırıyor. Peki biz ekonomi terimlerine ne kadar hakimiz?
Finansal okur yazarlık araştırması için adres:
https://bkm.com.tr/genclerde-finansal-okuryazarlik-arastirmasi-2018/ 
Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko ile Gençlerin Finansal Okuryazarlık konusundaki durumunu konuştuk. Her gün yeni bir ekonomi kanalı açılırken, youtube'da ekonomi yorumcuları izlenme rekorları kırarken biz finansal terimlere ne kadar hakimiz? 

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al-ozaria 4 ay en beğenilen
X misal bir devlet memuru açısından düşünürsek, banka kartı veya kredi kartı kullanmadan yapılan nakit ödemeli alışverişler kayıt dışı ekonomi mi oluyor? “By by nakit” projesinin karşılıklı kazan- kazan ilkesi ile örtüşmediğini düşünüyorum.
Bakkala gelip ekmeği, tuzu, soğanı kısaca üç kuruşluk alışverişi dahi kredi kartı ile yapan insanlar görüyorum. Alışkanlık artık bağımlılığa dönüşüyor, bu insanlar için. Birey olarak baktığınızda "böylece işsizlik azalır, adalet sağlanır..." vb. mottosu ile çıktığınız yolda, günün sonunda birey olarak evdeki bulgurdan olmayasınız...
TÜİK'in 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre, taksit ödemeleri ve borçları olanların oranının vatandaşın yüzde 70'i olan, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının 2 milyon 485 bin kişiye ulaştığı ve bu bireysel kredi kartı borçlarının toplam 102400000000 tl'ye ulaştığı, 10 ayda 684 bin 360 kişinin kredi kartından takibe düştüğü bir durumdayız.

Bence harcamalar noktasında ayağını yorganına göre uzatmanın en kolay yolu mümkün mertebe nakitte kalmaktır. En başında para noktasında soyut olarak bir karttaki rakamlar yerine, paranın azaldığında dair o somut hissel ve görsel hissiyatı insan psikolojik olarak yaşamalıdır. Ki iki yakanız bir araya gelsin.
Ekonomi bir cebimizde dursun. Yanlış hatırlamıyorsam National Geographic People'da insanlar üzerinde yapılan bir deneyde ki bunu belgesel olarak yayınladılar. Yemek masasında iki grup insana sofra kuruyorlar tavuklu, etli vs. tüm şartlar aynı. Aradaki fark birinci grubun yediklerinin artıkları masadan sürekli alınıp masa sıfır görünümlü en başındaki temiz hali ile tutulurken, ikinci grubun masasına hiç dokunulmuyor, yedikleri yemeklerin artıklarını sürekli masada bırakıyorlar.
Kimin ihtiyacı kadar yiyip, kimin açık ara farkla şişene kadar yemeye devam ettiğini tahmin edebilirsiniz. Video noktasında gençleri bilinçlendirmek önemli ama reklama fazla kaçılmasın. İyi çalışmalar.

X misal bir devlet memuru açısından düşünürsek, banka kartı veya kredi kartı kullanmadan yapılan nakit ödemeli alışverişler kayıt dışı ekonomi mi oluyor?...
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1 Avatar
1cskndlgr 4 ay
okullara koysunlar da bilelim
bakkal mı öğretecek bize? biraz millet kıraathanesi yapacağımıza ekonomiye ve özellikle eğitime önem verelim

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Donald Trump 4 ay
Finansal okuryazarlık, "Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor. Takip ediyoruz, iyileşme görmek istiyoruz. Marketlerde hala istediğimiz fiyatlar yok onlarla konuşacağız." diyebilmektir.
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BlueICE 4 ay
Ögrenci örneginde bir kahve siparisi verip ikiye bölerek icmek bir derece anlasilir.
Lakin Esiniz ne iciyorsa, Bende ondan iceyim demek, pek alasilir birsey degil. Bir kahveyi iki kisi icmek..,
Basbasa iken ne güzel keyifle icin kahvenizi hayat cok kisa bazi zamanlarda bu hesaplara gerek yok.
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WB 4 ay
Konu finansal okur yazarlik baslik kredi borc faiz enflasyon!

