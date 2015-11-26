Fossil'in akıllı saati piyasada





Son dönemde lüks saat üreticilerinin akıllı saat pazarına dahil olduğunu görüyoruz. Google ve Intel ile işbirliği yapan üreticiler lüks konseptini bozmayacak tasarımlar geliştirmeye çalışıyor. Fossil bunlardan birisi.





Uzun zamandır akıllı saati üzerinde çalışan Fossil, geçtiğimiz ay bazı moda haftalarında modelini göstermeye başlamıştı. Bu hafta da resmi olarak saat piyasaya çıkmış durumda. Tag Heuer'in 1500$ değerindeki akıllı saatinin aksine Fossil biraz daha bütçeyi düşük tutmuş ve bazı bileşenlerden fedakarlık yapmış. Örneğin WiFi desteği yok ve saat sadece Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor.





Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışan Fossil Q Founder, dokunmatik yuvarlak bir LCD ekrana sahip ve paslanmaz çelik bir gövde içerisinde yer alıyor. Fossil klasik bir kol saati çizgisini bozmadan akıllı bir saat sunmayı başarmış.





Bildirimlerin gösterimi, sesli komutlar, hatırlatıcılar, saat temaları gibi fonksiyonların yanında adım sayma ve kalori hesabı gibi fitness fonksiyonları da sunuluyor. Saatin 400mAh kapasiteli bataryası 24 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Bu noktada biraz hayalkırıklığı yaşatacak gibi görünüyor.





IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabilen saat, 4GB depolama alanına sahip. İşlemci ve RAM konusunda herhangi bir bilgi verilmeyen cihaz 295$ fiyat etiketi ile eksiklerini unutturabilir.

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