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Ford, otonom araç denemelerinde Ubuntu altyapısını kullanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ford, otonom araç denemelerinde Ubuntu altyapısını kullanıyor

Bilgisayar pazarında Linux tabanlı işletim sistemlerinin elde ettiği pay çok az gibi görünse de işin profesyonellik kısmında Linux platformuna oldukça fazla güveniliyor. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu gibi önemli kurum ve alanlarda Linux platformu kullanılıyor. Otomotiv sektörü de bunlardan birisi. 

Mercedes ve Tesla'nın otonom araç çalışmalarında Ubuntu altyapısını kullandığı gündeme gelmişti. Şimdi ise Ford'un otonom araç çalışmaları altyapısında Ubuntu işletim sistemine yer verdiği ortaya çıktı. 

Ford'un Palo Alto'daki Ar-Ge ekibinin farklı alanlardaki ortaklık çalışmalarını anlattığı basın bülteninde doğrudan bir atıf  bulunmasa da basın görsellerinde otonom araç içerisinde algoritma analizlerinin Ubuntu işletim sistemi ile yapıldığı açıkça göze çarpıyor. 

Ford'un otonom araç yönetim sistemi Ford Smart Mobility adını taşıyor. Ford ayrıca parça üretimi için Carbon 3D ve bilgileri kontrol etmek için Android Wear platformu ile dirsek temasında bulunuyor.

Linux tabanlı işletim sistemlerinin pek çok karmaşık işlem ve hesaplama gerektiren alanlarda Windows işletim sistemine tercih edilmesi dikkate değer bir konu. Ancak son kullanıcı alanına bu avantajın yansıtılamaması da üzerinde tartışılması gereken başka bir konu.  

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2015/06/23/ford-collaborates-with-silicon-valley-innovation-ecosystem.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Birkaç yıl önce, aynı çalışmayı yapan Mersedes ekibinin bilgisayarında da Linuks yüklü olduğunu görmüştüm. Hangi dağıtım olduğunu anlayamadım ama masaüstü KDE idi.
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Asami Zdrenka 4 yıl
Linux, ubuntu, Gnome insanlar bunları karıştırabilirler. Bu kadar sert tepki vermemek lazım. Yoksa insanlar Linux kullanıcılarını yanlış tanırlar ve başlamadan soğuyabilirler.
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ghots3427 4 yıl
zaten sert tepki vermedim espirıyle karışık düşündürdüm ve araştırmaya ittim kimis yazdı google babaya söylediklerimi .ayrıca bir windows kullanıcısı 3 ay dayanabilir lınuxa
ya içinde azim olacak yada hevesli olacak bir şey üretmeye yoksa çok dayanamaz
alışkanlıkları var . kur ıleri ıleri işlem tamam .

linux sabır ve azim işidir bilen bilir
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shpynx 4 yıl
oktayakgoz

linux iyi olduğu için kullanılmıyor. dikkat ederseniz alt yapı diyor. elini sallasan mühendise çarptığı bir yerde kapalı sistem windows kullanmaları mantıksız olurdu. istediğin yerini kendine göre geliştirebileceğin sistemi kullanmaları gayet normal. hatta eminim ki onların kullandığı linux ile sizin kullandığınız linux un arasında benzerlik bile kalmamıştır


"istediğin yerini kendine göre geliştirebileceğin sistem" Bu asıl sebep doğru olan ifade "eminim ki onların kullandığı linux ile sizin kullandığınız linux un arasında benzerlik bile kalmamıştır" Bu da yanlış olan ifade çünkü ubuntu üzerinde sadece program çıktısı değerlendiriliyor lazer sensörlerden ve kameralardan alınan verilerin doğru işlenip işlenmediği kontrol ediliyor. Yazılımın akış şemasını doğruluğu kontrol ediliyor kısacası. Bunun dışında bildiğin ubuntu ha araçta çalışacak linux çekirdeğide hata vermemesi için ön değerlendirme diyebiliriz kısacası o çalışacak çekirdek normal linux çekirdeği dışında modifiye edilecek bu daha doğru olur.

Sayglarımla,
1 Yanıt Yanıtla +1
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oktayakgoz 4 yıl shpynx
shpynx

oktayakgoz

linux iyi olduğu için kullanılmıyor. dikkat ederseniz alt yapı diyor. elini sallasan mühendise çarptığı bir yerde kapalı sistem windows kullanmaları mantıksız olurdu. istediğin yerini kendine göre geliştirebileceğin sistemi kullanmaları gayet normal. hatta eminim ki onların kullandığı linux ile sizin kullandığınız linux un arasında benzerlik bile kalmamıştır


"istediğin yerini kendine göre geliştirebileceğin sistem" Bu asıl sebep doğru olan ifade "eminim ki onların kullandığı linux ile sizin kullandığınız linux un arasında benzerlik bile kalmamıştır" Bu da yanlış olan ifade çünkü ubuntu üzerinde sadece program çıktısı değerlendiriliyor lazer sensörlerden ve kameralardan alınan verilerin doğru işlenip işlenmediği kontrol ediliyor. Yazılımın akış şemasını doğruluğu kontrol ediliyor kısacası. Bunun dışında bildiğin ubuntu ha araçta çalışacak linux çekirdeğide hata vermemesi için ön değerlendirme diyebiliriz kısacası o çalışacak çekirdek normal linux çekirdeği dışında modifiye edilecek bu daha doğru olur.

Sayglarımla,

demek istediğim bu idi aslında. daha iyi anlatmışsınız teşekkürler.
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oktayakgoz 4 yıl
linux iyi olduğu için kullanılmıyor. dikkat ederseniz alt yapı diyor. elini sallasan mühendise çarptığı bir yerde kapalı sistem windows kullanmaları mantıksız olurdu.
istediğin yerini kendine göre geliştirebileceğin sistemi kullanmaları gayet normal. hatta eminim ki onların kullandığı linux ile sizin kullandığınız linux un arasında benzerlik bile kalmamıştır
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mkykadir 4 yıl
Linux yapısı olarak çok farklı. Windows gibi saçma bir "regedit" yani "Kayıt Defteri" kısmı yok. Herhangi bir yüklemenin burada yapacağı bir değişiklik ile DVD-RW'yi bile bilgisayar göremeyebiliyor. Linux işte bu yüzden daha güvenli; dışarıdan yapılacak veya olası yazılımsal hatalar kalıcı hasarlara yol açmadan absorbe edilebiliyor ve bu otomotiv de tabii ki de çok önemli.
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