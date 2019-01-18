Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz?

Finansal okuryazarlık 7'den 70'e herkese lazım. Ekonomi kanallarının sayısı artıyor, usta ekonomi yorumcuları youtube'da izlenme rekorları kırıyor. Peki biz ekonomi terimlerine ne kadar hakimiz?

Finansal okur yazarlık araştırması için adres:

https://bkm.com.tr/genclerde-finansal-okuryazarlik-arastirmasi-2018/

Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko ile Gençlerin Finansal Okuryazarlık konusundaki durumunu konuştuk. Her gün yeni bir ekonomi kanalı açılırken, youtube'da ekonomi yorumcuları izlenme rekorları kırarken biz finansal terimlere ne kadar hakimiz?