Foxconn ve Mozilla 3 Haziran tarihinde bir basın toplantısı düzenleyecek

Haber Editörü
Foxconn ve Mozilla'nın dün itibariyle bazı basın mensuplarına gönderdiği davetiyeler 3 Haziran tarihinde düzenlenecek bir basın toplantısının haberi verdi.
Basın toplantısından iki şirket arasındaki ortaklığa dair gelişmelerin ve Firefox OS ile çalışan yeni bir cihazın duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak gelen haberlerde, bu yeni ürünün bir tablet olacağı belirtiliyor. Ancak, henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Halihazırda Qualcomm, LG, Huawei ve Sprint gibi üreticiler ve operatörlerle işbirliği içerisinde olan Mozilla, Foxconn'la birlikte 19. şirketi de Firefox OS projesine dahil etmiş olacak.
Firefox OS'la birlikte gelişmekte olan ülkeleri hedefleyen Mozilla ve yeni girişimlerle birlikte Apple'a olan bağlılığını azaltarak agresif bir şekilde büyümeyi planlayan Foxconn'un ortaklığının sonucunda neler çıkacağını 3 Haziran tarihinde hep birlikte göreceğiz. Bu arada Firefox OS ile çalışan ilk cihazların(Alcatel One Touch Fire ve ZTE Open) haziran ayı içerisinde piyasadaki yerini alacağını da belirtelim.
http://focustaiwan.tw/news/aall/201305270041.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu olacak veya olamaycak diye düşünmeyin, sadece şunu varsayın : diyelim ki gün geldi Android iyice yayıldıktan sonra Google dedi ki ben Android'i Motorola ile üreteceğim. Siz de bilmem ne kadar lisans karşlığı alabilirsiniz. Yedek bir planınız yoksa ahanda ..çtınız. Ama şimdi en kötü ne yaparsınız; üste ve orta-üste android koyarsın, diğer seviyelere Firefox OS. Mesela yani, uzatmamak için ufak bir örnek. Android'den iyi olur, kötü olur o başka. Ama çeşitlilik her zaman iyidir, tüketicinin dostudur. ;)
Hangi dünyada yaşıyorsunuz arkadaş anlamıyorum? Mozilla niye kendini batırsın.
Dünyadan bir habersiniz, kimin ne yaptığı konusunda bir fikriniz yok ama her haberde bir firmayı batırmaktada üstünüze yok.
Mozilla zaten varolan programcı ekibiyle böyle bir işe girişti. Kaybedeceği şey olsa olsa birkaç milyon dolar ile zaman olur. Mevcut durumda bile 19. şirket ile anlaşma yapmışken nasıl kolayca batırıyorsunuz anlamıyorum ki. Mozilla telefon üreten bir fabrika mı?
Anlamadan dinlemeden msjıma tepki vermişsin be adam ve beni eksileyenler. Cümlemdeki kinayeyi anlayamıyormusunuz? Neyse ya şimdi bu msjımı da yanlış anlar ortalığı 56 ya verirsiniz.
Tutacağını falan sanmıyorlar! Sadece her girişimci gibi kendilerini batırma gayretindeler ;)
Katılıyorum, destek olmadığı için büyük ihtimalle de harcanacak ne yazık ki.
Android'in tutacağını mı düşünüyordun veya IOS'un ?
Bu kadar münencimsen hemen borsada çalışmaya başla.