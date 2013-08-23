Find My iPhone, iOS 7 için güncellendi

iOS 7’yi saran tasarım rüzgarı iCloud’dan sonra şimdi de App Store’daki Find My iPhone uygulamasını etkiledi.

Apple’ın dün yayınladığı güncelleme, sorun gidermeleriyle öne çıkarken, yeni iCloud.com’un betasında gördüğümüz ve iOS 7’deki tasarım anlayışında çizgiler taşıyan Find My iPhone ikonunun, uygulamada kullanılmaya başladığını görüyoruz.

Diğer taraftan uygulama içerisindeki arayüzde şimdilik herhangi bir değişikliğe gidilmiş değil. Şimdilik diyoruz çünkü Apple’ın iOS 7’nin yayınlanmasıyla birlikte aralarında iWork yazılımlarının da yer aldığı tüm uygulamalarını iOS 7’deki tasarım anlayışıyla, yüksek olasılıkla güncelleyecek.

Find My iPhone’un App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.