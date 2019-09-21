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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fortnite ve PUBG meraklıları: iOS 13 güncellemesinden uzak durun!

    Aynı anda 3 parmağın ekrana dokunduğu Fortnite gibi oyunlarda iOS 13 hatası nedeniyle sistem bu komutları algılamıyor ve haliyle yaptığını hamle boşa düşüyor.
    3 sa.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    19 Eylül itibariyle indirmeye sunulan iOS 13 hızlı bir şekilde kullanıcılar tarafından benimseniyor ancak kötü bir hata haberi geldi. Üstelik bu hata nedeniyle Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda kontrol problemi yaşanıyor.

    Büyük hata

    Gelen bilgilere göre iOS 13 güncellemesinde aynı anda üç parmak tutma ve sürükleme fonksiyonu hatalı. Bu nedenle aynı anda üç parmağın ekranda olduğu anlarda komutlar algılanmıyor. Bu da başta Fortnite ve PUBG olmak üzere oyunlarda sıkıntı oluşturuyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS 13 ile Siri yerleşik olarak uygulama desteğini başlattı"

    Gerek oyuncular gerekse Epic Games ve Tencent durumun farkında. Hali hazırda sürekli bu tür oyunları oynayanlar varsa kesinlikle iOS 13 sürümüne güncelleme yapılmaması isteniyor.

    Geliştiriciler Apple’ı da bilgilendirmiş ancak sorun sistemin kendisinden kaynaklandığı için oyunlarda yapılacak bir güncelleme çok da etkili olmayacak. Gelecek hafta iOS 13.1 güncellemesi yayınlanacak ancak dokunmatik hatası eklenir mi bilinmez zira güncellemenin sürüm notları belliydi ve indirmeye hazırdı. Eğer bir ekleme olacaksa iOS 13.1 güncellemesi gecikebilir.

     


    https://www.phonearena.com/news/Fortnite-PUBG-iOS-13-bug_id119123 Yorum Yaz
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    BLasTeaR 2 sa. en beğenilen
    İlk geldiğinde hemen indirin/yükleyin, sonrada uzak durun. Oldu 😄😄
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    TearsForFears 22 dk.
    2 parmakla oynayın
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    ByBaterist 1 sa.
    Ben hep süper mario oynadığım için beni ilgilendirmeyen durum.
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    erdempnd 1 sa.
    Haber sitelerinden bir farkiniz kalmadi ayni cumleleri tekrar edip duruyorsunuz kisa bir makale yaz yeter.
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    BLasTeaR 2 sa. en beğenilen
    İlk geldiğinde hemen indirin/yükleyin, sonrada uzak durun. Oldu 😄😄
    Yanıtla +7
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