Foxconn, Apple ürünlerini satabilmek için 1.6 milyar doları gözden çıkardı

Başta Apple olmak üzere birçok teknoloji devinin iş ortakları arasında bulunan Çin'li Foxconn, iştiraki olan Cymbermart'ın Apple'ın resmi satıcısı olabilmesi için harekete geçti.

Bloomberg'in Economic Daily News'e dayandırdığı haberine göre Foxconn, Apple ürünlerini üretmesinin yanı sıra Cymbermart üzerinden satabilmek için 1.6 milyar doları gözden çıkarmış durumda.

Cymbermart'ın Büyük Çin bölgesinde şu anda 34 adet mağazası bulunurken; bu sayının 2011 yılının sonuna kadar 40'ı aşması bekleniyor. Uzun vadede ise Foxconn, mağaza sayısını 500'e yükseltmeyi hedefliyor.