Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flipboard, kapak hikaye görüntüsünü yeniliyor

5 yıl
6,1b
1
2
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Flipboard, kapak hikaye görüntüsünü yeniliyor
Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve gün geçtikçe popülerliğini arttıran Flipboard, resmi bloğu üzerinden yaptığı son açıklamayla kapak hikaye görüntüsünün yenileneceğini müjdeledi.
Yakın zamanda herkesin (iOS - Android tablet / telefon) kullanıma açılacağı belirtilen özellik sayesinde kapak hikaye görüntüsü artık konu, sosyal ağ ve kaynağa göre sıralanmış bir şekilde karşımıza çıkacak. Gruplamanın önemli haberlerin yakalanması için faydalı olduğunu belirten servis, buradan tek dokunma ile ayrıntılara gidilmesine de imkan verecek. 

http://techcrunch.com/2014/01/29/flipboard-mimics-magazines-further-with-a-shift-to-structured-content-revamped-cover-stories/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowtr 5 yıl
Türkçe siteler de daha düzgün içerik sağlayabilse keşke. İki satır RSS bilgisi ve siteye yönlendirme var sadece.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byJuck 5 yıl
flipboard a üyelik sadece facebook ile olması ne kadar berbat!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus Transformer Book T100 "Yeni nesil Intel işlemcili 2si1 tablet" video inceleme 5 yıl GM Discovery Elite Hakkında Her Şey "Özel Röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim