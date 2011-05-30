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Foxconn çıtayı yükseltiyor; Quantum Force serisi X79 çipsetli anakart göründü

7 yıl
10,9b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn çıtayı yükseltiyor; Quantum Force serisi X79 çipsetli anakart göründü
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Foxconn bir döneme damgasını vuran ve X48 BlackOps gibi zamanının öncü anakartlarını içeren Quantum Force ailesini yeniden canlandırmaya kararlı gibi görünüyor. Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için P67 çipsetli Quantum Force anakartını aylar önce lanse eden firma, X79 çipsetli yeni anakartıyla çok daha  iddialı geliyor.

Intel'in son çeyrekte pazara sunmayı planladığı Sandy Bridge-E kod adlı yüksek performans sınıfı işlemciler için hazırlanan LGA2011 soket formundaki anakart, 12 fazlı güç tasarımına sahip. İkisi işlemci soketinin sol tarafında diğer ikisi ise sağ tarafında olmak üzere toplamda dört adet DIMM slotuna sahip olan ve dört kanal bellek kurulumuna olanak tanıyan anakart üzerinde dört adet PCI-Express 3.0 slotu bulunuyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunulduğu belirtiliyor.

Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve tasarımı üzerinde yoğun mesai harcandığı anlaşılan anakart, altı adet SAS (Serial Attached SCSI) portu, çift Gigabit Ethernet, çift USB 3.0 portu, iki adet eSATA konnektörü ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi detaylara sahip. Hız aşırtmacılara yönelik olarak çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran Quantum Force X79, debug LED, kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına ek olarak yüksek hız aşırtma başarımı için ince ayar seçenekleriyle dolu BIOS'a sahip olacak.

Foxconn tarafından son çeyrekte pazara sunulması beklenen Quantum Force serisi X79 anakart için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Foxconn çıtayı yükseltiyor; Quantum Force serisi X79 çipsetli anakart göründü
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Foxconn çıtayı yükseltiyor; Quantum Force serisi X79 çipsetli anakart göründü
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patrain 7 yıl
arkadaşlar anakartı görünce sorayım dedım acaba laptopdan çıkan hard diski bu anakartlara takabiliyor muyuz ?
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V4LKyR 7 yıl
Güç dağıtım ünitesinde MOSFETler, indüktörler, kapasitörler beni benden aldı.
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Tolgá 7 yıl
Soğutucular bu platformda exhaust fana değil üste üfleyecek ordan çıkış yapacak hava
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bocekgrafik 7 yıl
Ram slotlarının sadece neden 6 değil de 4 tane olması ayrı bir soru, ikisinin ayrı ayrı konumlandırılmış olması ayrı bir soru.

Asıl sorun ise CPU yuvasının önceki anakartlardan farklı konumlandırılmış olması ki, bu da kasa açısından apayrı bir sorun. Çünkü CPU soğutucuyu anakartı çıkarmadan takmaya olanak tanıyan boşluk, bu anakarttaki CPU yuvasına uymayacak gibi görünüyor. X79'lu sisteme terfi etmek için bir de kasa mı alacağız yani. Peeh.


X58A-UD5 kullanan birisi olarak bu anakartı gördüğümde dumura uğradım diyebilirim. Bir anakart ancak bu kadar tasarım yoksunu olabilir.
Halbuki X79'lardan beklentim büyüktü. Umarım bütün X79'lar bu şekilde olmazlar.
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alpa07 7 yıl
güç tasarımı nasıl öyle
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mugurgok 7 yıl
SATAlardan orda tarla yapmışlar maşallah
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artenis 7 yıl
2 ye bölmek iyi fikir olabilir Belki bu kartta değil ama temelde mantıklı !
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Briareos 7 yıl
Mckhan
Gigabyte x79 da gördüm bugun eğer bütün tasarımlar benzer şekilde olucaksa çok iğrenç olucaktır d-14 gibi büyük soğutucuları takığımız zaman ramler yalan olucak iyice.

Soğutucuyu yukarı hava üfleyecek şekilde takarız
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OverClocK1ng 7 yıl
3 Bios ne beee. Allah Allah. Zaten tasarım garip. Bunun EVGA olanlarını görmek lazım. Çıksınlar da...
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#Gakko_ 7 yıl
benim üç kanal team xtreem bellekler yalan mı oldu şimdi?
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djduke 7 yıl
SANKİ RAM PORTLARINI BİLİNÇLİ O ŞEKİLDE YERLEŞTİRMİŞLER PERFORMANS AÇISINDAN.
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