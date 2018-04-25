Ford, yeni Fiesta Van modelini İngiltere'de tanıttı

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Amerikan otomobil devi Ford’un ticari araç ailesindeki en küçük üyesi Fiesta Van, yenilenen yüzüyle yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, her zaman olduğu gibi arka koltukları ve camları ortadan kaldırılan yeni Fiesta Van modelini İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Ticari Araç Fuarı’nda tanıttı.

Üç kapılı formda satışa sunulacak yeni Fiesta Van modelinin içerisinde standart Fiesta modelindeki teknolojiler sunulmaya devam ederken, ortadan kaldırılan arka koltuklar sayesinde 500 kilogram ağırlığa kadar ve 1.3 metre uzunluğa kadar objeler taşınabiliyor.

Ford, ticari araç ailesinin en küçük üyesinde üç farklı motor seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerin benzinli tarafında 85 beygirlik 1.1 litre üç silindirli ve 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motorlar bulunuyor. Dizel tarafındaki tek seçenek ise 85 ve 120 beygirlik güç çıkışları bulunan 1.5 litre TDCi ünite olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Fiesta Van modelinin içerisinde Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra 8 inç dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi opsiyon listesinde yer alıyor. Standart Fiesta’da yer alan güvenlik ve konfor odaklı sürücü asistan teknolojileri Van modelinde de devam ediyor. Bunlar arasında yaya algılayıcı acil durum frenine sahip çarpışma asistanı, adaptif hız kontrolü, kör nokta bilgi sistemi, çapraz trafik alarmına sahip aktif park asistanı, ve trafik işaretleri tanıma gibi özellikleri öne çıkıyor.

Fiesta Van’ın aynı zamanda Sport versiyonu da mevcut. Kabuğunda ve kabin tarafında farklı dokunuşlar bulunan bu versiyonda 18 inç alaşım jantlar kullanılıyor. Bu dokunuşlar iç taraftaki koltuklarda, direksiyonda ve pedallarda da devam ediyor. Ayarlanabilir hız limiti ve şerit takip asistanı da bu versiyonda standart olarak sunuluyor.

Fiyatı henüz açıklanmayan yeni Fiesta Van’ın teslimatları önümüzdeki sonbaharda başlayacak.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en.html