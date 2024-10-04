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    Turkcell’de Selocan gitti Teknocan geldi! İşte Turkcell'in yeni maskotu

    Daha önce Selocan ve Emocan maskotlarını kullanan Turkcell yeni maskotu Teknocan'ı tanıttı. Turkcell reklamlarında ve tanıtımlarında Teknocan karakteri kullanılacak.
    Turkcell’de Selocan gitti Teknocan geldi! İşte Turkcell'in yeni m Tam Boyutta Gör
    Turkcell yeni maskotu Teknocan’ı tanıttı. 2000’li yıllarda reklam çalışmalarında ve pazarlama kampanyalarında Selocan’ı kullanan Turkcell, 2010’lu yıllarda ise Emocan isminde 6 farklı karakteri kullanmaya başlamıştı. Bu sene 30’uncu yılını kutlayan Turkcell bundan sonra Teknocan ismindeki yeni karakterini kullanacak. Selocan ve Emocanların yerini Teknocan alacak.

    Turkcell’in yeni karakteri Teknocan, dün TEKNOFEST Adana’da ilk kez tanıtıldı. Turkcell’in açıklamasına göre Teknocan karakteri Turkcell’in teknoloji odaklı bir markaya dönüşümünü ve dijitalleşme çağındaki yeni kimliğini temsil ediyor.

    Teknocan karakteri hakkında konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

    “Teknocan da yeni kimliğimizin, üstün teknolojilerimizin, 30 yıllık mirasımızın ve gelecek vizyonumuzun yeni yüzü olacak. Tabii teknoloji deyince akıllara robotlar geliyor. Biz Teknocan’ın soğuk ve makine hissiyatı verecek bir karakter olmasını istemedik. Hem çalışma prensibi hem fiziksel özellikleri ile insansı olmasına çok önem veriyoruz. Çünkü teknoloji artık insanların hayatına eklemlenen bir şey değil, adeta önemli bir parçamız. Turkcell’in yeni dijital karakteri Teknocan’ı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te tanıtmaktan mutluluk duyuyor, Türkiye’nin bu yeni kahramanımızı da tıpkı Selocan ve Emocan gibi sevip benimseyeceğine inanıyorum.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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