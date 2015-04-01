Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Nisan 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon Powershot G17 Haziran ayında geliyor
Canon'un gelişmiş kompakt fotoğraf makinesi ailesine ekleyeceği söylenen en yeni modeli G17, CanonRumors'un haberine göre önümüzdeki Haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Modelin bilinen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
- 24-168mm F/1.2-F/2.0 7 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens
- DIGIC 6+ görüntü işlemcisi
- Geniş sensör
- Tamamen magnezyum gövde yapısı
Canon, mevcut Tilt-Shift lenslerini yenileyecek
Sektörün önemli isimi Canon, yine CanonRumors'un son haberine göre TS-E 45mm ve TS-E 90mm Tilt-Shift lenslerini EOS 5DS ve EOS 5DS R'a uyum sağlayacak şekilde güncelleyecek. Bu yıl içerisinde gelmeyeceği tahmin edilen lenslerin teknik detayları hakkında da şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler. Bu özel yapıları nedeniyle de oldukça yüksek fiyat etiketleri ile satılmaktadırlar.
Not: Görseller temsilidir.
Sony
Sony, 23 Nisan'da yeni RX serisi fotoğraf makinesini görücüye çıkartabilir
Hazırladığı görüntüleme ürünleriye hem profesyonel hem de amatör tutkunları memnun eden dünyaca ünlü Sony, 23 Nisan tarihinde Londra merkezli olarak düzenleyeceği etkinlik kapsamında çok yüksek ihtimalle kavisli sensöre ve 35mm F/1.8 Zeiss lense sahip RX2 ya da RX10'un yerine hazırlanan fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurabilir. Bu etkinlik kapsamında yeni bir E-Bayonet model karşımıza çıkartmayacağı söylenen şirketin, bir ihtimal olarak A99II'yi tanıtabileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Fujifilm
Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı
X-Sistem fotoğraf makineleriyle son dönemde önemli işler yapan Fujifilm'in uzun zamandır bilgileri X-Pro 2 modeli, resmi Fujifilm X fotoğrafçısı Max De Martino'un yayınladığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Makinenin sadece üst bölümünü gösteren ve çok kaliteli olmayan görsel, belirtildiği kadarıyla X-Pro 2'nin çalışır prototipine ait. Modelin henüz kesinleşmeyen teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- 4K video desteği
- X-Pro'dan %10 daha parlak sensör
- 1.2x çarpan
- EXR IV görüntü işlemcisi
- Çift SD kart yuvası
- 27 megapiksel çözünürlük
- Magnezyum gövde
- Fuji, Profoto ve Nicephoto flaşlar için Radio TTL kontrol
- Hareketli LCD ekran
- Hibrit vizör
Panasonic
Panasonic, NAB fuarında GH5 ile MFT 4K kamera modellerini duyurmayacak
4K video çekenilen GH4 ile büyük bir başarı elde eden Panasonic, 4/3Rumors'un haberine göre 12 Nisan tarihinde başlayacak olan NAB fuarı kapsamında GH5 ve MFT sistem yeni bir 4K video kamera görücüye çıkartmayacak. Firmanın sadece GH4 için uzun zamandır bahsi geçen yazılım güncellemesini yayınlayabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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mevcut sistem lenslerini kullanamayacak
2 gr fazla alan derinliği için yeni lensler yapacaklar
müşterilerini gereğinden fazla dinlemek fujinin sonunu getircek sanki :P