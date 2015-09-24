Foxconn, Apple'ın desteğiyle Sharp'ın LCD bölümünü satın alabilir

Tim Cook sayesinde elektronik cihazlarının tedarik ağını sağlam bir şekilde kuran Apple, bununla da yetinmeyerek daha verimli üretim adına tedarikçilerine önemli yatırımlar da yapıyor. JDI ve Foxconn gibi firmaların yanı sıra Sharp da Apple'dan önemli bir yatırım almıştı.





Apple'ın iPhone modelleri için ekran tedariği yapan Sharp, Japonya'daki bir tesisini sadece bu iş için ayırmıştı. Sonrasında Apple'ın yaptığı bir milyar dolar civarındaki yatırım ile bu tesis bir akıllı telefon LCD üretim merkezine dönüşmüştü. Apple da tesisin faaliyetlerini kontrol etme hakkına sahip olmuştu.





Yeni gelen bilgilere göre Foxconn, Sharp'ın LCD bölümünü tamamen satın almayı planlıyor. Bu süreç esnasında Apple'ın da önemli bir yatırım yapacağı konuşuluyor. Her iki firma da yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla alacak.





Foxconn ekran bölümünün yanında Sharp'ın da önemli bir hissesine sahip olacak. Ayrıca Sharp'ın yüzde 38 hissesinin olduğu Sakai Display televizyon ekranı üretim ortaklığına da girmiş olacak. Apple ise uzun bir süre ekran bölümünün akibeti konusunda rahatlamış olacak ve tedarik sıkıntısı çekmeyecek. Ayrıca ekran teknolojileri konusunda da Foxconn'a daha fazla katkıda bulunabilecek. Sharp tarafından baktığımızda ise finansal anlamda kan kaybetmeye başlayan bölümün tüm firmayı etkilemesi önlenmiş olacak. Apple ve Foxconn'un satın alım için ne zaman masaya oturacağı ise bilinmiyor.

http://9to5mac.com/2015/09/23/sharp-lcd-foxconn-apple/?pushup=1