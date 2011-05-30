Foxconn çıtayı yükseltiyor; Quantum Force serisi X79 çipsetli anakart göründü

Foxconn bir döneme damgasını vuran ve X48 BlackOps gibi zamanının öncü anakartlarını içeren Quantum Force ailesini yeniden canlandırmaya kararlı gibi görünüyor. Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için P67 çipsetli Quantum Force anakartını aylar önce lanse eden firma, X79 çipsetli yeni anakartıyla çok daha iddialı geliyor.

Intel'in son çeyrekte pazara sunmayı planladığı Sandy Bridge-E kod adlı yüksek performans sınıfı işlemciler için hazırlanan LGA2011 soket formundaki anakart, 12 fazlı güç tasarımına sahip. İkisi işlemci soketinin sol tarafında diğer ikisi ise sağ tarafında olmak üzere toplamda dört adet DIMM slotuna sahip olan ve dört kanal bellek kurulumuna olanak tanıyan anakart üzerinde dört adet PCI-Express 3.0 slotu bulunuyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunulduğu belirtiliyor.

Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve tasarımı üzerinde yoğun mesai harcandığı anlaşılan anakart, altı adet SAS (Serial Attached SCSI) portu, çift Gigabit Ethernet, çift USB 3.0 portu, iki adet eSATA konnektörü ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi detaylara sahip. Hız aşırtmacılara yönelik olarak çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran Quantum Force X79, debug LED, kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına ek olarak yüksek hız aşırtma başarımı için ince ayar seçenekleriyle dolu BIOS'a sahip olacak.

Foxconn tarafından son çeyrekte pazara sunulması beklenen Quantum Force serisi X79 anakart için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.