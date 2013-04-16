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Firefox OS, haziran ayı itibariyle 5 farklı ülkede boy gösterecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Firefox OS, haziran ayı itibariyle 5 farklı ülkede boy gösterecek
Mozilla'nın yeni mobil işletim sistemi Firefox OS'un haziran ayı itibariyle beş farklı ülkede mobil işletim sistemi arenasında boy göstereceği açıklandı.

AllThingsD tarafından düzenlenen D: Dive Into Mobile konferansında konuşan şirket CEO'su Gary Kovacs, mobil işletim sistemlerinin ilk olarak Brezilya, İspanya, Polonya, Portekiz ve Venezuela'da yayınlanacağını belirtti. Ayrıca Kovacs, yılın sonuna kadar en az 11 ülkeyi daha bu listeye katacaklarını dile getirdi.

Kovacs, Firefox OS'un önümüzdeki yıl ABD pazarına da giriş yapacağını da belirtse de bu tarz büyük pazarların asıl hedefleri olmadığını da ifade etti. Firefox OS'un üst sınıf cihazların ilgi odağını oluşturduğu ABD pazarında pek de bekleneni veremeyeceğini itiraf eden CEO, mobil işletim sistemlerinin asıl odak noktasının giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz düşük maliyetli cihazlar olduğunu ifade etti. 

Sony, LG ve Huwaei gibi önemli üreticiler tarafından desteklenen ve ilk örneklerini haziran ayı itibariyle göreceğimiz Firefox OS'lu cihazların ülkemizde de boy göstermesi oldukça muhtemel görünüyor. Firefox OS'un kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://allthingsd.com/20130415/mozilla-will-debut-firefox-os-in-five-countries-by-summer/?refcat=conferences Yorum Yaz
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Juanito Perez 5 yıl
hala göremedik şu cihazları
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Guest-F8946C419 6 yıl
Firefox OS i kısaltmazlar umarım.
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Umutcan 6 yıl
Haber yeni çıkacak mobil işletim sistemi ile ilgili, yorumların yarısı windows üzerindeki tarayıcısının ram kullanımı ile ilgili.
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DraGonS 6 yıl
Düşük donanımlı cihazlarda stabil ve temel işlevleri yapacak akıllı bir os şarttı. Firefox stabiliteyi ve desteği alırsa çok iyi yapacağını düşünüyorum.
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carter 6 yıl
Rekabet güzeldir.
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cibicibi 6 yıl
bazen 2 GB ram bile yetmiyor Mozilla için
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umut_baris 6 yıl cibicibi
cibicibi

bazen 2 GB ram bile yetmiyor Mozilla için

Yavaş gel. Çoğu x86 uygulama 2.5 gb ın üstüne çıkama bellek kullanımında.
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karayulun 5 yıl cibicibi
cibicibi

bazen 2 GB ram bile yetmiyor Mozilla için

Çıkışta çerezler kendiliğinden silinecek şekilde ayarlanırsa bu yavaşlama azalabilir. Ne kadar çerez saklanırsa o kadar üçüncü şahıslar çerezlerinize karışır. Tavsiyem yine nozilla tabanlı olan ancak ondan daha dengeli çalışan Palemoon tarayıcısının portatif sürümünü kullanmanızdan yanadır. Palemoon.org. Resmi Portatif sürümü mevcuttur.
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mipa90 6 yıl
arayzu windows gıbı degılde android gibi olursa. üstüne birde windows akıcılığında olursa neden almıyım
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napolyon94 6 yıl
kullanma fırsatı buldum düşük model bir ZTE cihazda , gayet akıcıydı, internet performansı aynı cihazın androidli versiyonu ile aynı gibiydi bi fark göremedim, fakat demo cihazın donanımı çok zayıftı
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_bluescream_ 6 yıl napolyon94
napolyon94

kullanma fırsatı buldum düşük model bir ZTE cihazda , gayet akıcıydı, internet performansı aynı cihazın androidli versiyonu ile aynı gibiydi bi fark göremedim, fakat demo cihazın donanımı çok zayıftı

doğrumu anladım. kullandığınız cihazın dandik olamsıan rağmen performanslıydı
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azteca 6 yıl
mozilla bence akillica bir hamle yapiyor yuksek seviye bir cihazla su an isin ios ve androidle rekabete girmesi cok zor. ancak giris seviyesi cihazlarda bir basari yakalayabilir. yeter ki giris seviyesi androidler gibi kasilmasin cihazlar. nokia s40 ile birlikte mozilla latin amerika , asya ve afrikada giris seviyesi cihazlarla basariya ulasabilir
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_bluescream_ 6 yıl
nokia telefonlara yükleme şansımız olabilirmi acaba
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kojiro 6 yıl
balcis
kojiroPClerin ramleri yetmedi bir de telefonların ramini sömürecek :D
birkaç sürümdür firefox ram kullanımında en önde. aynı amdlerin çok ısındığı gibi imaj yapıştı adamların üzerine.http://lifehacker.com/5976082/browser-speed-tests-chrome-24-firefox-18-internet-explorer-10-and-opera-1212

Açar açmaz sömürmüyor zaten bir süre gezindikten sonra tüm hakimiyeti kendine istiyor.
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