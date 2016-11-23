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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’den Pakistan’a milyar dolarlık rekor satış geliyor!

Türkiye ile Pakistan arasında rekor bir anlaşma duyurulmak üzere. Anlaşmaya göre Pakistan, değeri 2 milyar dolara yaklaşan 40 Atak helikopteri, bir milyon piyade tüfeği satın alacak!
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’den Pakistan’a milyar dolarlık rekor satış geliyor!
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Pakistan’da düzenlenen savunma sanayi fuarı adeta Türk şirketlerinin gövde gösterisine dönüştü. Fuara en geniş ölçekli katılımı yapan Türk savunma sanayi firmaları, 17 farklı katılımcı ile fuarın ilgi odağı oldu. Pakistan başbakanı Navaz Şerif tarafından açılışı gerçekleştirilen fuarda başbakanın özellikle Atak helikopterinin maketi ile yakından ilgilenmesi ve yetkililerle uzun uzun konuşması dikkat çekmiş.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlen fuar, Pakistan ile Türkiye arasında önemli bir anlaşmanın da gerçekleşmesine adeta zemin hazırladı. 2008 yılından bu yana Atak helikopterinin geliştirilme sürecini yakından takip ettiği söylenen Pakistan’ın Türkiye’den helikopter satın almak için bir anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Türkiye’den Pakistan’a milyar dolarlık rekor satış geliyor!
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40 Adet Atak Helikopteri

Duyumlarımıza göre bir aksilik olmadığı takdirde çok yakında anlaşmanın detayları açıklanmış olacak. Buna göre Pakistan ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda 20 ile 40 arasında ATAK helikopteri satın alınması planlanıyormuş. Bu anlaşmanın toplam değeri, 2 milyar dolara yakın bir rakama tekabül edecek.

Anlaşmanın detayları bununla da sınırlı değil. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 satın alımının da masadaki konulardan olduğu söyleniyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse Pakistan ordusuna 1 milyon adet MPT-76 satışı yapılacak.

1.5 Milyar Dolar Değerinde Milli Piyade Tüfeği 

Makine Kimya Endüstrisi ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında MPT-76’nın 1500 dolardan orduya verildiği konuşulmuştu. Buradan hareketle yapılacak bir hesaba göre bu anlaşmanın da değerinin en azından 1.5 milyar dolara yakın olması bekleniyor. Yani toplam rakam 3.5 milyar dolar gibi bir değere tekabül edecek.

Bu arada kısa bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nüm ihtiyaçları doğrultusunda ATAK helikopterinin polise de verilmesi noktasında bir takım çalışmalar yürütülmüştü. Anlaşılan o ki yıllardır devam eden savunma sanayi hamleleri meyvelerini vermeye başladı. Dileriz ülkemiz adına faydalı olacak daha büyük anlaşmalar da hızlıca hayata geçer.

Aşağıda yer alan galeride Türk savunma sanayi şirketlerinin fuardaki stantlarından ilgi çekici görüntüler yer alıyor: 

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spacenet 2 yıl en beğenilen
Para istemez, nükleer bombanın nasıl yapıldığını öğretsinler.
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BekirTemel 2 yıl spacenet
spacenet
Para istemez, nükleer bombanın nasıl yapıldığını öğretsinler.

Yıllardır dostuz, ekonomik anlaşma yapıyoruz diyen ülkeler günahını vermemiş bu ülkeye, gelmiş bu işe bile kusur buldun bravo hocam
. Bir daha düşün derim bu durumu. Pakistan bir görüşme sonunda bu alışı yapıyorsa silah konusunda iş birliği ve daha büyük ölçekli işler yakındır yada zor değildir. Yine ne varsa Asya-İslam ülkelerinde var. 99 depreminde de oralardan elindeki son altın bileziği buraya yardım olarak gönderen insanların çokluğundan ve valığından haberdar olmuştum, eksik olmasınlar.
spacenetPara istemez, nükleer bombanın nasıl yapıldığını öğretsinler.Yıllardır dostuz, ekonomik anlaşma yapıyoruz diyen ülkel...
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Batumatu 2 yıl
2014'de ABD sadece 36 Milyar dolar tüfek silah ihracatı yapmış. Tanesi 100 milyon dolarları bulan savaş uçaklarından bahsetmiyoruz bile. Gerisini siz düşünün. Çok güzel gelişme ülkemiz adına ama çok çok çooooooooooooook gerisinde kaldık çağın... Utanç verici. Amerikanın uçağıyla Amerikaya savaş açmak isteyen sözde osmanlı torunları iyi okusun.
2014'de ABD sadece 36 Milyar dolar tüfek silah ihracatı yapmış. Tanesi 100 milyon dolarları bulan savaş uçaklarından bahsetmiyoruz bile. Gerisini siz düşünün. Ç...
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6 Yanıt Yanıtla +77
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pCkOpAtuS 1 yıl
Savunma sanayinde Direk ithalatçı bir ülkeden çıkıp ihracat yapabilir seviye gelmesi sevindirici.
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Bluflame 2 yıl
pakistan sitelerini gezdim, satışla ilgili hiçbir haber görmedim, DH donatmış yine.
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nebulabado 1 yıl Bluflame
Bluflame

pakistan sitelerini gezdim, satışla ilgili hiçbir haber görmedim, DH donatmış yine.

