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Formula E'de sürücüsüz araçlar yarışacak

Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E, önümüzdeki yıldan itibaren sürücüsüz araçların yarışına da ev sahipliği yapacak. Roborace adını taşıyan bu yarışlar, dünyada bir ilk olacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Formula E'de sürücüsüz araçlar yarışacak
 FIA tarafından 2014 yılından beri düzenlenen ve sadece elektrikli yarış araçlarının yarıştığı Formula E, önümüzdeki yıldan itibaren sürücüsüz araçların yarışına da sahne olacak. FIA ve Kinetik firmasının ortaklığıyla düzenlenecek olan sürücüsüz otomobil yarışları, bu alanda bir ilk olacak.
 Formula E'nin 2016 - 2017 sezonu sırasında düzenlenecek olan sürücüsüz araç yarışları, Roborace adını taşıyacak. Roborace kapsamında her biri ikişer araca sahip 10 takım yarışacak. Formula E'de yarışan elektrikli araçlar saatte yaklaşık 225 km hızla yarışırken, Roborace de bu rakamın saatte 300 km'yi geçeceği belirtiliyor. Bu da Roborace'de yarışacak araçların Audi RS7'yi geride bırakarak dünyanın en hızlı sürücüsüz araçları haline geleceğini gösteriyor.
Sürücüsüz araç yarışları, Formula E'nin normal yarışlarıyla aynı günlerde düzenlenecek. Formula E'nin düzenlendiği 11 pistte, asıl yarışlar başlamadan önce sürücüsüz araçların yarışı sahne alacak. 20 sürücüsüz aracın birbiriyle rekabet edeceği bu yarışlar, 1 saat sürecekler.
Roborace kapsamında yarışacak olan sürücüsüz araçların hepsi aynı özelliklere olacak. Böylece rakiplerine karşı üstünlük sağlamak isteyen takımların algoritmalara ve yapay zekaya odaklanması sağlanacak. Formula E'nin ilk sezonunda da birbiriyle aynı elektrikli otomobiller kullanılmış ve bu sayede takımların batarya teknolojileri konusunda yol katetmesi sağlanmıştı.
Dünyanın en iyi sürücüsüz araç üreticilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Roborace'e katılacak takımlar arasında, kurumsal firmaların yanı sıra teknoloji odaklı üniversiteler de yer alacak. Bunun yanı sıra takımlardan biri, yazılım ve teknoloji uzmanlarından oluşan, kitle kaynaklı bir takım olacak. Roborace'i de içerecek olan 2016 - 2017 Formula E sezonu, Ekim 2016'da start alacak.

http://www.theverge.com/2015/11/27/9807456/formula-e-roborace-driverless-self-driving-car-racing Yorum Yaz
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fatsa52 4 yıl en beğenilen
Birinci olan arabayi omuzlarina alirlar artik.
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chtsydn 4 yıl
Çok iyi bir etkinlik olmuş. Bir yandan güzel bir yarış ortaya çıkarken diğer yandan sürüş algoritmaları geliştirilecek. Üstüne içinde insan olmadığı için can kaybı riski de azalmış oluyor. Umarım düzenli olarak devam eder.
Çok iyi bir etkinlik olmuş. Bir yandan güzel bir yarış ortaya çıkarken diğer yandan sürüş algoritmaları geliştirilecek. Üstüne içinde insan olmadığı için can k...
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asan70 2 yıl
Roborace'de ilk yarış Arjantin şehri Buenos Aires'te.
18 Şubat 2017'de.
Sonraki yarış ise 1 Nisan'da Meksika'da yapılacak.
Sürücüsüz otomobillerin destekçilerinden ikisi ise Michelin ile Nvidia.
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atesses 3 yıl
Artık daha hızlı araçlar üretilebilir
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DubSteq 4 yıl
Kazalar olursa otonom araçlara da güven azalır. dikkatli olmak lazım.
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chtsydn 4 yıl
Çok iyi bir etkinlik olmuş. Bir yandan güzel bir yarış ortaya çıkarken diğer yandan sürüş algoritmaları geliştirilecek. Üstüne içinde insan olmadığı için can kaybı riski de azalmış oluyor. Umarım düzenli olarak devam eder.
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fatsa52 4 yıl en beğenilen
Birinci olan arabayi omuzlarina alirlar artik.
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