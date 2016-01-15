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Fixstars'dan dünyanın ilk 13TB kapasiteli SSD ürünü

Halen daha elindeki 1TB veya 2TB kapasiteli SSD sürücülerinin yetersiz olduğunu düşünen varsa, Fixstars'ın 13TB kapasiteli SSD ürünü için kesenin ağzını açabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
10
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Fixstars'dan dünyanın ilk 13TB kapasiteli SSD ürünü


Henüz HDD tarafında artık 10TB kapasitelere erişildi diye konuşurken, Japon Fixstar önemli bir ürünün duyurusunu yaptı. Depolama sürücüleri konusunda uzman olan firma, dünyanın ilk 13TB kapasiteli SSD ürününü ürettiğini duyurdu.

Fixstars SSD-13000M olarak adlandırılan yeni model 2.5 inç boyutunda. Bu kadar büyük kapasite elbette biraz daha fazla alan istiyor. Normal formattan biraz daha kalın olan üründe, 15mm kalınlık değeri ve 160gr ağırlık yer alıyor. Toshiba'nın 15nm MLC flash bellek modüllerini kullanan ürün SATA 6Gbps arabirimi üzerinden bağlantı kuruyor. 


Üründeki SSD kontrolcüsü, 540MB/s değerine kadar sürekli okuma ve 520MB/s değerine kadar da sürekli yazma imkanı veriyor. Yapılan tahminlere göre yeni sürücü, 4.3 saatlik sıkıştırılmamış 60kare/saniye video veya 823 saat 60 kare/saniye HEVC 4K video veya 1924 saat Full HD 30 kare/saniye H.264 formatında video kaydedebiliyor. Fixstars, donanım ve yazılım uyumu sayesinde yazma/silme işlemlerinde kare kaybı yaşanmadığını ifade ediyor. 

Fixstars, yeni sürücülerini daha çok kurumsal müşterilere pazarlayacak. Bu bakımdan Gb başına 1$ şeklinde bir fiyatlandırma olacağı belirtiliyor. Yine de cebinde parası olan son kullanıcı da sürücülerden satın alabilecek. 13TB SSD sürücüsünün yanında firma, 10TB kapasiteli bir SSD sürücüsü daha geliştirmiş durumda.  

http://hexus.net/tech/news/storage/89738-fixstars-launches-13tb-ssd-called-ssd-13000m/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 3 yıl
O paraya araba alınır..
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tolgabes64 3 yıl
OverClocK1ng
13 TB değildir...

biçimlendirince 12.18 TB :D
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fatsa52 3 yıl
İşinde kullanan adama 100.000 tl kazandirir ama.
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interwap 3 yıl
ve SSD HDD kapasiyesini geçti (Yanlışsa düzeltin). Üstelik HDD 3.5" ve SSD 2.5" olmasına rağmen.
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ekrem71 3 yıl
Samsung yıl içerisinde satışa başlayacak. Fixstars bu açıdan daha önce piyasaya çıkıyor
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Prequel 3 yıl
İlk? Nasıl haber yapıyorsunuz anlamak mümkün değil.
arstechnica.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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oymalıkapıtokmağı 3 yıl Prequel
Prequel
İlk? Nasıl haber yapıyorsunuz anlamak mümkün değil.
arstechnica.com/...

Dostum ilk zaten Samsun'un 16 TB bu 13 TB ile ilk...
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fatsa52 3 yıl
45.000 TL

Katma deger diye buna denir.Grami altindan cok daha degerli.
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Mr. Jingles 3 yıl fatsa52
fatsa52
45.000 TL

Katma deger diye buna denir.Grami altindan cok daha degerli.

10 yıl sonra 100 kağıda düşer.
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OverClocK1ng 3 yıl
13 TB değildir...
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