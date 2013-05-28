Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn ve Mozilla 3 Haziran tarihinde bir basın toplantısı düzenleyecek

5 yıl
510
1
9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Foxconn ve Mozilla 3 Haziran tarihinde bir basın toplantısı düzenleyecek
Foxconn ve Mozilla'nın dün itibariyle bazı basın mensuplarına gönderdiği davetiyeler 3 Haziran tarihinde düzenlenecek bir basın toplantısının haberi verdi.

Basın toplantısından iki şirket arasındaki ortaklığa dair gelişmelerin ve Firefox OS ile çalışan yeni bir cihazın duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak gelen haberlerde, bu yeni ürünün bir tablet olacağı belirtiliyor. Ancak, henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Halihazırda Qualcomm, LG, Huawei ve Sprint gibi üreticiler ve operatörlerle işbirliği içerisinde olan Mozilla, Foxconn'la birlikte 19. şirketi de Firefox OS projesine dahil etmiş olacak. 

Firefox OS'la birlikte gelişmekte olan ülkeleri hedefleyen Mozilla ve yeni girişimlerle birlikte Apple'a olan bağlılığını azaltarak agresif bir şekilde büyümeyi planlayan Foxconn'un ortaklığının sonucunda neler çıkacağını 3 Haziran tarihinde hep birlikte göreceğiz. Bu arada Firefox OS ile çalışan ilk cihazların(Alcatel One Touch Fire ve ZTE Open) haziran ayı içerisinde piyasadaki yerini alacağını da belirtelim.

http://focustaiwan.tw/news/aall/201305270041.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Firefox os'tan çok beni Jolla'nın Sailfish'i heyecanlandırmıştı, c/c++ programlarla ve Vm'siz haliyle çok performanslı olabilir ama ne yazık ki onun arkasında böyle büyük firmalar yok,tutunması çok zor,HTML5 ile oluşturulan bir sistem nasıl olur bilemedim,ama en azından oturması için uzun bir zaman gerekeceğini düşünüyorum.Sağlam bir mobil linux için daha bekleyeceğiz anlaşılan.
Firefox os'tan çok beni Jolla'nın Sailfish'i heyecanlandırmıştı, c/c++ programlarla ve Vm'siz haliyle çok performanslı olabilir ama ne yazık ki onun arkasında b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pondera 5 yıl
Tutup tutmayacağı değil olay. Kafalarına göre yapmıyorlar bunları. Firefox'un arkasında büyük destek var. Samsung neden Tizen'i yapıyor? Firefox'un arkasında LG'den HTC'ye kaç tane firma var, neden? İş hayatında her zaman için bir B planınız olmalı ve asla tek birşeye bağlı kalmamalısınız. Onun sonu tekeldir, bağımlılıktır. O biterse siz de bitersiniz..
Bu olacak veya olamaycak diye düşünmeyin, sadece şunu varsayın : diyelim ki gün geldi Android iyice yayıldıktan sonra Google dedi ki ben Android'i Motorola ile üreteceğim. Siz de bilmem ne kadar lisans karşlığı alabilirsiniz. Yedek bir planınız yoksa ahanda ..çtınız. Ama şimdi en kötü ne yaparsınız; üste ve orta-üste android koyarsın, diğer seviyelere Firefox OS. Mesela yani, uzatmamak için ufak bir örnek. Android'den iyi olur, kötü olur o başka. Ama çeşitlilik her zaman iyidir, tüketicinin dostudur. ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Orta sevide modeller ile piyasa yoklanır,talep olursa ne ala.Misal giriş seviyesinde ram yetmeyen,oyun oynayamadığınız,işletim sistemine donanım yetmeyen bir android telefonmu alırsınız ? yoksa firefox os,sailfish,tizen gibi donanım dostu olan bir telefonmu alırdınız.Şu bir gerçekki android giriş,hatta orta seviyede sıkıntı çıkarıyor.Tabi diğer yandan tüketicinin popüler ürünlere yönelmesi ve yeni platformlara temkinli bakması,bu tür atılımların yatırımcıya kâr olarak dönmesini riskli kılıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 5 yıl
esmer23s
BeYaBaN.Tutacağını falan mı sanıyorlar ?
Tutacağını falan sanmıyorlar! Sadece her girişimci gibi kendilerini batırma gayretindeler ;)

