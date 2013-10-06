Fotoğraf düzenleme uygulaması Tangent, iOS için güncellendi

Fotoğraf çekmekten hoşlanan ve çektiği fotoğrafları düzenleyerek daha güzel hale getirmek isteyen iPhone kullanıcıları için hazırlanan uygulamalardan Tangent, iOS için 1.3 sürümüne güncellendi.

Ben Guerrette tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Tangent, içerisinde bulunan 15 adet farklı şeklin fotoğraflar üzerine eklenmesine, 43 adet farklı arka fon seçeneğinin uygulamasına imkan veriyor ve ayrıca 350 farklı renk ve karışım seçeneğiyle beraber geliyor. Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen uygulama, fotoğraflar üzerinde boyutlandırma yapılmasına da izin verebiliyor ve Facebook, Twitter ya da Instagram gibi servisler ile doğrudan paylaşım yapabiliyor. Yapılan 1.3 güncellemesi ile içerisinde Neal Dieker tarafından hazırlanan 16 yeni şekil ve 14 yeni doku içeren "ND Pack 02" isimli paket eklenen uygulama, içerik olarak gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.

Tangent uygulamasına, 1,79 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id666406520?mt=8