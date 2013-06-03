Fotoğrafçılar için "Focus Stacking" hesaplama uygulaması: FocusStacker

Özellikle profesyonel fotoğrafçılar tarafından makro, manzara ve mimari çekimlerinde ciddi oranda kullanılan Focus Stacking (Odak İstifleme) tekniği, ortaya iyi sonuçları çıkması için doğru ayarlara ihtiyaç duyuyor. Bu ayarlar konusunda fotoğrafçılara yardımcı olması için geliştirilen FocusStacker uygulaması, sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

George Douvos tarafından geliştirilen FocusStacker uygulaması, kullanıcıların çekecekleri konuya uygun olarak seçtikleri odak uzaklığı/mesafeye göre, kaç fotoğraf çekilmesi gerektiğini ve en iyi diyafram değerinin hangisi olduğu gibi bilgileri oldukça sadece ara yüzü üzerinde kullanıcılara göstererek büyük yardımcı oluyor. Ayrıca uygulama içerisinde bir kullanım kılavuzu da yer alıyor.

iOS 4.3 ve üzeri iPhone ve iPod modelleri için geliştirilen FocusStacker uygulaması, Apple App Store üzerinden 10,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

https://itunes.apple.com/nz/app/focusstacker/id648686483?mt=8&ign-mpt=uo%3D2