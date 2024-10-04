Turkcell’de Selocan gitti Teknocan geldi! İşte Turkcell'in yeni maskotu

Tam Boyutta Gör Turkcell yeni maskotu Teknocan’ı tanıttı. 2000’li yıllarda reklam çalışmalarında ve pazarlama kampanyalarında Selocan’ı kullanan Turkcell, 2010’lu yıllarda ise Emocan isminde 6 farklı karakteri kullanmaya başlamıştı. Bu sene 30’uncu yılını kutlayan Turkcell bundan sonra Teknocan ismindeki yeni karakterini kullanacak. Selocan ve Emocanların yerini Teknocan alacak.

Turkcell’in yeni karakteri Teknocan, dün TEKNOFEST Adana’da ilk kez tanıtıldı. Turkcell’in açıklamasına göre Teknocan karakteri Turkcell’in teknoloji odaklı bir markaya dönüşümünü ve dijitalleşme çağındaki yeni kimliğini temsil ediyor.

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Teknocan karakteri hakkında konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“Teknocan da yeni kimliğimizin, üstün teknolojilerimizin, 30 yıllık mirasımızın ve gelecek vizyonumuzun yeni yüzü olacak. Tabii teknoloji deyince akıllara robotlar geliyor. Biz Teknocan’ın soğuk ve makine hissiyatı verecek bir karakter olmasını istemedik. Hem çalışma prensibi hem fiziksel özellikleri ile insansı olmasına çok önem veriyoruz. Çünkü teknoloji artık insanların hayatına eklemlenen bir şey değil, adeta önemli bir parçamız. Turkcell’in yeni dijital karakteri Teknocan’ı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te tanıtmaktan mutluluk duyuyor, Türkiye’nin bu yeni kahramanımızı da tıpkı Selocan ve Emocan gibi sevip benimseyeceğine inanıyorum.”

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