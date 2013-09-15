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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf düzenleme uygulaması Camera360, Sony'nin QX100 ve QX10 isimli lens kamera modelleri ile kullanılabilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme uygulaması Camera360, Sony'nin QX100 ve QX10 isimli lens kamera modelleri ile kullanılabilecek
iOS, Android ve Windows Phone 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen popüler fotoğraf uygulaması Camera360, yapılan resmi duyuru doğrultusunda Eylül ayı sonunda yapılacak 4.8 güncellemesi ile Sony'nin QX100 ve QX10 isimli lens kamera modellerine resmen destek vermeye başlayacak.
Bilindiği üzere şimdilik yine Sony tarafından geliştirilen "PlayMemories" isimli uygulama ile akıllı cep telefonlarıyla bağlantı kurabilen Sony QX100 ve QX10 lens kamera modelleri, Camera360 uygulaması içerisine eklenen “Sony Camera” moduyla beraber yazılım tarafında birçok farklı filtreye ve düzenleme seçeneğine kavuşacak. Kullanıcılara çok daha esnek bir yapı sunacağını belirten geliştirici firma, ayrıca devamlı olarak yeni özelliklerin de uygulamaya ekleneceğini söylüyor.
 

http://www.prnewswire.com/news-releases/sony-and-camera360-cooperate-on-dsc-qx100-and-dsc-qx10-lens-style-camera-223616491.html Yorum Yaz
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