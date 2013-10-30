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Fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, iOS için güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, iOS için güncellendi
Ürettiği başarılı fotoğraf düzenleme eklentileri ve Google tarafından satın alınmasıyla tanılan Nik Software’in geliştirdiği Snapseed, iOS platformunda 1.6.0 sürümüne güncellendi.
Çekilen JPEG, TIFF ya da RAW formatındaki fotoğrafları içerisinde yer alan birçok düzenleme aracı ile olduklarından çok daha iyi bir hale getirebilen Snapseed, yayınlanan 1.6.0 güncellemesiyle ise "HDR SCAPE" isimli yeni bir düzenleme filtresine ve yeni gölge ayar seçeneğine kavuşuyor. Bu ayar sayesinde fotoğraflar içerisinde yer alan koyu noktaların ışık olarak açılmasına imkan verebilen uygulama, birçok hata çözümü ve ufak performans geliştirmeleriyle de eskiye oranla daha iyi bir deneyim sunabiliyor.
Bir problemden dolayı iOS 5 ve iOS6 işletim sistemli iOS cihaza sahip kullanıcıların yüklememesi önerilen Snapseed'in iPhone ve iPad sürümüne ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/us/app/snapseed/id439438619 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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flegga34 6 yıl
Bu programi sirf drama efekti icin kullaniyorum. Hdr de yerinde bi ek ozellik olmus
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sismanim24 6 yıl
güncellemeden sonra fotoğraf kayıt etmiyor otomatik olarak programdan atıyor aynı sorunu yaşayan var mı?
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