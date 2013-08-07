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Fotoğraflar üzerinden hava durumu bilgisi sağlayan yeni Mac uygulaması: Live! Weather

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraflar üzerinden hava durumu bilgisi sağlayan yeni Mac uygulaması: Live! Weather
Mobil cihazlar yanında Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarlar için de hazırlanmaya devam eden hava durumu uygulamaları, farklı özellikler ile gelmeye ve gelişmeye devam ediyor.
Apple Mac Store üzerinde birçok farklı uygulama ile yer alan Apollo adlı geliştiricinin son uygulaması Live! Weather, kullanıcılara seçtikleri şehirlerin önemli mimari yapıları ya da manzaraları üzerinden hava sıcaklığı, rüzgar ve nem konularında bilgi verebiliyor. İçerisinde bulunan arama bölümünden farklı şehirleri bulabilen ve bu şehirlerin sıcaklık değerlerini tek bir sayfa üzerinden gösterebilen uygulama, modern ara yüzüyle de kolay bir kullanım sağlıyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Live! Weather uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.  


https://itunes.apple.com/tr/app/id680473582?mt=12 Yorum Yaz
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