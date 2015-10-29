Fotoğrafları vektöre çeviren yeni uygulama: ImageVectorizer

Wenzhi Liao adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan ImageVectorizer, Mac App Store üzerindeki yerini aldı.

Koyu renkli modern bir arayüzü bulunan ImageVectorizer, temel olarak içerisine atılan "bitmap, jpegs, pngs, bmps, tiffs, gifs" formatındaki görselleri yüksek kaliteli "ai, svg, pdf, dxf, eps, sk, fig, emf" vektör tasarım haline getirebiliyor. Vektör formatları bildiğiniz üzere ihtiyaca bağlı olarak kalite sorunu olmadan istenilen boyutta büyütülebiliyor ve uygulama en iyi sonuçlar için birçok özelleştirme ayarını bünyesinde barındırıyor.

Uygulamanın en önemli yanı ise Adobe Illustrator içerisinde de yer alan bu dönüşümü ücretsiz olarak sunması. ImageVectorizer'a ücretsiz olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz.