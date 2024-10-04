Turkcell’de Selocan gitti Teknocan geldi! İşte Turkcell'in yeni maskotu

Turkcell’in yeni karakteri Teknocan, dün TEKNOFEST Adana’da ilk kez tanıtıldı. Turkcell’in açıklamasına göre Teknocan karakteri Turkcell’in teknoloji odaklı bir markaya dönüşümünü ve dijitalleşme çağındaki yeni kimliğini temsil ediyor.
Teknocan karakteri hakkında konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:
“Teknocan da yeni kimliğimizin, üstün teknolojilerimizin, 30 yıllık mirasımızın ve gelecek vizyonumuzun yeni yüzü olacak. Tabii teknoloji deyince akıllara robotlar geliyor. Biz Teknocan’ın soğuk ve makine hissiyatı verecek bir karakter olmasını istemedik. Hem çalışma prensibi hem fiziksel özellikleri ile insansı olmasına çok önem veriyoruz. Çünkü teknoloji artık insanların hayatına eklemlenen bir şey değil, adeta önemli bir parçamız. Turkcell’in yeni dijital karakteri Teknocan’ı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te tanıtmaktan mutluluk duyuyor, Türkiye’nin bu yeni kahramanımızı da tıpkı Selocan ve Emocan gibi sevip benimseyeceğine inanıyorum.”
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.