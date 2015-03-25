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Flexibits, gelişmiş takvim uygulaması Fantastical'in 2. sürümünü kullanıma sundu

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flexibits, gelişmiş takvim uygulaması Fantastical'in 2. sürümünü kullanıma sundu
 
Flexibits tarafından OSX 10.0 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan gelişmiş takvim uygulaması Fantastical, birçok yenilikle 2.0 kodlu sürümüne güncellendi.
Desteklediği diller arasında Türkçe yer almasına rağmen geliştirici tarafından bunun bir hata olduğu belirtilen Fantastical, yayınlanan 2. sürümüyle ilk olarak Apple'ın Yosemite işletim ile hayatımıza soktuğu sade tasarım anlayışına geçiş yapıyor. Bu sayede daha rahat çalışılabilir düz bir tarz ile karşımıza çıkan uygulama, ayrıca artık sistemlerin üst barından erişilebilen takvim penceresinde gün, hafta, ay ve yıllık görüntüyü büyük şeklinde gösteriyor, Yosemite'nin günlük widget, eylem ile paylaşma eklentilerine destek veriyor, konumlarda haritalar gösteriliyor, iCloud odaklı hatırlatma geliştirmeleri kazanıyor, koyu ve açık olmak üzere iki temayla geliyor ve kayan zaman dilimi desteğini de aktif olarak kullanıcılarına sunuyor. Hazırlanan etkinlik içerikleri ve hatırlatmaları yüklü olduğu bütün iOS cihazlar arasında senkronize edebilen Fantastical, Apple'ın yeni geliştirdiği Handoof özelliği sayesinde de yine farklı cihazlar arasıda kullanım devamlılığı getirebiliyor.
Türünün en gelişmiş alternatifi oluşturan Fantastical 2, 85 TL fiyat etiketiyle direkt olarak buradan ya da Mac App Store üzerinden satın alınabiliyor. Yeni sürüm için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.macrumors.com/2015/03/25/fantastical-2-launches-for-mac-with-yosemite-style-redesign-full-calendar-window/ Yorum Yaz
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