Bizde yapamadıkları yargı darbesini ne yazık ki yakın zamanda Pakistan'yaptılar.
Evet fuar yapmışlar ilgi göstermişler, zaten hem Pakistan halkında hemde çoğu yönetiçcisinde
bir Türkiye sempatisi var ancak. ABD bu silahların Türkiye'den alınmasına müsaade etmez.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Milletteki bu asya yada arap hayranligi yada bati meraki beni sanki agaca baglayip ...
Tsk nin son 15 yildir en buyuk icadi sapanla ayni gorevi goruyor yarin bir gun abd savasinda da misket bombalarindan dua ederek korunacagiz
Super guc olduk nede olsa

Rusya her ne kadar abd nin anitezi olsada, bu sagi solu belirsiz abd devleti masonlarin canagini yaladikca tek tez tek guc olarak bize girecekler.
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Why Shy 2 yıl
AKP fanı editör kardeş Türkiye kendisi için üretemiyor ki Atak helikopterini başka ülkeler için üretebilsin.Anca prototipini yapıp şovunu yapıp projeyi rafa kaldırıyorlar.
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exmdst 2 yıl Why Shy
Hayal aleminde yaşıyorsun herhalde, bilmeden salladığına göre. Geçen aylarda 14. Atak teslim edildi. Prototipin kelime anlamını biliyor musun bilmem de, bence sıkmadan önce az internete göz gezdir nereden uydurayım diye, sonra rezil olma

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Krone 2 yıl Why Shy
Altın_Yardım
AKP fanı editör kardeş Türkiye kendisi için üretemiyor ki Atak helikopterini başka ülkeler için üretebilsin.Anca prototipini yapıp şovunu yapıp projeyi rafa kaldırıyorlar.


Atak helikopterler aktif hizmette. Bir kısmı da Akıncı üssünde. Araştır.
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Ferrari 2 yıl Why Shy
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DH Misafiri 2 yıl
millet uyuyo. bu atak denilen helikopter milli falan değil. orjinali italya-ingiltere konsorsiyumu augusta westland mangusta a129 helikopteri bu. ama bu gerçeği kaç kişi bilyorki? olay şu yıllaraca fiat araçlarını lisansla murat124-131 diye ürettiler ya türkiyede. işte buda onun helikopter versiyonu. kaldı ki lisanslayarak ürettikleri mangusta a129, güncel taarruz helikopterleri arasında en kötüsüydü. rakipleri apache ah64 ve eurocopter tiger çok çok iyi bu ataktan. yani milletin parayi yine çöp ettiler. ayrıca diger ordular beşinci nesil fighter ları eskitti. biz hala antika f16 ları kullanıp, askerimizi uöan tabuta bindiriyoz
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tutankenshta 2 yıl DH Misafiri
dedi cahil troll tr.wikipedia.org/... okuda öğren F16 ne... antika filanda değil F4 Phantom bile size antika uçan tabut... F 104 için desen tamam onun lakabı uçan tabut ona de...
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DH Misafiri 2 yıl
böyle zengin olunuyor arkadaşlar
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DH Misafiri 2 yıl
ülkesini sevenler için güzel, sevmeyenler için berbat bir haber..ülkesini sevenler, seviniyor, sevmeyenler herzaman olduğu gibi hasetlik etmeye devam ediyor. ne güzel..eskiden bilmeden bu nefret dolu insanlarla beraber yaşıyorduk, şimdi kendilerini ortaya çıkarıyorlar..demekki neymiş? habil ile kabil olayı kıyamete kadar devam edecekmiş.mücadeleye devam..
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DH Misafiri 2 yıl
yorumlara bakınca bu tür güzel gelişmeler yine bazılarının zoruna gitmiş ve gizlenmekde zorlanıyorlar lakin hasedden kıvrandıkları belli oluyor.
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albatros1123 2 yıl
Adamlar 20 ile 40 arası atak helikopter almayı düşünüyo. Biz fuarda sergilemek için gerçek helikopter bile göndermiyoruz, maketini gönderiyoruz. Acaba insan mıyız diye düşünmeden edemiyorum.
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sis651 2 yıl
Hımm, artık insanlar Türk yapımı silahlarla birbirini öldürecek ha...
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