Birakin bu subliminal mesajlari da asil isinize odaklanin, burasi siyaset meydanina donusturulmemeli
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serafon 4 ay
Dünyada ileri seviyede saçma bir parasal düzen var ve %99 luk kesim, %1 lik kesime gıkını çıkarmıyor. Gerçek bir şeyler yapmak, elini taşın altına koymak yerine parasal oyunlarla piyasayı meşgul etmek ne büyük verimsizlik ne büyük adaletsizlik.
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DH Misafiri 4 ay
Ne kadar Finansal konuları bilseniz de her şey paranın patronlarının yön vermeleriyle gerçekleşiyor.Bunun kanıtı:Son 30 yılda Dolar Bin kat değer kazanmıştır,kendi paramız Dolar karşısında hep kan kaybetmiştir.O zamanlarda Finansal veya Ekonomi Uzmanları yok muydu? Neden herkesi uyarıp piyasalara müdahalede bulunmadılar.Maalesef zenginlerin ve fırsatçıların Dünyasında parasal adalet hiç bir zaman mümkün değildir.Böyle adaletsiz ve kendi çıkarını gözeten düzen devam ettikçe çoğu ülkeler hep yüksek Faizlere,çift haneli Enflasyonlara ve Milyarlarca lira borca mahkum olacaklardır.Bunun tek çözümü tüm Dünya insanlarına her şeyi alabilecek Alım Gücüne sahip olabilecek şekilde yeni bir ekonomi anlayışı getirilmesidir...
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deoks 4 ay
Artık 65 yaşındaki babam bile telefon bankacılığı kullanıyor. Orda kredi kartından ne kadar harcadığını, ay sonunda taksitlerle beraber ne kadar ödeyeceğini görebiliyorsun. Bunu bilirken bile hala bütçesinden daha fazla harcayan varsa değil kredi kartı kullanmak oy kullanma hakkı bile vermemek lazım.
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scorpion20 4 ay deoks
Oy kullanma yaşı kaç? bankada adına hesap açılabilme yaşı kaç?
insanların hayata bakışına göre harcama-ödeme alışkanlığı da çok farklı. Eskiler ay sonunu getirememek korkusunu bilen insanlardı, yeni nesilde herşey harcamaya teşvikli yaşanıyor. zaten ebeveynlerin parasını (yanı kendine ait olmayan anlamında) harcayarak hayata başladığı için, sonrasında da kredi kartından harcama yapmak (yine olmayan bir parayı harcamak) çok da birşeyi değiştirmiyor. Babanızın elinde para olmasa, ay sonunu getiremeyince borç almak için kaç kişinin kapısına gidebilirdi. Şimdi borcumuz bankalara, kart borcu yaptın diye kimse sana yüzünü ekşitmiyor, oh ne güzel faiz gelecek diye banka dur kartını ödeyemiyorsan kredi vereyim mi? diye soruyor. Günü kurtardın ya bu da sana yetiyor, sonrası faizlerle ömür tüketmek.
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Portraitclub 4 ay
Evde kumbara yaptık 20 günde 150 tl birikti ne oldu sonra? Hop çektik içinden harcadık yani birikmiyor olmuyor harcamak zorunda kalıyor insan. Hedefim 5,6 ay hiç dokunmamaktı ama olmuyor işte herşey bu kadar pahalıyken birikmiyor. Boş hayaller bunlar
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deoks 4 ay Portraitclub
Birçok birikimli hesap ürünü var. Mesela 10 yıl vadeli bir yatırım yapacaksanız bundan önce paranızı çekmek isterseniz kesinti yaparak veriyor. Süre sonuna kadar durmayı başarırsanız paranıza bir miktar kar payı da ekleyerek veriyor. Sizin gibi para biriktirmekte sorun yaşayanlar için en makul çözüm.
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Seyrim 4 ay
Kahve örneği güzeldi.. :)
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joven 4 ay
Kelin merhemi olsa başına sürer
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