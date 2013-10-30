Fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, iOS için güncellendi

Ürettiği başarılı fotoğraf düzenleme eklentileri ve Google tarafından satın alınmasıyla tanılan Nik Software’in geliştirdiği Snapseed, iOS platformunda 1.6.0 sürümüne güncellendi.

Çekilen JPEG, TIFF ya da RAW formatındaki fotoğrafları içerisinde yer alan birçok düzenleme aracı ile olduklarından çok daha iyi bir hale getirebilen Snapseed, yayınlanan 1.6.0 güncellemesiyle ise "HDR SCAPE" isimli yeni bir düzenleme filtresine ve yeni gölge ayar seçeneğine kavuşuyor. Bu ayar sayesinde fotoğraflar içerisinde yer alan koyu noktaların ışık olarak açılmasına imkan verebilen uygulama, birçok hata çözümü ve ufak performans geliştirmeleriyle de eskiye oranla daha iyi bir deneyim sunabiliyor.

Bir problemden dolayı iOS 5 ve iOS6 işletim sistemli iOS cihaza sahip kullanıcıların yüklememesi önerilen Snapseed'in iPhone ve iPad sürümüne ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/us/app/snapseed/id439438619