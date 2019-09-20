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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13 ile Siri yerleşik olarak uygulama desteğini başlattı

    iOS 13 güncellemesi sonrasında Google Maps ve Pandora gibi pek çok üçüncü taraf uygulama artık doğrudan Siri’ye vereceğiniz komutla fonksiyonları yerine getirecek.
    53 dk.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 13 güncellemesinin yayınlanması ile birlikte lansmanda belirtilmeyen ancak önem taşıyan pek çok yenilik ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi üçüncü taraf uygulamaların Siri tarafından yerleşik olarak desteklenmesi.

    Yerleşik destek

    iOS 13 öncesinde Apple harici üçüncü taraf uygulamalarda Siri entegrasyonu için Siri Kestirmeler özelliği ile otomasyon oluşturulması gerekiyordu. Artık herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan bu sağlanmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Huawei kendi uygulama ekosistemi için 1 milyar dolar ayırdı"

    Yerleşik Siri desteği ile birlikte bazı avantajlar sunuluyor. Örneğin sürüş esnasında Google Maps veya Waze gibi uygulamalara doğrudan komut verebiliyorsunuz ve gözünüzü yoldan ayırmamış oluyorsunuz.

    Bunun için elbette geliştiricilerin de Siri entegrasyonu sağlamaları gerekiyor. Hali hazırda Waze, Google Maps, Pandora gibi platformlar güncellemelerini yayınladı. Akıcı bir tecrübe için sayının artması gerekiyor.

    Diğer taraftan Siri üzerinde varsayılan uygulamalar her zaman Apple uygulamaları olacak. Örneğin bir navigasyon isteğinde Apple Haritalar açılıyor. Bu nedenle Google Haritalar ifadesinin de belirtilmesi gerekiyor.

     


    https://www.theverge.com/2019/9/19/20874772/apple-ios-13-siri-google-maps-waze-pandora-native-voice-control-features-updates Yorum Yaz
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