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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Find My iPhone, iOS 7 için güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Find My iPhone, iOS 7 için güncellendi

iOS 7’yi saran tasarım rüzgarı iCloud’dan sonra şimdi de App Store’daki Find My iPhone uygulamasını etkiledi.

Apple’ın dün yayınladığı güncelleme, sorun gidermeleriyle öne çıkarken, yeni iCloud.com’un  betasında gördüğümüz ve iOS 7’deki tasarım anlayışında çizgiler taşıyan Find My iPhone ikonunun, uygulamada kullanılmaya başladığını görüyoruz.

Diğer taraftan uygulama içerisindeki arayüzde şimdilik herhangi bir değişikliğe gidilmiş değil. Şimdilik diyoruz çünkü Apple’ın iOS 7’nin yayınlanmasıyla birlikte aralarında iWork yazılımlarının da yer aldığı tüm uygulamalarını iOS 7’deki tasarım anlayışıyla, yüksek olasılıkla güncelleyecek.

Find My iPhone’un App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Find My iPhone, iOS 7 için güncellendi
Find My iPhone, iOS 7 için güncellendi

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DH Misafiri 6 yıl
iphone 4S kullanıyorum. Dün ios 7 sürümü yükledim telefonumu güncelledim. Bütün ayarlarım find my iphone için açık olmasına rağmen başka bir telefondan, iphonumu bul çalışmıyor. Sanki telefonum kapalı gibi gri nokta ile eski konumda görülüyor. Durumu nasıl çözerim?
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balcis 6 yıl
iyi de ios 7'yi geliştirici id'si olmadan güncellemeyle yükleyenlerde bu çalışmıyor neden bilgilendirmediniz insanları?
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daedlus 6 yıl
Son günlerde baya bir Apple uygulamasının yeni sürümü çıktı zaten.
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ByGalaxyS3 6 yıl
aynen çok iyi oldu ios 7 ye gecenlerde bu uygulama çalısmıyordu mesela bende atıyordu uygulamadan şimdi bugları fixlemisler sorunsuz calısıyor
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Kaçak Yolcu 6 yıl
geç bilgilendiriyorsunuz editörler istifa
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