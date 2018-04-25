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Ford, yeni Fiesta Van modelini İngiltere'de tanıttı

Ticari araç pazarındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Ford, ticari araç ailesinin en küçüğü olarak dikkat çeken yeni Fiesta Van modelini İngiltere'nin Birmingham şehrinde resmi olarak tanıttı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford, yeni Fiesta Van modelini İngiltere'de tanıttı
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Amerikan otomobil devi Ford’un ticari araç ailesindeki en küçük üyesi Fiesta Van, yenilenen yüzüyle yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, her zaman olduğu gibi arka koltukları ve camları ortadan kaldırılan yeni Fiesta Van modelini İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Ticari Araç Fuarı’nda tanıttı.

Üç kapılı formda satışa sunulacak yeni Fiesta Van modelinin içerisinde standart Fiesta modelindeki teknolojiler sunulmaya devam ederken, ortadan kaldırılan arka koltuklar sayesinde 500 kilogram ağırlığa kadar ve 1.3 metre uzunluğa kadar objeler taşınabiliyor.

Ford, ticari araç ailesinin en küçük üyesinde üç farklı motor seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerin benzinli tarafında 85 beygirlik 1.1 litre üç silindirli ve 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motorlar bulunuyor. Dizel tarafındaki tek seçenek ise 85 ve 120 beygirlik güç çıkışları bulunan 1.5 litre TDCi ünite olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Fiesta Van modelinin içerisinde Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra 8 inç dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi opsiyon listesinde yer alıyor. Standart Fiesta’da yer alan güvenlik ve konfor odaklı sürücü asistan teknolojileri Van modelinde de devam ediyor. Bunlar arasında yaya algılayıcı acil durum frenine sahip çarpışma asistanı, adaptif hız kontrolü, kör nokta bilgi sistemi, çapraz trafik alarmına sahip aktif park asistanı, ve trafik işaretleri tanıma gibi özellikleri öne çıkıyor.

Fiesta Van’ın aynı zamanda Sport versiyonu da mevcut. Kabuğunda ve kabin tarafında farklı dokunuşlar bulunan bu versiyonda 18 inç alaşım jantlar kullanılıyor. Bu dokunuşlar iç taraftaki koltuklarda, direksiyonda ve pedallarda da devam ediyor. Ayarlanabilir hız limiti ve şerit takip asistanı da bu versiyonda standart olarak sunuluyor.

Fiyatı henüz açıklanmayan yeni Fiesta Van’ın teslimatları önümüzdeki sonbaharda başlayacak.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en.html Yorum Yaz
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zotacing 1 yıl
Türkiye'ye gelirse arkaya cam, kat iptali, dpf iptali, yazılım = 150hp 350nm tork simsiyah duman
Umarım gelmez.
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Sirchade 1 yıl
5 yıl sonra sahibinden'de; cam koltuk ruhsata işli yakıt cimrisi fiesta, araç kamyonet geçmektedir her yıl muayene. fiyat ondan uygundur.
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darkhair 1 yıl
1.7 corsacılardan sonraki tayfa tanıtılmış desene
1.5 tdci fiesta van "dumanlı reis"
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lterlemez 1 yıl
18" Jantlı ticari araç, nasıl oluyoruş o?
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xvso 1 yıl lterlemez
ingilterede jant setini 200-300birim fiyata alabildikleri icin UK'de çeşitli sleeper van modellerini gormek çok olasi.
DHye gonderilen basin bültenini de direk çevirerek yayinladiysa editor arkadaş 18" jant seti TR şartlarinda absürd durabilir.
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Kerim5100 1 yıl
Ben Batman modelini bekleyeceğim
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V4LKyR 1 yıl
Bu kamyonet yani şimdi öyle mi?
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