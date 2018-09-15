Forza Horizon 4, James Bond araçlarına kavuşuyor

Microsoft'un yeni oyunu Forza Horizon 4'e şimdiden 450'den fazla araba ekleneceği bilgisi biliniyordu. Sızdırılan yeni bilgilere göre, Forza Horizon 4 için Bond DLC paketi oyunla birlikte satışa çıkartılacak.

Bond DLC paketindeki araçlar

İngiliz ajanı James Bond tarafından kullanılan Aston Martin ve diğer marka araçlar bu Bond DLC paketinde toplanacak.

Araçlar:

1964 Aston Martin DB5

1969 Aston Martin DBS

1974 AMC Hornet X Hatchback

1977 Lotus Esprit S1

1981 Citroën 2CV6

1986 Aston Martin V8

1999 BMW Z8

2008 Aston Martin DBS

2010 Jaguar C-X75

2015 Aston Martin DB10

Araçların bazıları Forzavista modunu destekleyecek. Böylece, araçların etrafında dolaşmak ve detaylarını incelemek mümkün olacak.



Paket ayrıca üç James Bond kıyafetini (muhtemelen biri smokin) ve altı adet James Bond cümlesi içeriyor.

Forza sözcüsü, "James Bond film serisi birçok nedenden ötürü ikoniktir: muhteşem yerler, heyecan verici sahneler ve büyüleyici araçların olduğu bir seri." açıklamasında bulundu.

Bond DLC paketinin yurt dışı fiyatı 10 $ olarak belirlendi ve 99 $ ücretindeki Forza Horizon 4 Ultimate Edition'ın satın alan kullanıcılar bu DLC ye fazladan ücret ödemeyecek.

https://www.cnet.com/news/forza-horizon-4-gets-james-bond-cars-like-aston-martin-db5/