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Fossil akıllı saat teknolojilerini Google satın alıyor

Akıllı saat pazarında vites arttırmak isteyen Google, üretici ortaklarından Fossil’in Ar-Ge ekibinin önemli bir kısmını satın alıyor. Satın alma 40 milyon dolar bedelle gerçekleşecek.
4 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı saat pazarında tatmin edici bir pay elde edemese de Google ısrarla yatırım yapmaya devam ediyor. Bir yandan Wear OS platformunu geliştirirken bir yandan da donanım tarafında referans olmaya çalışıyor. Şimdi önemli bir satın alım gündemde.

Satın alım ekip odaklı

Gelen bilgilere göre Google, üretici ortağı Fossil’in akıllı saat teknolojilerini satın almak istiyor. Görüşmeler kapsamında Fossil’in Ar-Ge ekibinin önemli bir bölümü Google çatısı altına giriyor.

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Yaklaşık 40 milyon dolar bedeli olacak satın alma kapsamında dikkat çekici Fossil akıllı saatlerini geliştiren ekip gündemde. Oldukça kalabalık bir mühendis ekibine sahip olan Fossil bunun önemli bir kısmını Google’a devredecek.

Bununla birlikte geriye Fossil’in yaklaşık 200 kişilik bir Ar-Ge ekibi kalacak. Firma yine akıllı saat pazarında teknolojiler geliştirmeye devam edecek. Ayrıca artık Google’ın da yardımının olacağı ifade ediliyor.

Google ay sonuna kadar satın alım işlemlerini tamamlamayı planlıyor. Sonrasında Wear OS platformunun geliştirilmesine ağırlık verilecek ve ekosistemin bundan faydalanması sağlanacak. Google’ın doğrudan üretim işine girmek yerine LG ve Fossil gibi ortaklarına daha fazla destek olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/17/google-to-buy-fossil-smartwatch-tech/ Yorum Yaz
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sis651 4 ay

Firma yine akıllı saat pazarında teknolojiler geliştirmeye devam edecek.

Bu cümleyi okuyunca merak ettim, Fossil hangi teknolojiyi geliştirmiş ki?
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Askaparta 4 ay
Çin’den akıllı saat almak zorunda kalıyoruz. Fossil ile Google fiyatı birleşsin.
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the_dedektif 4 ay
Huawei Watch gt fiyatı çok uygun alınabilir.
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Seyrim 4 ay
Herşeyi alıyorlar...
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fhrstw 4 ay
Fossil sevilen bir markaydı. Google aldığına göre kalitesiz ve pahalı saatleri görürüz artık.
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Mr. Jingles 4 ay fhrstw
Fossil zaten kalitesiz ve pahalı bir marka. Kaliteyi arayan Seiko, Citizen, Casio veya Orient alır.
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esmerbuyucu 4 ay
Elin atına binen, tez iner.
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