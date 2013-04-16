Firefox OS, haziran ayı itibariyle 5 farklı ülkede boy gösterecek

Mozilla'nın yeni mobil işletim sistemi Firefox OS'un haziran ayı itibariyle beş farklı ülkede mobil işletim sistemi arenasında boy göstereceği açıklandı.





AllThingsD tarafından düzenlenen D: Dive Into Mobile konferansında konuşan şirket CEO'su Gary Kovacs, mobil işletim sistemlerinin ilk olarak Brezilya, İspanya, Polonya, Portekiz ve Venezuela'da yayınlanacağını belirtti. Ayrıca Kovacs, yılın sonuna kadar en az 11 ülkeyi daha bu listeye katacaklarını dile getirdi.





Kovacs, Firefox OS'un önümüzdeki yıl ABD pazarına da giriş yapacağını da belirtse de bu tarz büyük pazarların asıl hedefleri olmadığını da ifade etti. Firefox OS'un üst sınıf cihazların ilgi odağını oluşturduğu ABD pazarında pek de bekleneni veremeyeceğini itiraf eden CEO, mobil işletim sistemlerinin asıl odak noktasının giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz düşük maliyetli cihazlar olduğunu ifade etti.





Sony, LG ve Huwaei gibi önemli üreticiler tarafından desteklenen ve ilk örneklerini haziran ayı itibariyle göreceğimiz Firefox OS'lu cihazların ülkemizde de boy göstermesi oldukça muhtemel görünüyor. Firefox OS'un kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://allthingsd.com/20130415/mozilla-will-debut-firefox-os-in-five-countries-by-summer/?refcat=conferences