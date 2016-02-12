Foursquare uygulamasından yemek siparişi verilebilecek

Foursquare uygulamasının daha işlevsel hale gelmesi için uzun süredir çaba gösteriliyor. Şimdi oldukça popüler bir yerel sipariş platformu olan delivery.com ve foursquare işbirliği ile bu uygulama üzerinden yiyecek, alkol ve market alışverişi yapılabileceği açıklandı.



Uygulamalar arasında bağlantı konusunda uzman olan mobil ticaret platformu Button adlı firma ile işbirliği yapan delivery.com daha önce Uber, Airbnb ve Ticketmaster gibi platformlarla resmi ortaklık başlatmıştı. Button'ın "DeepLink Ticaret Teknolojisi" uygulamalar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.



Mesela bir kişi foursquare'de yer bildirimi yaptığında bulunduğu restoranın delivery.com'da yer alan ürünlerinin listesini doğrudan foursquare uygulamasında görebilecek. Böylece uygulamadan çıkmadan siparişini verme imkanına kavuşacak. Diğer taraftan kimsenin bir sipariş verirken foursquare'i açıp alışverişi yapması da beklenmiyor. Bu entegrasyon daha çok uygulamadayken insanları alışverişe çekmek üzerine kurulmuş.





http://www.prnewswire.com/news-releases/deliverycom-and-foursquare-integrate-to-bridge-the-gaps-between-apps-300218716.html