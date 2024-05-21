Yerli girişim Papel, yapay zekalı fintek yetenekleriyle öne çıkıyor

Finansal teknolojiler (fintek) alanında ürünler geliştiren ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren Papel'in CEO’su Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım, yapay zekalı teknolojilerin ekosisteme büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.
Papel, yeni düzenlemelere uyum süreçleri ve verimlilik için yapay zekadan destek alıyor. Yasal mevzuata uyum için yapay zeka tabanlı çeşitli teknolojiler geliştirildi. Bu teknolojiler, finans kuruluşlarının uyum süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve potansiyel riskleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.
Papel tarafından geliştirilen Sanction Scanner platformu sayesinde müşterilerin herhangi bir ulusal ve/veya uluslararası yaptırım listesinde olup olmadığı kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bu program vasıtasıyla müşteriler ve gerçekleştirilen işlemler sürekli olarak kontrol ediliyor ve herhangi bir eşleşmede yapılmak istenen işlemi ya da müşteri edinimini durdurarak ilgili departmana kontrol edilmesi amacıyla bir uyarı gönderiliyor.
Papel tarafından geliştirilen EnQuality isimli yazılım, müşteri kimlik doğrulaması (KYC) sürecini optimize ediyor. Papel, kimlik doğrulama konusundaki mevzuatlara uyum için yapay zekadan faydalanıyor. Formica isimli platform ise dolandırıcılığı önleme konusunda destek sağlıyor. Bu program, finansal suçlarla mücadele etmek adına büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak dolandırıcılık şüphesi bulunan tüm riskleri tespit ediyor. Bu sayede hem kurumumuzun hem de müşterilerimizin dolandırıcılık eylemlerinden korunması için Papel’e destek oluyor.
H3M yazılımı ise güvenli bir finansal ekosistem için destek sağlıyor. Bu platform, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek ve riskli işlemleri tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Papel; müşterileri ve müşteri işlemlerini sürekli olarak izlemek ve şüpheli durumları tespit etmek için H3M yazılımını ve bu programa bağlı platformları kullanıyor.
Papel CEO’su Seyhan Yıldırım, yapay zeka teknolojileri sayesinde rakiplerinin bir adım önüne geçtiklerini vurgulayarak şunları söyledi:
“Bu teknolojilerin her biri, bizi rakiplerimizden ayıran ve bir adım öne geçmemizi sağlayan önemli etmenler. Söz konusu yazılım ve platformlar şirketimizin veri analizi, izleme, raporlama ve diğer uyum süreçlerinde yardımcı olmakta ve Papel’in, tabi olduğu tüm mevzuata tam uyum sağlamasına olanak vermektedir. Fintek sektöründe Papel’in öncü konuma geçmesini sağlamaktadır.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.