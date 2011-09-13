Foxconn X79 çipsetli Quantum Force anakartını gösterdi

Intel'in Kasım ayında duyurmaya hazırlandığı Core i7-3000 serisi Sandy Bridge-E işlemcileri için üreticilerin X79 çipsetli yeni anakart çalışmaları devam ediyor. İşte o üreticilerden biri olan Foxconn, yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakartlarını konumlandırdığı Quantum Force serisinin X79 çipsetli yeni temsilcisini gösterdi.

Ön üretim versiyonu Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda ortaya çıkan anakart, aradan geçen süre zarfında yapılan değişiklikler ile piyasaya çıkacak nihai sürüme iyice yaklaşmış durumda. Güçlü bir görünüm sergileyen anakart, Intel'in LGA2011 soket yapısına sahip Core i7-3960X, Core i7-3930K ve Core i7-3820 gibi dört ve altı çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcilerinin tamamına destek sunarken, bu işlemciler dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip olduğu için işlemci soketinin iki yanına yerleştirilmiş dört adet DIMM slotu ile geliyor.

Yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı anakart 14 fazlı güç tasarımı ve DrMOS MOSFET transistörler ile geliyor. Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan ve bu sayede çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyan anakart, AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Diğer donanımlar için bir adet 32-bit PCI ve bir adet PCIe x4 slotu ile donatılan anakart, agresif görünümlü soğutucu tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

14 adet SATA portuna ve USB 3.0 konnektörlerine sahip olana anakart üzerinde profesyonel kullanıcılar için donanıml hız aşırtma butonlarına da yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanıml ses, Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire portu gibi detaylara yer verilen X79 çipsetli anakartın son çeyrekte pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı fiyatı hakkında şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.