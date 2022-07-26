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    2022'de Marvel film ve dizileri hangi sırayla izlenir?

    Onlarca film ve diziye ev sahipliği yapan Marvel evreni hangi sırayla izlenmeli? İşte kronolojik ve çıkış sırasına göre Marvel izleme sırası:                    
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    2022 Marvel dizi ve filmleri izleme sırası
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    Bildiğiniz gibi Disney, Marvel için Marvel Sinematik Evreni (MCU) isimli bir sinema evreni kurdu ve her yıl birkaç farklı Marvel filmi seriye dahil oluyor. Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) içerisinde ise solo filmler dışında birçok karakterin kendine özel serileri de oluyor. Özellikle birçok Marvel hayranı, "İlk hangi marvel filmi izlenmeli" sorusunun cevabını merak ediyor. Biz de bu yazımızda 2022'de "Marvel izlenmeye nereden başlanmalı" konusunu detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız.

    Kronolojik olarak Marvel filmleri izleme sırası

    Marvel filmleri bildiğiniz gibi kronolojik bir şekilde ilerlemiyor. Ara ara bazı filmler geçmişi veya geleceği anlatabiliyor. Eğer ben geçmişi veya geleceği önceden izlemeyi sevmiyorum, her şey kronolojik gitsin diyorsanız aşağıdaki kronolojik Marvel filmleri 2022 sıralamasına göz atabilirsiniz.

    1. Captain America: The First Avenger (İlk Yenilmez: Kaptan Amerika)
    2. Captain Marvel (Kaptan Marvel)
    3. Iron Man
    4. Iron Man 2
    5. The Incredible Hulk
    6. Thor
    7. The Avengers (Yenilmezler)
    8. Thor: The Dark World (Thor: Karanlık Dünya)
    9. Iron Man 3
    10. Captain America: The Winter Soldier (Kaptan Amerika: Kış Askeri)
    11. Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları)
    12. Guardians of the Galaxy 2 (Galaksinin Koruyucuları)
    13. Avengers: Age of Ultron (Yenilmezler: Ultron Çağı)
    14. Ant-Man
    15. Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı)
    16. Black Widow
    17. Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam Eve Dönüş)
    18. Black Panther
    19. Doctor Strange
    20. Thor: Ragnarok
    21. Ant-Man and the Wasp
    22. Avengers: Infinity War
    23. Avengers: Endgame
    24. Spider-Man: Far From Home (Örümcek-Adam: Evden Uzakta)
    25. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi)
    26. Eternals
    27. Spider-Man: No Way Home (Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok)
    28. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında)
    29. Thor: Love and Thunder

    marvel izleme sırası
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    Çıkış tarihine göre Marvel filmleri izleme sırası

    Marvel filmlerini çıkış tarihine göre izlemek şahsi olarak en mantıklısı ancak elbette kişiden kişiye değişen bir durum bu. Marvel filmleri bildiğiniz gibi faz faz ayrılmış durumda ve şu anda Marvel 4. fazın içerisinde. Filmleri çıkış tarihine göre izlerseniz o zaman olayların sürprizleri kaçmamış oluyor diyebilirim. İşte çıkış sırasına göre 2022 Marvel filmleri listesi:

    1. Faz

    1. Iron Man (2008)
    2. The Incredible Hulk (2008)
    3. Iron Man 2 (2010)
    4. Thor (2011)
    5. Captain America: The First Avenger (2011)
    6. The Avengers (2012)

    2. Faz

    1. Iron Man 3 (2013)
    2. Thor: The Dark World (2013)
    3. Captain America: The Winter Soldier (2014)
    4. Guardians of the Galaxy (2014)
    5. Avengers: Age of Ultron (2015)
    6. Ant-Man (2015)

    3. Faz

    1. Captain America: Civil War (2016)
    2. Doctor Strange (2016)
    3. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
    4. Spider-Man: Homecoming (2017)
    5. Thor: Ragnarok (2017)
    6. Black Panther (2018)
    7. Avengers: Infinity War (2018)
    8. Ant-Man and the Wasp (2018)
    9. Captain Marvel (2019)
    10. Avengers: Endgame (2019)
    11. Spider-Man: Far From Home (2019)

    4. Faz

    1. Black Widow (2021)
    2. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
    3. Eternals (2021)
    4. Spider-Man: No Way Home (2021)
    5. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
    6. Thor: Love and Thunder (2022)

    Çıkış Tarihine Göre Marvel Dizileri İzleme Sırası

    1. WandaVision (2021)
    2. The Falcon and the Winter Soldier (T2021)
    3. Loki (2021)
    4. What If...? (2021)
    5. Hawkeye ( 2021)
    6. Moon Knight (2022)
    7. Ms Marvel (2022)

    Kronolojik Sıraya Göre Marvel Dizileri İzleme Sırası

    1. WandaVision – 2023
    2. Loki – 2023
    3. What If...? 
    4. The Falcon and the Winter Soldier
    5. Moon Knight
    6. Hawkeye
    7. Ms Marvel

    Avengers izleme sırası

    Avengers filmleri Marvel Sinematik Evreni'nin en popüler ve en sevilen serilerinden birisi. Avengers izleme sırası bir hayli merak edilen bir liste ancak kolay bir sıraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sadece dikkat edilmesi gereken tek film Captain America: Civil War filmi çünkü ismi Avengers olmasa da Avengers filmleri gibi tüm karakterleri barındırıyor ve evren için önemli bir konumda.

    1. The Avengers
    2. Avengers: Age of Ultron
    3. Captain America: Civil War
    4. Avengers: Infinity War
    5. Avengers: Endgame

    Spider-Man izleme sırası

    Örümcek Adam filmleri de yine izleme sırası en çok merak edilen listelerden birisi. Elbette bunun sebebi son Spider-Man filminde diğer Spider-Man'leri görmemiz ve karakterin bir hayli popüler olması.

    1. Spider-Man 1 (2002)
    2. Spider-Man 2 (2004)
    3. Spider-Man 3 (2007)
    4. The Amazing Spider-Man - İnanılmaz Örümcek Adam (2012)
    5. The Amazing Spider-Man 2 - İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)
    6. Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam Eve Dönüş) 2017
    7. Spider-Man: Into the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde) 2018
    8. Spider-Man: Far From Home (Örümcek-Adam: Evden Uzakta) 2019
    9. Spider-Man: No Way Home (Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok) 2021
    Kaynakça https://www.space.com/marvel-movies-in-order https://www.techradar.com/how-to/how-to-watch-the-marvel-movies-in-order
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