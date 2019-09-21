Fortnite ve PUBG meraklıları: iOS 13 güncellemesinden uzak durun!

19 Eylül itibariyle indirmeye sunulan iOS 13 hızlı bir şekilde kullanıcılar tarafından benimseniyor ancak kötü bir hata haberi geldi. Üstelik bu hata nedeniyle Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda kontrol problemi yaşanıyor.

Büyük hata

Gelen bilgilere göre iOS 13 güncellemesinde aynı anda üç parmak tutma ve sürükleme fonksiyonu hatalı. Bu nedenle aynı anda üç parmağın ekranda olduğu anlarda komutlar algılanmıyor. Bu da başta Fortnite ve PUBG olmak üzere oyunlarda sıkıntı oluşturuyor.

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Gerek oyuncular gerekse Epic Games ve Tencent durumun farkında. Hali hazırda sürekli bu tür oyunları oynayanlar varsa kesinlikle iOS 13 sürümüne güncelleme yapılmaması isteniyor.

Geliştiriciler Apple’ı da bilgilendirmiş ancak sorun sistemin kendisinden kaynaklandığı için oyunlarda yapılacak bir güncelleme çok da etkili olmayacak. Gelecek hafta iOS 13.1 güncellemesi yayınlanacak ancak dokunmatik hatası eklenir mi bilinmez zira güncellemenin sürüm notları belliydi ve indirmeye hazırdı. Eğer bir ekleme olacaksa iOS 13.1 güncellemesi gecikebilir.