iOS 13 ile Siri yerleşik olarak uygulama desteğini başlattı

iOS 13 güncellemesinin yayınlanması ile birlikte lansmanda belirtilmeyen ancak önem taşıyan pek çok yenilik ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi üçüncü taraf uygulamaların Siri tarafından yerleşik olarak desteklenmesi.

Yerleşik destek

iOS 13 öncesinde Apple harici üçüncü taraf uygulamalarda Siri entegrasyonu için Siri Kestirmeler özelliği ile otomasyon oluşturulması gerekiyordu. Artık herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan bu sağlanmış oldu.

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Yerleşik Siri desteği ile birlikte bazı avantajlar sunuluyor. Örneğin sürüş esnasında Google Maps veya Waze gibi uygulamalara doğrudan komut verebiliyorsunuz ve gözünüzü yoldan ayırmamış oluyorsunuz.

Bunun için elbette geliştiricilerin de Siri entegrasyonu sağlamaları gerekiyor. Hali hazırda Waze, Google Maps, Pandora gibi platformlar güncellemelerini yayınladı. Akıcı bir tecrübe için sayının artması gerekiyor.

Diğer taraftan Siri üzerinde varsayılan uygulamalar her zaman Apple uygulamaları olacak. Örneğin bir navigasyon isteğinde Apple Haritalar açılıyor. Bu nedenle Google Haritalar ifadesinin de belirtilmesi gerekiyor.