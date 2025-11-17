Giriş
    27 yıllık serüven bitti: Ford Focus üretimi sona erdi

    Ford, 27 yılda 10 milyonun üzerinde satılan Focus’un üretimini sonlandırdı. Avrupa’da hatchback ve sedanların fişini çeken marka artık neredeyse tamamen SUV ve ticari araçlara yönelmiş durumda.

    27 yıllık serüven bitti: Ford Focus üretimi sona erdi Tam Boyutta Gör
    Ford’un efsane modeli Focus için perde resmen kapandı. 27 yıldır Avrupa yollarının değişmez modellerinden biri olan Focus’un son örneği 14 Kasım Cuma günü Almanya’daki Saarlouis fabrikasında banttan indi.

    Bu veda aslında uzun süredir Ford’un Avrupa’da izlediği geniş kapsamlı model küçültme stratejisinin son halkası. Son birkaç yılda Fiesta ve Mondeo gibi markanın en bilinen modelleri birer birer aradan çekilmişti. Böylece Ford’un Avrupa ürün gamı, neredeyse tamamen SUV ve ticari araçlardan oluşur hale geldi.

    Peki neden? Ford CEO’su Jim Farley, geçtiğimiz yıl CAR Magazine’e verdiği röportajda bunun cevabını oldukça net ifade etmişti. Geleneksel binek modeller, popüler olsalar bile yeterli kâr marjı yaratmıyordu. Yatırım geri dönüşü düşük kaldığı için geliştirme bütçesi haklı çıkarılamıyordu. Farley’nin “Sıkıcı otomobil işinden çıkıyoruz, ikonik araçlara odaklanıyoruz” sözleri, şirketin yönelimini özetler nitelikte.

    27 yıllık serüven bitti: Ford Focus üretimi sona erdi Tam Boyutta Gör
    Ancak bu hamlenin ciddi bir bedeli oldu. ACEA verilerine göre Ford’un Avrupa pazar payı 2015’teki yüzde 7,2 seviyesinden bugün yüzde 3,3’e kadar geriledi. Focus’un da devre dışı kalmasıyla bu düşüşün 2026’da devam etmesi bekleniyor. Çünkü Avrupa’da geleneksel otomobillere talep hâlâ güçlü. Sandero, Golf, Clio, 208, Octavia ve Yaris gibi modeller 2025 satış listelerinin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

    Ford’un ise bu boşluğu nasıl dolduracağı hâlâ belirsiz. Almanya’da bayi ağına yeni modellerin yolda olduğu bilgisi verilmiş olsa da bunların ilki büyük olasılıkla Focus boyutlarında bir crossover olacak. Yani marka, klasik hatchback ve sedan pazarına dönmek yerine SUV ağırlıklı stratejisini sürdürmeye hazırlanıyor. Focus ismini ileriki dönemde bir elektrikli SUV'da görme ihtimalimiz yüksek.

