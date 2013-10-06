Fotoğraf ve video depolama uygulaması Loom, iOS 7 ve RAW desteğiyle güncellendi

iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri ile Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayar modelleriyle kullanılabilen Loom depolama uygulaması, iOS tarafında iOS 7 ve RAW format desteğiyle 1.0.6 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılara ücretsiz olarak 5GB, aylık olarak 3,99$'a 50GB, 9,99$'a ise 250GB fotoğraf ve video depolama alanı sunan Loom, bu içeriklerin farklı kategoriler halinde düzenli ve koyulan özel şifrelerle güvenli bir şekilde tutulmasına izin veriyor ve ayrıca farklı cihazlar arasında anlık olarak senkronizasyon yapabiliyor. Yayınlanan 1.0.6 güncellemesi ile iOS 7 işletim sistemine özel olarak hazırlanan bir tasarıma ve optimizasyonlara, fotoğraf makinelerinin RAW (Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Leica ya da Hasselblad'a ait 130 farklı model) formatında çekilmiş fotoğraflarının depolanması desteğine, yeni yükleme ve görüntü geliştirmelerine, güncellenmiş yardım bölümüne, geliştirilmiş kaydırma hareketlerine ve gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen birçok hatanın çözümüne kavuşan Loom, artık çok daha kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan depolama uygulaması Loom, iOS cihazlar için buradan , Mac OSX cihazlar içinse buradan elde edilebiliyor.

https://blog.loom.com/loom-now-features-ios7-and-raw-support/