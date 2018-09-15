Forza Horizon 4, James Bond araçlarına kavuşuyor

Microsoft'un yeni oyunu Forza Horizon 4'e şimdiden 450'den fazla araba ekleneceği bilgisi biliniyordu. Sızdırılan yeni bilgilere göre, Forza Horizon 4 için Bond DLC paketi oyunla birlikte satışa çıkartılacak.
Bond DLC paketindeki araçlar
İngiliz ajanı James Bond tarafından kullanılan Aston Martin ve diğer marka araçlar bu Bond DLC paketinde toplanacak.
Araçlar:
1964 Aston Martin DB5
1969 Aston Martin DBS
1974 AMC Hornet X Hatchback
1977 Lotus Esprit S1
1981 Citroën 2CV6
1986 Aston Martin V8
1999 BMW Z8
2008 Aston Martin DBS
2010 Jaguar C-X75
2015 Aston Martin DB10
1964 Aston Martin DB5
1969 Aston Martin DBS
1974 AMC Hornet X Hatchback
1977 Lotus Esprit S1
1981 Citroën 2CV6
1986 Aston Martin V8
1999 BMW Z8
2008 Aston Martin DBS
2010 Jaguar C-X75
2015 Aston Martin DB10
Araçların bazıları Forzavista modunu destekleyecek. Böylece, araçların etrafında dolaşmak ve detaylarını incelemek mümkün olacak.
Paket ayrıca üç James Bond kıyafetini (muhtemelen biri smokin) ve altı adet James Bond cümlesi içeriyor.
Forza sözcüsü, "James Bond film serisi birçok nedenden ötürü ikoniktir: muhteşem yerler, heyecan verici sahneler ve büyüleyici araçların olduğu bir seri." açıklamasında bulundu.
Bond DLC paketinin yurt dışı fiyatı 10 $ olarak belirlendi ve 99 $ ücretindeki Forza Horizon 4 Ultimate Edition'ın satın alan kullanıcılar bu DLC ye fazladan ücret ödemeyecek.
https://www.cnet.com/news/forza-horizon-4-gets-james-bond-cars-like-aston-martin-db5/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle