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Foxconn X79 çipsetli Quantum Force anakartını gösterdi

7 yıl
17,1b
1
19
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Kasım ayında duyurmaya hazırlandığı Core i7-3000 serisi Sandy Bridge-E işlemcileri için üreticilerin X79 çipsetli yeni anakart çalışmaları devam ediyor. İşte o üreticilerden biri olan Foxconn, yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakartlarını konumlandırdığı Quantum Force serisinin X79 çipsetli yeni temsilcisini gösterdi.
Ön üretim versiyonu Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda ortaya çıkan anakart, aradan geçen süre zarfında yapılan değişiklikler ile piyasaya çıkacak nihai sürüme iyice yaklaşmış durumda. Güçlü bir görünüm sergileyen anakart, Intel'in LGA2011 soket yapısına sahip Core i7-3960X, Core i7-3930K ve Core i7-3820 gibi dört ve altı çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcilerinin tamamına destek sunarken, bu işlemciler dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip olduğu için işlemci soketinin iki yanına yerleştirilmiş dört adet DIMM slotu ile geliyor.
Yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı anakart 14 fazlı güç tasarımı ve DrMOS MOSFET transistörler ile geliyor.  Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan ve bu sayede çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyan anakart, AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Diğer donanımlar için bir adet 32-bit PCI ve bir adet PCIe x4 slotu ile donatılan anakart, agresif görünümlü soğutucu tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
14 adet SATA portuna ve USB 3.0 konnektörlerine sahip olana anakart üzerinde profesyonel kullanıcılar için donanıml hız aşırtma butonlarına da yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanıml ses, Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire portu gibi detaylara yer verilen X79 çipsetli anakartın son çeyrekte pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı fiyatı hakkında şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.  

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thunderwatcher 7 yıl en beğenilen
Max payne 35
Ben yanlış mı gördüm o 14 tane SATA mı diyor

Hayır doğru görüyorsun. İstersen sayabilirsin en sol altta yatay konumlandırılmış halde 14 adet sata portu mevcut. Yıllarca foxconn kullandım ancak gigabyte kadar memnun kalmadım. Giganın bu konuda söyleyeceklerini görmeden bu karta güzel demeyeceğim.
Max payne 35Ben yanlış mı gördüm o 14 tane SATA mı diyorHayır doğru görüyorsun. İstersen sayabilirsin en sol altta yatay konumlandır...
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OverClocK1ng 7 yıl
O kadar sata portu.
OverClock için mi ürettin HarddisClock için mi belli değil.
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alpa07 7 yıl
yine en ucuz foxconn olacaktır.rakiplerine göre
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NecroCyber-777 7 yıl
neyinize yetmiyor x58 ohhh intel ceplerö boşalsın bizim cepler dolsun diye uğraşıp duracak bu işin sonu yok dibi bitmez bir cukur...alacağım bir kaç şeyden sonra donanımla artık uğraşmıyacağım hem vaktimi hem manevi olarak herşeyimi aldı
Herkes için geçerli olmayabilir ama ben bu saattn sonra uğraşmam....
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mertov 7 yıl
yc#1
mertovLGA2011 soket 1155in öldüğü anlamına mı geliyor?
Hayır, LGA 1155 LGA 1156nın, LGA 2011 ise LGA 1366nın yerini alıyor.

teşekkürler bende daha kargom gelmeden yeni çipseti görünce korktum bi an :)
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bocekgrafik 7 yıl mertov
mertov

yc#1

mertovLGA2011 soket 1155in öldüğü anlamına mı geliyor?
Hayır, LGA 1155 LGA 1156nın, LGA 2011 ise LGA 1366nın yerini alıyor.


teşekkürler bende daha kargom gelmeden yeni çipseti görünce korktum bi an :)



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yc#1 7 yıl
mertov
LGA2011 soket 1155in öldüğü anlamına mı geliyor?

Hayır, LGA 1155 LGA 1156'nın, LGA 2011 ise LGA 1366'nın yerini alıyor.
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bocekgrafik 7 yıl
PCI X1 slotunun X16 slotundan önce gelmesi gerekirdi. Oraya 2 slot ekran kartı takınca kapanacak çünkü üzeri.
Bakınız: Gigabyte X58A-UD serisi anakartlar
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Tolgá 7 yıl
x1 slotu olmamış oraya.ayrıca 4 tane daha bellek slotu yerleştirse fenamı olurdu cimri foxconn.birde köprü soğutucusu olmamış şöyle giganın p67 d7 deki gibi bir soğutucu olsaydı iyi olurdu.ama geri kalan herşey iyi harika hele o mosfetin sataların dizilimi müthiş.
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King_Diamond 7 yıl
Butonlar en kullanışsız yere konuş,ayrıca cpu power kısmında 1 heatsink bile yokken nasıl o/c odaklı bir ürün merak ettim cidden ısınmıyormu acaba..
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St Batuhan 7 yıl
Max payne 35
Ben yanlış mı gördüm?
O 14 tane SATA mı diyor?

Şey bence orada tek sıra onlar yani yok 14 tane ne halta yarayacak? Aslında bir kacı ile yapılacak kuvvetli raid sistemi ucurur pc yi, geri kalana depolama amaclı diskler takılır da... yani :o Nese ürün güzel ama tercihleri farklı yönde değerlendirirdim ben olsam :)
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thunderwatcher 7 yıl en beğenilen
Max payne 35
Ben yanlış mı gördüm o 14 tane SATA mı diyor

Hayır doğru görüyorsun. İstersen sayabilirsin en sol altta yatay konumlandırılmış halde 14 adet sata portu mevcut. Yıllarca foxconn kullandım ancak gigabyte kadar memnun kalmadım. Giganın bu konuda söyleyeceklerini görmeden bu karta güzel demeyeceğim.
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Process64 7 yıl
Maşallah çarşaf gibi. 5970 bile kapatamaz Sata girişlerini. Sunucu olarak da kullanılabilecek bir model.
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Max payne 35 7 yıl
Ben yanlış mı gördüm?
O 14 tane SATA mı diyor?
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mertov 7 yıl
LGA2011 soket 1155in öldüğü anlamına mı geliyor?
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Roledayz 7 yıl
Anakart çok güzel.. ancak üzerindeki soğutucu yetersiz kalır.. nitekim overclock yapacak olan arkadaşlar bunu dikkate almalıdır..
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