Fiziksel olarak renk kopyalama desteğine sahip çok amaçlı kalem: Scribble

Uzun zamandır hayatımızda yer alan cihazlar, teknolojinin hızlı gelişimiyle akıllanmaya ve beklenmedik özellikler kazanmaya / sunmaya devam ediyor. Bunun canlı örneklerinden Scribble, belirlenen objelerden renk kopyalayarak bunu istenirse dijital ortama, istenirse de standart kağıtlar üzerine aktarabiliyor.

Kısa zaman içerisinde ekstra gelir elde etmek için Kickstarter'da destek arayacağı belirtilen Scribble, mürekkepli ve dijital (Stylus) olmak üzere iki versiyon halinde hazırlanmış durumda. Taşıdığı 16-bit RGB renk sensörüyle çevrede bulunan fiziksel objelerin rengini algılayabilen ve bu renk kodlarını 1GB'lık hafızasında depolayabilen (100,000 farklı) kalem, gücünü ARM 9 işlemcisinden alıyor, akıllı cihazlarla Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden haberleşebiliyor ve microUSB üzerinden lityum-iyon bataryasını şarj edebiliyor. Toplam ağırlığının 39 gram olması nedeniyle rahatlıkla taşınabilen Scribble, seçilen renkleri mürekkep versiyonunda sarı, beyaz, siyah, camgöbeği ve eflatun kartuşlarının birleşiminden oluşturuyor. Yeniden doldurulabilen bu kartuşları ile 16 milyon farklı renk çıkartabilen ve böylece farklı kalemlere ihtiyaç duymadan çizimler yapılmasına imkan tanıyan cihaz, dijital tarafta özel uygulamasıyla çalışma gösteriyor ve altı farklı gövde rengiyle satın alınabiliyor.

İlginç yapısıyla dikkat çeken kalem modeli Scribble, Kickstarter projesi başladığı zaman mürekkepli versiyon için 150$, dijital (Stylus) versiyon içinse 80$ fiyat etiketiyle elde edilebilecek.

http://technabob.com/blog/2014/05/26/scribble-pen/