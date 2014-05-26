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Fiziksel olarak renk kopyalama desteğine sahip çok amaçlı kalem: Scribble

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fiziksel olarak renk kopyalama desteğine sahip çok amaçlı kalem: Scribble
Uzun zamandır hayatımızda yer alan cihazlar, teknolojinin hızlı gelişimiyle akıllanmaya ve beklenmedik özellikler kazanmaya / sunmaya devam ediyor. Bunun canlı örneklerinden Scribble, belirlenen objelerden renk kopyalayarak bunu istenirse dijital ortama, istenirse de standart kağıtlar üzerine aktarabiliyor.
Kısa zaman içerisinde ekstra gelir elde etmek için Kickstarter'da destek arayacağı belirtilen Scribble, mürekkepli ve dijital (Stylus) olmak üzere iki versiyon halinde hazırlanmış durumda. Taşıdığı 16-bit RGB renk sensörüyle çevrede bulunan fiziksel objelerin rengini algılayabilen ve bu renk kodlarını 1GB'lık hafızasında depolayabilen (100,000 farklı) kalem, gücünü ARM 9 işlemcisinden alıyor, akıllı cihazlarla Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden haberleşebiliyor ve microUSB üzerinden lityum-iyon bataryasını şarj edebiliyor. Toplam ağırlığının 39 gram olması nedeniyle rahatlıkla taşınabilen Scribble, seçilen renkleri mürekkep versiyonunda sarı, beyaz, siyah, camgöbeği ve eflatun kartuşlarının birleşiminden oluşturuyor. Yeniden doldurulabilen bu kartuşları ile 16 milyon farklı renk çıkartabilen ve böylece farklı kalemlere ihtiyaç duymadan çizimler yapılmasına imkan tanıyan cihaz, dijital tarafta özel uygulamasıyla çalışma gösteriyor ve altı farklı gövde rengiyle satın alınabiliyor.
İlginç yapısıyla dikkat çeken kalem modeli Scribble, Kickstarter projesi başladığı zaman mürekkepli versiyon için 150$, dijital (Stylus) versiyon içinse 80$ fiyat etiketiyle elde edilebilecek.

http://technabob.com/blog/2014/05/26/scribble-pen/ Yorum Yaz
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The Times 4 yıl en beğenilen
Eleştirenler 18.yy'da doğsaydı. Resimli kutuya bakmak bana ne katacak derlerdi.
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mustiki212 4 yıl
Araba kaporta işlemleri için bire bir... bence Türkiyede pazara girecekse bunu vurgulayarak girsin.. Para keser para...:D
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aybey 4 yıl
Tasarımcılar için çok aranılan bir ürün.
Lenevo'nun sadece renk tarama özellikli tasarım bilgisayarları muadillerine göre çok pahalıya satılıyor. İşlemci ram vs.. diğer markalarda da var ama (IBM'in teknolojisi) sadece parmak izi okuyucu gibi bir tarayıcı var ve beğendiğiniz kartela rengini tarayıp bilgisayara aktarabiliyor.
Bukalem çok iş yapar.
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Golden Gate 4 yıl
Çok mantıklı bir ürün . Eğerki rengi orjinaline yakın olarak alıyorsa .
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ouzqan 4 yıl
İyiymiş aslında bir etrafta yaygınlaşsın bakarız
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mustiki212 4 yıl
Araba kaporta işlemleri için bire bir... bence Türkiyede pazara girecekse bunu vurgulayarak girsin.. Para keser para...:D
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The Times 4 yıl en beğenilen
Eleştirenler 18.yy'da doğsaydı. Resimli kutuya bakmak bana ne katacak derlerdi.
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tuncay altuntoprak 4 yıl
böyle bir cihazın eksikliğini hisseden kaç kişi var?
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PuSaT28 4 yıl tuncay altuntoprak
tuncay altuntoprak
böyle bir cihazın eksikliğini hisseden kaç kişi var?

Hubble teleskobu olmasa idi onun da eksikliği emin ol hissedilmezdi.
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HTC Specialist 4 yıl
Proje yakında isim değiştirecek. Bknz 2010 HTC Scribble (TM)
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dmrc1143 4 yıl
çok pahalı olması dışında gayet hoş
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