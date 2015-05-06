Fotoğraf üzeri gizlilik odaklı yeni Mac uygulaması: Redacted

İnternet üzerinde paylaşacağımız bazı görsel ya da fotoğraflarda belirli bölümlerin kişisel gizlilik nedeniyle saklanması gerekiyor. Bu basit amaç için Nothing Magical adlı geliştirici tarafında OSX 10.0 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemleri için hazırlanan Redacted, etkili bir seçenek oluşturuyor.

Daha çok Photoshop veya benzeri gelişmiş fotoğraf düzenleme yazlımlarını kullanmayı bilmeyenlere yönelik hazırlanan Redacted, temel olarak görseller üzerinde belirlenen bölümlerin piksel, bulanıklık ya da siyah bar temelinde gizlenmesine imkan tanıyor. Bunu fare ile sürükle bırak hareketiyle yapabilen uygulama, basit arayüzüyle de kolay bir kullanım yapısı ortaya koyuyor.

10,49 TL fiyat etiketi bulunan Redacted uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id984968384?mt=12