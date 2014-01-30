Flipboard, kapak hikaye görüntüsünü yeniliyor

Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve gün geçtikçe popülerliğini arttıran Flipboard, resmi bloğu üzerinden yaptığı son açıklamayla kapak hikaye görüntüsünün yenileneceğini müjdeledi.

Yakın zamanda herkesin (iOS - Android tablet / telefon) kullanıma açılacağı belirtilen özellik sayesinde kapak hikaye görüntüsü artık konu, sosyal ağ ve kaynağa göre sıralanmış bir şekilde karşımıza çıkacak. Gruplamanın önemli haberlerin yakalanması için faydalı olduğunu belirten servis, buradan tek dokunma ile ayrıntılara gidilmesine de imkan verecek.

http://techcrunch.com/2014/01/29/flipboard-mimics-magazines-further-with-a-shift-to-structured-content-revamped-cover-stories/