Hangi dünyada yaşıyorsunuz arkadaş anlamıyorum? Mozilla niye kendini batırsın.
Dünyadan bir habersiniz, kimin ne yaptığı konusunda bir fikriniz yok ama her haberde bir firmayı batırmaktada üstünüze yok.
Mozilla zaten varolan programcı ekibiyle böyle bir işe girişti. Kaybedeceği şey olsa olsa birkaç milyon dolar ile zaman olur. Mevcut durumda bile 19. şirket ile anlaşma yapmışken nasıl kolayca batırıyorsunuz anlamıyorum ki. Mozilla telefon üreten bir fabrika mı?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmer23s 5 yıl Turkforce
Turkforce

esmer23s

BeYaBaN.Tutacağını falan mı sanıyorlar ?
Tutacağını falan sanmıyorlar! Sadece her girişimci gibi kendilerini batırma gayretindeler ;)


Hangi dünyada yaşıyorsunuz arkadaş anlamıyorum? Mozilla niye kendini batırsın.
Dünyadan bir habersiniz, kimin ne yaptığı konusunda bir fikriniz yok ama her haberde bir firmayı batırmaktada üstünüze yok.

Mozilla zaten varolan programcı ekibiyle böyle bir işe girişti. Kaybedeceği şey olsa olsa birkaç milyon dolar ile zaman olur. Mevcut durumda bile 19. şirket ile anlaşma yapmışken nasıl kolayca batırıyorsunuz anlamıyorum ki. Mozilla telefon üreten bir fabrika mı?

Anlamadan dinlemeden msjıma tepki vermişsin be adam ve beni eksileyenler. Cümlemdeki kinayeyi anlayamıyormusunuz? Neyse ya şimdi bu msjımı da yanlış anlar ortalığı 56 ya verirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmer23s 5 yıl
BeYaBaN.
Tutacağını falan mı sanıyorlar ?

Tutacağını falan sanmıyorlar! Sadece her girişimci gibi kendilerini batırma gayretindeler ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Firefox os'tan çok beni Jolla'nın Sailfish'i heyecanlandırmıştı, c/c++ programlarla ve Vm'siz haliyle çok performanslı olabilir ama ne yazık ki onun arkasında böyle büyük firmalar yok,tutunması çok zor,HTML5 ile oluşturulan bir sistem nasıl olur bilemedim,ama en azından oturması için uzun bir zaman gerekeceğini düşünüyorum.Sağlam bir mobil linux için daha bekleyeceğiz anlaşılan.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier
Firefox os'tan çok beni Jolla'nın Sailfish'i heyecanlandırmıştı, c/c++ programlarla ve Vm'siz haliyle çok performanslı olabilir ama ne yazık ki onun arkasında böyle büyük firmalar yok,tutunması çok zor,HTML5 ile oluşturulan bir sistem nasıl olur bilemedim,ama en azından oturması için uzun bir zaman gerekeceğini düşünüyorum.Sağlam bir mobil linux için daha bekleyeceğiz anlaşılan.

Katılıyorum, destek olmadığı için büyük ihtimalle de harcanacak ne yazık ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 5 yıl
@BeYaBaN.
Android'in tutacağını mı düşünüyordun veya IOS'un ?
Bu kadar münencimsen hemen borsada çalışmaya başla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 5 yıl
Tutacağını falan mı sanıyorlar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon HD 7990 video inceleme "En hızlı ekran kartı test masamızda" 5 yıl Vestel'den teknik servis atağı; Yeni Merkez Servisler ve detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim