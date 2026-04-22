Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic Mythos, Firefox’ta 271 güvenlik açığı buldu

    Mozilla, Anthropic’in Claude Mythos modeliyle Firefox 150’deki 271 güvenlik açığını önceden tespit etti. Şirkete göre AI, siber güvenlikte hız ve maliyet avantajı sağlayabilir.

    Mozilla, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Mythos Preview modelini kullanarak Firefox’taki toplam 271 güvenlik açığını önceden tespit edip giderdiğini açıkladı. Bu gelişme, yapay zekanın siber güvenlik alanındaki rolüne dair süregelen tartışmalara somut bir veri sunması açısından önem taşıyor.

    Anthropic’in kısa süre önce duyurduğu ve yalnızca sınırlı sayıdaki kritik sektör ortaklarına açtığı Mythos modeli, özellikle güvenlik açıklarını analiz etme yeteneğiyle öne çıkıyordu. Ancak bu iddialar, teknoloji dünyasında hem heyecan hem de şüpheyle karşılanmıştı. Mozilla’nın paylaştığı veriler ise bu modelin pratikte nasıl bir fark yarattığını gözler önüne serdi.

    Aylar sürecek analizleri hızlandırdı

    Mozilla’nın açıklamasına göre Mythos, henüz yayımlanmamış Firefox 150 sürümünün kaynak kodunu analiz ederek yüzlerce potansiyel güvenlik açığını ortaya çıkardı. Şirket, bu açıkların aslında geleneksel “fuzzing” yöntemleriyle ya da üst düzey güvenlik araştırmacıları tarafından da bulunabileceğini ancak bunun çoğu durumda aylar sürebileceğini vurguladı.

    Öte yandan Mozilla, Mythos’un bulduğu açıkların niteliğine dair detaylı bir sınıflandırma paylaşmadı. Ancak Anthropic’in önceki modeli Opus 4.6’nın Firefox 148 üzerinde yaptığı analizde yalnızca 22 güvenlik açığı tespit edebildiğini de belirtelim.

    Mozilla’nın değerlendirmeleri, yapay zekanın mevcut aşamada insan uzmanların ötesine geçtiğini göstermiyor. Şirket, Mythos’un bulduğu açıkların yeterli zaman ve kaynak ayrıldığında insanlar tarafından da tespit edilebileceğini özellikle vurguluyor. Bu durum, yapay zekanın henüz “insanüstü” bir güvenlik analizi sunmadığını ancak süreçleri ciddi biçimde hızlandırdığını ortaya koyuyor.

    Diğer yandan bu gelişme, yapay zekanın siber güvenlikte iki ucu keskin bir kılıç olabileceği tartışmasını da beraberinde getiriyor. Aynı araçların kötü niyetli aktörler tarafından kullanılması halinde güvenlik açıklarının daha hızlı istismar edilmesi riski de bulunuyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/mozilla-says-it-patched-271-firefox-vulnerabilities-thanks-to-anthropics-claude-mythos-224330023.html https://blog.mozilla.org/en/firefox/ai-security-zero-day-vulnerabilities/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    riken lastik yorumları n20b16 motor tebligat pusulası nedir ankara pasta cila kredi kartı güncel borç nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9T
    Xiaomi Redmi 9T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum