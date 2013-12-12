Fotoğraf filtre uygulaması Waterlogue kullanıma sunuldu

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod ve iPad modeleriyle uyumlu olarak kullanılabilen yeni uygulamalardan Waterlogue, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Çekilen fotoğrafları içerisinde yer alan sulu boya temelli 12 farklı filtre ile süsleyebilen Waterlogue uygulaması, ayrıca fotoğraflara çerçeveler ekleyebiliyor, genel ışık ve detay ayarlarını sunuyor ve kişilere fikir vermesi açısından birçok örnek fotoğraf ile geliyor. Filtreleri cihazların hızına bağlı olarak (maksimum 92 saniye) işleyen uygulama, daha çok alt tarafın kullanıldığı sade bir ara yüz ile geliyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Waterlogue uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id764925064?mt=8