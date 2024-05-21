Yerli girişim Papel, yapay zekalı fintek yetenekleriyle öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde yaygınlaşan yapay zeka teknolojisi pek çok sektörde değişim başlattı. Birçok şirket, yapay zekanın nimetlerinden faydalanmak için önemli yatırımlar yapıyor. Yapay zeka, finansal teknolojiler (fintek) alanında büyük katkı sağlıyor.

Finansal teknolojiler (fintek) alanında ürünler geliştiren ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren Papel'in CEO’su Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım, yapay zekalı teknolojilerin ekosisteme büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.

Papel, yeni düzenlemelere uyum süreçleri ve verimlilik için yapay zekadan destek alıyor. Yasal mevzuata uyum için yapay zeka tabanlı çeşitli teknolojiler geliştirildi. Bu teknolojiler, finans kuruluşlarının uyum süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve potansiyel riskleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Papel tarafından geliştirilen Sanction Scanner platformu sayesinde müşterilerin herhangi bir ulusal ve/veya uluslararası yaptırım listesinde olup olmadığı kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bu program vasıtasıyla müşteriler ve gerçekleştirilen işlemler sürekli olarak kontrol ediliyor ve herhangi bir eşleşmede yapılmak istenen işlemi ya da müşteri edinimini durdurarak ilgili departmana kontrol edilmesi amacıyla bir uyarı gönderiliyor.

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Papel tarafından geliştirilen EnQuality isimli yazılım, müşteri kimlik doğrulaması (KYC) sürecini optimize ediyor. Papel, kimlik doğrulama konusundaki mevzuatlara uyum için yapay zekadan faydalanıyor. Formica isimli platform ise dolandırıcılığı önleme konusunda destek sağlıyor. Bu program, finansal suçlarla mücadele etmek adına büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak dolandırıcılık şüphesi bulunan tüm riskleri tespit ediyor. Bu sayede hem kurumumuzun hem de müşterilerimizin dolandırıcılık eylemlerinden korunması için Papel’e destek oluyor.

H3M yazılımı ise güvenli bir finansal ekosistem için destek sağlıyor. Bu platform, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek ve riskli işlemleri tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Papel; müşterileri ve müşteri işlemlerini sürekli olarak izlemek ve şüpheli durumları tespit etmek için H3M yazılımını ve bu programa bağlı platformları kullanıyor.

Papel CEO’su Seyhan Yıldırım, yapay zeka teknolojileri sayesinde rakiplerinin bir adım önüne geçtiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu teknolojilerin her biri, bizi rakiplerimizden ayıran ve bir adım öne geçmemizi sağlayan önemli etmenler. Söz konusu yazılım ve platformlar şirketimizin veri analizi, izleme, raporlama ve diğer uyum süreçlerinde yardımcı olmakta ve Papel’in, tabi olduğu tüm mevzuata tam uyum sağlamasına olanak vermektedir. Fintek sektöründe Papel’in öncü konuma geçmesini sağlamaktadır.”

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