Türkiye’den Pakistan’a milyar dolarlık rekor satış geliyor!

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Pakistan’da düzenlenen savunma sanayi fuarı adeta Türk şirketlerinin gövde gösterisine dönüştü. Fuara en geniş ölçekli katılımı yapan Türk savunma sanayi firmaları, 17 farklı katılımcı ile fuarın ilgi odağı oldu. Pakistan başbakanı Navaz Şerif tarafından açılışı gerçekleştirilen fuarda başbakanın özellikle Atak helikopterinin maketi ile yakından ilgilenmesi ve yetkililerle uzun uzun konuşması dikkat çekmiş.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlen fuar, Pakistan ile Türkiye arasında önemli bir anlaşmanın da gerçekleşmesine adeta zemin hazırladı. 2008 yılından bu yana Atak helikopterinin geliştirilme sürecini yakından takip ettiği söylenen Pakistan’ın Türkiye’den helikopter satın almak için bir anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

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40 Adet Atak Helikopteri

Duyumlarımıza göre bir aksilik olmadığı takdirde çok yakında anlaşmanın detayları açıklanmış olacak. Buna göre Pakistan ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda 20 ile 40 arasında ATAK helikopteri satın alınması planlanıyormuş. Bu anlaşmanın toplam değeri, 2 milyar dolara yakın bir rakama tekabül edecek.

Anlaşmanın detayları bununla da sınırlı değil. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 satın alımının da masadaki konulardan olduğu söyleniyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse Pakistan ordusuna 1 milyon adet MPT-76 satışı yapılacak.

1.5 Milyar Dolar Değerinde Milli Piyade Tüfeği

Makine Kimya Endüstrisi ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında MPT-76’nın 1500 dolardan orduya verildiği konuşulmuştu. Buradan hareketle yapılacak bir hesaba göre bu anlaşmanın da değerinin en azından 1.5 milyar dolara yakın olması bekleniyor. Yani toplam rakam 3.5 milyar dolar gibi bir değere tekabül edecek.

Bu arada kısa bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nüm ihtiyaçları doğrultusunda ATAK helikopterinin polise de verilmesi noktasında bir takım çalışmalar yürütülmüştü. Anlaşılan o ki yıllardır devam eden savunma sanayi hamleleri meyvelerini vermeye başladı. Dileriz ülkemiz adına faydalı olacak daha büyük anlaşmalar da hızlıca hayata geçer.

Aşağıda yer alan galeride Türk savunma sanayi şirketlerinin fuardaki stantlarından ilgi çekici görüntüler yer alıyor: