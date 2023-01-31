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    1.000 Mbps internet hızıyla neler yapılabilir?

    TurkNet GigaFiber müşterileri 1.000 Mbps'ye varan hızda download ve 1.000 Mbps'ye varan hızda upload hızı elde ediyor. Peki 1.000 Mbps’ye kadar yüksek hızlı internet ile neler yapılabilir?
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    1.000 Mbps internet hızıyla neler yapılabilir? Tam Boyutta Gör
    Günümüzde gigabit hızında internet her evin ihtiyacı olmasına rağmen Türkiye’de gigabit hızı yaygınlığı henüz istenilen seviyede değil. Bu konuda TurkNet kendi altyapısı GigaFiber ile 1 milyondan fazla kullanıcıya 1.000 Mbps’ye varan hem download hem upload hızı yani eşit indirme ve yükleme hızı sağlayabiliyor. Bu içeriğimizde de 1.000 Mbps’ye kadar yüksek hızlardaki internetin faydalarını sizler anlatıyoruz.

    Yüksek boyutlu dosyaları saniyeler içerisinde indirebilirsiniz

    1.000 Mbps internet ile dosyaları 119.21 MB/sn hızda indirebilirsiniz. Bu da 1 GB büyüklüğündeki bir dosyayı 8 saniyede, 10 GB büyüklüğündeki dosyayı 85 saniyede, 100 GB büyüklüğündeki dosyayı ise 14 dakika 19 saniyede indirebileceğiniz anlamına gelir.

    Yüksek indirme hızı sayesinde internette gezinirken, evden çalışırken, uzaktan eğitim alırken, eğlence içerikleri tüketirken veya oyun oynarken her şeyi hızlı şekilde halledebilirsiniz.

    Yükleme ekranını görmezsiniz

    İndirme hızının yüksek olması sayesinde YouTube, Netflix, Disney+ gibi dijital içerik platformlarındaki 4K içerikleri ve canlı futbol yayınlarında oynatma tuşuna basmanız ile görüntünün ekrana gelmesi bir olur. Yükleme ekranını görmeden, videoyu anında izlemeye başlarsınız. 8K çözünürlüğündeki videoları dahi akıcı bir şekilde seyredebilirsiniz.

    Görüntülü görüşmede takılmalar yaşamazsınız

    Görüntülü görüşmeler sırasında download ve upload'ı aynı anda yapıyoruz. Görüşmenin kesintisiz olabilmesi için download ve upload hızının yüksek olması gerekiyor. 1.000 Mbps internet ile görüntülü görüşmeleri takılmalar olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

    Evde aynı anda çok sayıda kişi interneti tüketiyor olsa bile siz stabil şekilde görüntülü görüşebilirsiniz. Görüşme esnasında dosya paylaşımı yaptığınızda dahi görüntünüzde ve sesinizde takılmalar olmaz. Discord, Zoom, Teams, Skype gibi uygulamaları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

    İnternetten para kazanabilirsiniz

    Günümüzde interneti kullanarak yeteneklerinizi sergileyebilir ve para kazanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için yeteneklerimizin yanı sıra bir de hızlı internete ihtiyaç duyuyoruz. 1.000 Mbps hızındaki internet ile yüksek boyutlu dosyaları hızlı şekilde indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bu da internet üzerinden para kazanırken önünüzdeki bir engelin ortadan kalkacağı anlamına gelir. Örneğin 4K çözünürlüğünde kaydettiğiniz bir videoyu YouTube’a birkaç dakika içerisinde gönderebilirsiniz. Zamandan ettiğiniz tasarruf ile yaratıcılığınızı geliştirmeye vakit ayırabilirsiniz.

    Depolama alanından tasarruf sağlayabilirsiniz

    Bilgisayarınızda veya telefonunuzda nadiren kullandığınız dosyaları silerek depolama alnınızdan daha fazla verim alabilirsiniz. Örneğin bilgisayarınıza yeni bir oyun yüklemek istiyorsunuz ve depolama alanınız dolu.  Mevcut oyunlardan birini silmek istediğinizde ise o oyunu başka zaman tekrar indirmek için saatlerce beklemek gözünüzü korkutuyordur. 1.000 Mbps hızındaki internet ile 40 GB boyutundaki bir oyunu sadece 5 dakika 43 saniyede indirebilirsiniz. Bu da bir şeyi silerken kara kara düşünmemenizi sağlar

    iCloud, Google Fotoğraflar, Google Drive, OneDrive, Dropbox gibi bulut depolama teknolojilerini kullanabilmek için upload ve download hızımızın yüksek olması gerekiyor. 1.000 Mbps upload hızı ile telefonunuzdaki fotoğrafları ve videoları birkaç saniyede buluta aktarabilirsiniz. Buluttan indirmek istediğinizde de anında indirebilirsiniz. Fotoğraf ve videolar sanki telefonunuzdaymış gibi hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilmek mümkün.

    Kalabalık olarak kullanabilirsiniz

    Evde internete bağlanan çok sayıda cihaz varsa ve bunlar aktif olarak kullanılıyorsa internet hızınız düşer. 1.000 Mbps hızındaki interneti ise 20 kişi aynı anda kullandığında dahi oldukça yüksek hızlar elde edersiniz. Kalabalık evlerde 1.000 Mbps hızındaki internet ile büyük rahatlık yakalarsınız.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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