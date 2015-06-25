Ford, otonom araç denemelerinde Ubuntu altyapısını kullanıyor

Bilgisayar pazarında Linux tabanlı işletim sistemlerinin elde ettiği pay çok az gibi görünse de işin profesyonellik kısmında Linux platformuna oldukça fazla güveniliyor. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu gibi önemli kurum ve alanlarda Linux platformu kullanılıyor. Otomotiv sektörü de bunlardan birisi.





Mercedes ve Tesla'nın otonom araç çalışmalarında Ubuntu altyapısını kullandığı gündeme gelmişti. Şimdi ise Ford'un otonom araç çalışmaları altyapısında Ubuntu işletim sistemine yer verdiği ortaya çıktı.





Ford'un Palo Alto'daki Ar-Ge ekibinin farklı alanlardaki ortaklık çalışmalarını anlattığı basın bülteninde doğrudan bir atıf bulunmasa da basın görsellerinde otonom araç içerisinde algoritma analizlerinin Ubuntu işletim sistemi ile yapıldığı açıkça göze çarpıyor.





Ford'un otonom araç yönetim sistemi Ford Smart Mobility adını taşıyor. Ford ayrıca parça üretimi için Carbon 3D ve bilgileri kontrol etmek için Android Wear platformu ile dirsek temasında bulunuyor.





Linux tabanlı işletim sistemlerinin pek çok karmaşık işlem ve hesaplama gerektiren alanlarda Windows işletim sistemine tercih edilmesi dikkate değer bir konu. Ancak son kullanıcı alanına bu avantajın yansıtılamaması da üzerinde tartışılması gereken başka bir konu.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2015/06/23/ford-collaborates-with-silicon-valley-innovation-ecosystem.html