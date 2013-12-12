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Fotoğraf filtre uygulaması Waterlogue kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf filtre uygulaması Waterlogue kullanıma sunuldu
iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod ve iPad modeleriyle uyumlu olarak kullanılabilen yeni uygulamalardan Waterlogue, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Çekilen fotoğrafları içerisinde yer alan sulu boya temelli 12 farklı filtre ile süsleyebilen Waterlogue uygulaması, ayrıca fotoğraflara çerçeveler ekleyebiliyor, genel ışık ve detay ayarlarını sunuyor ve kişilere fikir vermesi açısından birçok örnek fotoğraf ile geliyor. Filtreleri cihazların hızına bağlı olarak (maksimum 92 saniye) işleyen uygulama, daha çok alt tarafın kullanıldığı sade bir ara yüz ile geliyor.
6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Waterlogue uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id764925064?mt=8 Yorum Yaz
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hukuksever 5 yıl
Cidden bende merak ettim öğrenen olursa bi zahmet mesaj atsın ya :)
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Guest-F8946C419 5 yıl
Güzelmiş..


Böyle bir uygulama vardı IOS'te. Kelimlerle resim yapıyorduk adını unuttum.. Hatırlayan varsa paylaşabilr mi :)) Bunu hangi programla yaptığımı unuttum.

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1 Yanıt Yanıtla
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Bradley Cooper 5 yıl Guest-F8946C419
carnador

Güzelmiş..


Böyle bir uygulama vardı IOS'te. Kelimlerle resim yapıyorduk adını unuttum.. Hatırlayan varsa paylaşabilr mi :))
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bende merak ettim şimdi bak :)
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