Otomobil üreticileri ABD'ye ithalatı durdurdu; Binlerce araç limanlarda bekletiliyor

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın son günlerde çok konuşulan ek gümrük vergisi tarifeleri, dünyanın dört bir yanında iş dünyasını kaosa sürüklemiş durumda. Trump her gün farklı bir tarife açıklarken geleceğe dair sağlıklı öngörülerde bulunmak pek mümkün olmadığı için, pek çok sektörde şu anda bir durup bekleme hâli söz konusu. İşlerin oldukça yavaşladığı bu sektörlerden biri de otomobil sektörü. Sürekli değişen bu tarifeler ışığında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini kestiremeyen otomobil üreticileri, özellikle ABD'ye yapılan araç ithalatı konusunda frene bastı. Bu da binlerce aracın ABD limanlarında bekletildiği ilginç bir tablo ortaya çıkardı.

Otomobil Üreticileri Donald Trump'ın Ne Yapacağını Kestiremiyor

Trump, Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek gümrük vergilerini 90 günlüğüne askıya aldı. Bu da Çin merkezli olmayan otomobil üreticilerini bir nebze olsun rahatlattı. Fakat bundan bağımsız olarak bir de otomobillere ve otomobil parçalarına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi var. 90 günlük bu erteleme kararı onu kapsamadığı için şu anda yurt dışından ABD'ye giren araçlara bu tarife uygulanıyor. Bu da otomobil üreticilerinin ABD'ye araç getirme konusunda tereddüt yaşamasına sebep oluyor. Çünkü şu anda öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir otomobil üreticisi binlerce aracı yüzde 25 gümrük vergisiyle ABD'ye soktuktan sonra bir anda Trump'ın bu tarifeyi yürürlükten kaldırdığını öğrenebilir.

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Şu anda ABD'ye yeni araç getirmeyi durduran otomobil üreticileri arasında Aston Martin, Audi ve Jaguar Land gibi markalar bulunuyor. Bu süreçte ABD'deki mevcut stoklarını kullanarak satışlarına devam edecek olan bu otomobil üreticileri, bu sırada kalıcı bir çözümün ortaya çıkacağını umuyorlar.

Binlerce araç ABD limanlarına yığılmaya devam ederken, otomobil dünyası Donald Trump'ın kararını bekliyor. Yurt dışından gelen araçlara yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren Trump, 3 Mayıs'tan itibaren yurt dışında üretilen otomobil parçalarına yeni bir tarife daha ekleyeceğini söylüyor. Ancak bu tarifeler konusundaki pek çok şey gibi bu konuda da bir belirsizlik söz konusu. Öyle ki otomobil üreticilerinin bu "parça" ifadesinin tam olarak neyi kapsadığından bile emin değiller. Bu yüzden şimdi gözler 3 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Trump'ın yeni açıklamasının en azından bu konudaki belirsizlikleri ortadan kaldırması bekleniyor.

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Otomobil üreticileri tarifeler yüzüden ABD'ye ithalatı durdurdu