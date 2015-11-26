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Fossil'in akıllı saati piyasada

Akıllı saat isteyen ancak lüks bir üreticinin de logosu olsun diyenler için Fossil, Q Founder adındaki cihazını duyurdu. Android Wear üzerinde çalışan bu şık saat uygun da bir fiyata sahip.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Fossil'in akıllı saati piyasada


Son dönemde lüks saat üreticilerinin akıllı saat pazarına dahil olduğunu görüyoruz. Google ve Intel ile işbirliği yapan üreticiler lüks konseptini bozmayacak tasarımlar geliştirmeye çalışıyor. Fossil bunlardan birisi. 

Uzun zamandır akıllı saati üzerinde çalışan Fossil, geçtiğimiz ay bazı moda haftalarında modelini göstermeye başlamıştı. Bu hafta da resmi olarak saat piyasaya çıkmış durumda. Tag Heuer'in 1500$ değerindeki akıllı saatinin aksine Fossil biraz daha bütçeyi düşük tutmuş ve bazı bileşenlerden fedakarlık yapmış. Örneğin WiFi desteği yok ve saat sadece Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor. 

Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışan Fossil Q Founder, dokunmatik yuvarlak bir LCD ekrana sahip ve paslanmaz çelik bir gövde içerisinde yer alıyor. Fossil klasik bir kol saati çizgisini bozmadan akıllı bir saat sunmayı başarmış. 

Bildirimlerin gösterimi, sesli komutlar, hatırlatıcılar, saat temaları gibi fonksiyonların yanında adım sayma ve kalori hesabı gibi fitness fonksiyonları da sunuluyor. Saatin 400mAh kapasiteli bataryası 24 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Bu noktada biraz hayalkırıklığı yaşatacak gibi görünüyor. 

IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabilen saat, 4GB depolama alanına sahip. İşlemci ve RAM konusunda herhangi bir bilgi verilmeyen cihaz 295$ fiyat etiketi ile eksiklerini unutturabilir.  

Read more at http://www.phonearena.com/news/Fossil-Q-Founder-smartwatch-launches-with-a-flat-tire-and-295-price-tag_id76116#ftKWgBb4OwuYvq3o.99 Yorum Yaz
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halitozbasli 3 yıl
timex, fossil bu markalar amerikada herkezin kolunda saat olsun diye piyasaya çıkmış markalar lüks sayılabilecek bir saat modeli bile yok... 300 $ bile bu marka için iddialı bir fiyat etiketi.
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kucukyenici 3 yıl
Günlük saat şarjı mı? Uzak olsun...
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Patren 3 yıl
çöp
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WB 3 yıl
Fossil ne zaman luks marka olmus
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trakya1923 3 yıl
çok ucuzmuş admin kardeş sadece 900 tl :) markası ne fossil hani 11.11'de 50$'dan saatleri satamayan firma :)))
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BekirHan 3 yıl trakya1923
Fiyat türkiye şartları için biraz pahalı evet ama Fossil bir aliexpress ürünü değil. Gidip hiç bir saatçiye fossil kataloğuna bakatın mı? Gördüğümüz replika saatlere göre yargılama yapmak yalnış olur. Gerçi foruma baktığımda alınabilecek şeyler kategorisinde ucuz saatten başka birşey yok.
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