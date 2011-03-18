Foxconn'un yeni performans platformu; P67 çipsetli Quantum Force Rattler

Yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı ve hız aşırtma odaklı anakartlarını Quantum Force serisi altında konumlandıran Foxconn, Rattler adını verdiği yeni modelini duyurdu. Intel'in P67 çipsetini kullanan ve Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileriyle uyumlu olan anakart dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Siyah ve kırmızının etkisi altındaki anakart, Cool Pipe adı verilen pasif soğutma sistemini esas alıyor. 14-fazlı güç PWM tasarımına sahip olan Quantum Force Rattler, dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımınu mümkün kılıyor. Intel'in Sandy Bridge serisi altındaki tüm işlemcilerle uyumlu olan anakart, iki adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve bu sayede çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. Genişleme olanakları açısından PCIe x16 slotlarına ek olarak üç adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuna sahip olan anakart SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilerin yanı sıra artık yeni cihaz pek çıkmayan PATA portunu da üzerinde barındırıyor.

BIOS menüsü altında hız aşırtma odaklı ince ayar seçeneklerine sahip olan ve pek çok kritik parametrenin değiştirilmesine olanak tanıyan Quantum Force Rattler'ın diğer özellikleri arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, debug LED, çift eSATA portu ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer veriliyor. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü kontrol butonlarına da yer verilen P67 çipsetli Quantum Force Rattler'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen satış fiyatı hakkındaysa henüz bir bilgi bulunmuyor.