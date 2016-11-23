Fintek güvenli yükselişini sürdürüyor

Tam Boyutta Gör

Fintek olarak da bilinen yazılım ve modern teknolojiyi kullanarak finansal hizmetlerin daha verimli ve işlevsel olmasını amaçlayan finansal teknoloji, adeta modern zamanın bir ekonomi endüstrisi halini aldı. Dünya çapında fintek yatırımları, büyük bankaların gelecekte potansiyeli olan fintek firmalarını bünyesine katarak ayrıca bu sektör hakkında araştırma merkezleri açarak ve pek çok girişimcinin piyasaya atılması ile hızla büyümekte. Endüstrinin ana odağı şu anda online para aktarma, transfer ve borç verme olmuş durumda.

2010'da 1.8 milyar dolar yatırım hacmine sahip olan fintek, 2016'nın ilk çeyreğinde 5.8 milyar dolara yükselerek sektörün kayda değer biçimde büyümesini sağladı. Piyasanın yeni oyuncularından güçlü ve güvenli bir veritabanı sistemi olarak iddia edilen blockchain teknolojisi ile Colored Coins, Smart Contracts, Robo Advisors gibi finans teknolojileri, sigorta poliçeleri, kira sözleşmeleri ve varlık yönetimi gibi işlemleri, dijital ortamda uzaktan yapılmasını sağlayarak gelecek yıllarda yaşama büyük bir kolaylık sunması bekleniyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet erişimi ve mobil cihaz kullanımının hızla artması, tüketicilerin diğer tüm sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe de beklentilerini çok üst seviyelere çekti. Tüketiciler artık her yerden, kolayca erişebilecekleri, eğlenceli, hızlı ve kullanıcı dostu finansal hizmetler almayı bekliyor.

Ülkemizde de geçen sene yürürlüğe giren yeni yasa ile finansal teknolojilerin BDDK tarafından regülasyonlara uygun şekilde davranması için lisans alması gerektiği kararlaştırılmıştı. Bunun sonucunda pazardaki büyük firmalardan biri olan ve ülkemizde e-ticarette yaklaşık 800 milyon dolarlık işlem hacmi bulunan PayPal, lisans alamadığı için Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmış, sonra çıkan haberlere göre de geri dönüşünün 2017 yılının başında olacağını belirtmişti.

Türkiye’deki genç girişimler ile ilgili fırsatları ortaya koymak adına birkaç veriyi daha şöyle sıralamak mümkün:

Türkiye’de finansal teknolojilerle gerçekleşen işlemlerin değeri her yıl yüzde 19 oranında büyüyor.

2016 yılı sonunda pazarın toplam değerinin ise 19.6 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

http://www.forbes.com/sites/nikolaikuznetsov/2016/11/22/the-next-phase-in-fintech/#458e820a4a29 http://fintechistanbul.org/ekosistem-haritasi/