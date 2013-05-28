Foxconn ve Mozilla 3 Haziran tarihinde bir basın toplantısı düzenleyecek

Foxconn ve Mozilla'nın dün itibariyle bazı basın mensuplarına gönderdiği davetiyeler 3 Haziran tarihinde düzenlenecek bir basın toplantısının haberi verdi.





Basın toplantısından iki şirket arasındaki ortaklığa dair gelişmelerin ve Firefox OS ile çalışan yeni bir cihazın duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak gelen haberlerde, bu yeni ürünün bir tablet olacağı belirtiliyor. Ancak, henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Halihazırda Qualcomm, LG, Huawei ve Sprint gibi üreticiler ve operatörlerle işbirliği içerisinde olan Mozilla, Foxconn'la birlikte 19. şirketi de Firefox OS projesine dahil etmiş olacak.





Firefox OS'la birlikte gelişmekte olan ülkeleri hedefleyen Mozilla ve yeni girişimlerle birlikte Apple'a olan bağlılığını azaltarak agresif bir şekilde büyümeyi planlayan Foxconn'un ortaklığının sonucunda neler çıkacağını 3 Haziran tarihinde hep birlikte göreceğiz. Bu arada Firefox OS ile çalışan ilk cihazların(Alcatel One Touch Fire ve ZTE Open) haziran ayı içerisinde piyasadaki yerini alacağını da belirtelim.

http://focustaiwan.tw/news/aall/201305270041.aspx