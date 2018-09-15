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Forza Horizon 4, James Bond araçlarına kavuşuyor

Çarşamba günü hem PC hem de Xbox için demosu çıkan Forza Horizon 4'ten yeni haberler var. Forza Horizon 4, 007'nin 50 yıllık geçmişinde kullanılan otomobilleri Bond DLC paketinde topluyor.
8 ay
2,2b
1
1
Oyunlar
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Microsoft'un yeni oyunu Forza Horizon 4'e şimdiden 450'den fazla araba ekleneceği bilgisi biliniyordu. Sızdırılan yeni bilgilere göre, Forza Horizon 4 için Bond DLC paketi oyunla birlikte satışa çıkartılacak. 

Bond DLC paketindeki araçlar 

İngiliz ajanı James Bond tarafından kullanılan Aston Martin ve diğer marka araçlar bu Bond DLC paketinde toplanacak. 
Araçlar:
1964  Aston Martin DB5 
1969  Aston Martin DBS 
1974  AMC Hornet X Hatchback
1977  Lotus Esprit S1
1981  Citroën 2CV6 
1986  Aston Martin V8 
1999  BMW Z8 
2008  Aston Martin DBS 
2010  Jaguar C-X75 
2015  Aston Martin DB10 
Araçların bazıları Forzavista modunu destekleyecek. Böylece, araçların etrafında dolaşmak ve detaylarını incelemek mümkün olacak. 

Paket ayrıca üç James Bond kıyafetini (muhtemelen biri smokin) ve altı adet James Bond cümlesi içeriyor.
Forza sözcüsü, "James Bond film serisi birçok nedenden ötürü ikoniktir: muhteşem yerler, heyecan verici sahneler ve büyüleyici araçların olduğu bir seri." açıklamasında bulundu.
Bond DLC paketinin yurt dışı fiyatı 10 $ olarak belirlendi ve 99 $ ücretindeki Forza Horizon 4 Ultimate Edition'ın satın alan kullanıcılar bu DLC ye fazladan ücret ödemeyecek.

https://www.cnet.com/news/forza-horizon-4-gets-james-bond-cars-like-aston-martin-db5/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Bir DLC için aşırı pahalı olmuş.
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